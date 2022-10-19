Зарема Салихова о Федотове: «Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала слова главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

— В своем интервью Федотов сказал, что пожал руку Абаскалю после игры.

— Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок.

Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!»