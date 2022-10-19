Акинфеев против Зиньковского. Мог ли спасти Селихов? Что с Сафоновым? Экспертиза Габулова

Бывший вратарь сборной России, ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов разбирает яркие моменты в игре вратарей в 13-м туре РПЛ.

Удар Зиньковского

Маич ЦСКА — «Спартак» (2:2). В главном дерби страны у вратарей не было ярких спасений. Поэтому предлагаю разобрать пропущенные мячи и понять, могли ли в тех эпизодах спасти свои команды Александр Селихов и Игорь Акинфеев.

Начнем с голкипера «Спартака». Первый гол Чалова. Здесь стоит сказать об ошибке Мевли, который позволил армейцу добраться до мяча и выйти один на один с вратарем. Селихов, в принципе, занял хорошую позицию, но слишком много преимуществ в этой ситуации было у атакующего игрока. Чалов вывалился по центру, перед ним был открыт весь створ ворот, он мог пробить в любой угол. Саше объективно было уже сложно максимально сократить угол обстрела.

Второй гол Чалова. Хорошая подача Облякова — форвард армейцев здорово открылся и пробил головой с линии вратарской в противоход, с отскоком от земли. Саша хорошо толкнулся, успел переложить корпус, но ему сложно тут предъявлять претензии. А на перехвате он сыграть не мог.

Теперь об Акинфееве. Сумасшедший гол Зиньковского! Настоящее украшение не только тура, но и всего чемпионата. Спартаковцу удался мощный удар по невероятной траектории. Может показаться, что гол был забит с угла штрафной и Игорь должен был контролировать створ ворот. Но я обращу ваше внимание именно на траекторию полета мяча. Ведь сначала он летел в один угол, а потом молниеносно поменял траекторию и влетел в абсолютно другой. В этом и заключалась сложность для Акинфеева. Он смотрел на мяч, готовился среагировать в одну сторону, но мяч вдруг изменил направление... Игорю чисто физически было тяжело среагировать, оттолкнуться и отразить удар.

Гол Соболева. У Акинфеева практически не было шансов, как и у Селихова в эпизоде с первым мячом Чалова. Выход один на один. Время, дистанция, мяч под контролем — все факторы были за нападающего красно-белых. Игорь попытался дотянуться ногой, но было сложно спасти.

Матвей Сафонов. ФК «Краснодар»

Две ошибки Сафонова

«Краснодар» — «Ахмат» (2:3). Подробнее остановимся на пяти эпизодах. К сожалению, приходится признать, что Матвей Сафонов эту игру провалил. Сначала разберем две его ошибки, которые повлияли на исход встречи.

35-я минута. Гол Тимофеева. Считаю, голкипер хозяев совершил техническую ошибку. Мяч направлялся не очень сильно, щекой из-за пределов штрафной. Да, был отскок, но Матвей принял почему-то решение падать как-то неуклюже и пытаться одной рукой отбить этот мяч. Хотя в принципе у него было время, чтобы быстро переместиться и сработать двумя руками. То есть тут следует говорить о концентрации и неправильном решении.

Победный гол Олейникова в компенсированное время. Матвей опять допустил ошибку. Почему? Удар наносился с 20 метров. Да, низом, плотно, точно. Но Сафонов неправильно выбрал позицию. Ближний угол был слишком открыт. Более того, я заметил, что перед ударом вратарь сместился немного ближе к центру, еще приоткрыв свой правый угол. Это в итоге и не позволило ему дотянуться до мяча.

Гиорги Шелия. Его вины в пропущенных мячах нет. При этом он совершил три добротных спасения. На 41-й минуте наносился мощнейший удар под перекладину с линии штрафной. Шелия молниеносно среагировал, выбросил прямую руку и отбил.

В самой концовке первого тайма голкипер «Ахмата» сыграл очень смело. При простреле с фланга он отважно бросился в толпу, вытянулся и ценой получения травмы вынес этот мяч. По-вратарски правильный эпизод!

Наконец, на 68-й минуте при счете 2:2 Кордобу вывели на ударную позицию из пределов штрафной. Форвард бил с острого угла. Отмечу здесь хорошую позицию Шелии. Он не просто стоял и ждал, а именно выбрал эту позицию. Кордоба немного сместился в сторону, и Гиорги тоже сместился, чтобы закрыть ближний угол. Важно, что Шелия был в низкой вратарской стойке — это позволило бы ему среагировать, если бы мяч пошел в дальний угол.

Егор Бабурин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Комплимент Бабурину

Дерби «Торпедо» — «Локомотив» (0:1). В состав железнодорожников вернулся Маринато Гильерме, провел сухой матч. Правда, особо опасных моментов у его ворот не было. Однако с психологической точки зрения ему было важно после длительной паузы выйти и не пропустить.

Егор Бабурин, на мой взгляд, действовал качественно, совершил ряд ярких спасений. Очень понравился эпизод на 43-й минуте, когда Карпукас после продольной передачи бил с линии штрафной в правый от себя угол, низом, в противоход голкиперу. Бабурин — молодец, проявил чудеса реакции, намертво зафиксировал мяч. Еще раз подчеркну: игрок «Локо» бил в противоход! То есть сначала Егор двигался вместе с мячом, но в момент удара успел остановиться и здорово среагировал.

77-я минута. Самсонов, пытаясь прервать передачу, пролетел мимо мяча — тот достался Камано. Форвард «Локо» мощно бил с строго угла из пределов штрафной. Бабурин выбрал хорошую позицию. Не сделал лишнего движения, не стал угадывать направление удара (ведь часто в такой ситуации атакующий игрок бьет низом). Камано же послал мяч верхом — вратарь хорошо среагировал. Отбил на угловой.

Пропущенный гол. Бабурина немного застали врасплох: неуклюжие действия защитников, серия рикошетов... Так получилось, что Карпукас оказался с мячом во вратарской. Причем у него было определенное время, чтобы исполнить этот момент. В итоге — гол. Считаю, в этой ситуации Бабурин сделал одно лишнее действие, которое не позволило ему среагировать должным образом. Однако, конечно, не стоит предъявлять претензии голкиперу — защитники «Торпедо», по сути, просто подарили мяч Карпукасу, который бил из убойной позиции.

Никита Гойло. ФК «Нижний Новгород»

К Гойло есть вопрос только по голу Клаудиньо

В матче «Нижний Новгород» — «Зенит» (0:3) игра шла в одни ворота. Хозяева не оказали питерцам никакого сопротивления. Так что у Михаила Кержакова не было работы. Тем не менее — «сухарь» в копилку. Для любого голкипера это важно.

Никита Гойло пропустил три мяча при полном попустительстве своих защитников. Ему можно задать вопрос только по второму голу. Да, понятно, что в том эпизоде Клаудиньо обыграл защитников, как мальчишек, но пробил-то он в ближний угол. А это зона ответственности голкипера.

В активе Гойло два спасения. Понравилось, как на 10-й минуте он среагировал на удар головой Сергеева в противоход. Вратарь успел переместиться, занять правильную позицию, а потом и среагировать.

На 29-й минуте Дуглас Сантос плотно пробил из-за пределов штрафной. Как мне показалось, Гойло сначала не определился, что он будет делать — ловить намертво или отбивать. В целом среагировал Никита хорошо, но в таких эпизодах надо действовать четче. А он не поймал, но потом все же накрыл этот мяч.