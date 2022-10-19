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Сегодня, 11:05

Для «Спартака» — дерби. Для многих в ЦСКА — матч за три очка. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Федор Чалов празднует гол в ворота «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о важном аспекте одного из главных противостояний нашего футбола.

Гвинейский форвард «Локомотива» Франсуа Камано, который за годы, проведенные в России, так и не узнал ничего о Юрии Семине, своей откровенностью вызвал справедливое возмущение у болельщиков — да и не только у них.

На эту тему уже сказано многое и многое еще скажут — хотя на своем журналистском веку довелось столкнуться и с более удивительной неосведомленностью у футболистов. Например, Матье Вальбуэна, перейдя в «Динамо» в статусе игрока сборной Франции, по ходу интервью Дмитрию Зеленову для «СЭ» лишил коллегу дара речи тем, что не в курсе, кто такой Наполеон. Переспросил, услышав незнакомое имя, о ком речь. Получил ответ — и как ни в чем не бывало стал ждать следующего вопроса.

Примеры эти, будучи отдельными и не связанными между собой, как ни странно, отбрасывают тень на недавнее дерби. В его разборе, в оценках случившегося не прозвучал, кажется, один важный момент.

Какой?

«Спартак» вышел на матч с девятью россиянами в составе. Большая часть которых либо воспитанники клуба, либо люди, выступающие за него не один сезон и проникнувшиеся красно-белым духом.

У ЦСКА, напротив, на поле оказалось восемь легионеров. Много новичков. И по ходу встречи не покидало ощущение, что команды играют по-разному. Для одних — важнейшее противостояние. Перед стартовым свистком Гильермо Абаскаль именно об этом говорил на бровке, приводя пример из испанского футбола: ему все очень напоминает битвы «Бетиса» с «Севильей», команд из родного города, настоящее дерби, а вот игры с «Зенитом» — уже иное, скорее «Реал» — «Барселона». Для других же — просто борьба за три очка с серьезным соперником.

Парадокс, но, похоже, ЦСКА сейчас угодил в свою же ловушку. Активная трансферная политика армейцев, выразившаяся в покупке качественных иностранцев, началась еще при Алексее Березуцком. Красно-синим тогда ощутимо не хватало глубины состава, и когда появилась возможность, клуб начал привозить одного легионера за другим. Обойма расширилась, когда пришли не только новички, но и тренерский штаб во главе с Владимиром Федотовым, ПФК превратился в претендента на медали. Но дерби ярко высветило проблему, которая прежде просматривалась лишь фрагментарно.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

ЦСКА великолепно начал, полностью доминировал (в том числе тактически) до первого гола — а потом всего этого словно не стало. Притом что игры на удержание счета не было, да и не могло быть — подобное мог позволить себе только ЦСКА Валерия Газзаева. Умевший засушить при 1:0 уже в самом начале — с другими исполнителями в обороне, с другими философией и стратегией футбола.

Забив, ЦСКА играл уже в модели «восемь полевых против десяти у соперника». «Спартак» переломил ход встречи не только заменами, но и немыслимым куражом — вспомните, Промес и Зиньковский, по сути, больше ничего, кроме голевых ситуаций, не создали. Но то, как оба действовали в своих эпизодах, привело к 2:1 в пользу красно-белых. Это был супердрайв — абсолютно типичный для таких матчей.

Точно так же сложно назвать совпадением возвращение ЦСКА к прежнему состоянию после замен. «Спартак» Абаскаля редко отдает инициативу, когда пропускает первым, но потом выходит вперед — дело, как правило, заканчивается разгромом оппонента. Но те, кто появился на поле у армейцев, выходили именно на дерби. И сыграли как в дерби. В отличие от Медины и Карраскаля, людей с ключевых позиций, особенно для встречи такого накала.

Владимир Федотов и&nbsp;Гильермо Абаскаль. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

ЦСКА, точнее Федотову, предстоит сейчас сделать новый шаг в развитии коллектива. Он уже сложился, дает качество и претендует на высокое место — но теперь задача тренера усложнилась. На какие-то отрезки красно-синие выпадают из состояния единства, теряя не только целостность, но и инициативу. Как избежать этого? И реально ли, имея откровенный крен состава в сторону легионеров? Наверняка даже у штаба ответа пока нет. У Олега Фоменко есть подобный опыт за счет работы в Краснодаре — когда «быки», имея все, реализовывали свой потенциал не до конца. Но насколько этот опыт может быть полезен?

Посмотрим, каким станет состав армейцев на следующий матч.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
16
26
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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Мусса Сиссако

Сочи

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