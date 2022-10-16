ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Чтобы приблизительно понять, какую игру ЦСКА попробует навязать «Спартаку» в дерби, достаточно было изучить немного статистики. Например, армейцы в этом сезоне РПЛ владеют мячом в среднем 48,5% времени — это всего 9-й результат в лиге. При этом команда Федотова — четвертая по числу нанесенных ударов и третья по проценту владения на трети поля соперника.
Это фишка ЦСКА — своим прессингом футболисты заставляют защитников соперника катать мяч друг другу или выбивать вперед; или же выманивают на свою половину поля, чтобы молниеносно распрямить пружину контратаки. Так было и в первом тайме со «Спартаком» — Федотов выставил классические 3-4-3, в которых Чалов, Медина и Карраскаль обеспечивали давление, а латерали Мойзес и Гайич перекрывали возможности для пасов на фланг. Учитывая нетоповые навыки первого паса Мевли и Джикии, это была рабочая стратегия. Вопрос заключался в четкости исполнения прессинга, но с этим у команд Федотова редко появляются проблемы.
Вот и получалось, что по итогам первого тайма при 60% владения «Спартак» проиграл как по подходам к воротам, так и по числу ударов (8-3). Если бы ЦСКА был чуть более эффективен при реализации моментов, многое в этом матче могло решиться еще до перерыва. Проблемы «Спартака» с доставкой мяча вперед здорово отображает тепловая карта. Почти все касания были сделаны на своей половине поля игроками обороны (следствие качественного прессинга ЦСКА), а на чужой половине красно-белые касались мяча преимущественно на флангах.
ЦСКА терпеливо выманивал «Спартак» на свою половину поля и наказывал длинными передачами за спины защитникам. Гол Чалова — следствие ошибок Зобнина и Мевли, но Гайич очевидно выполнял установку забрасывать мяч на ход. Да и Акинфеев нередко простым отыгрышам с ближним предпочитал как можно скорее переправлять мяч верхом далеко за центр поля.
Более-менее острые ситуации у ворот ЦСКА получались только при редких быстрых атаках «Спартака», когда удавалось за счет паса или зацепа Соболева за верховой мяч преодолеть первую линию давления. Красно-белые неплохо прибавили в финальном отрезке первого тайма. Вероятно, сыграла установка для Литвинова, который заменил Умярова в основе. Руслан номинально играл опорника, но при розыгрыше мяча от ворот уходил на позицию третьего центрального защитника и помогал с продвижением мяча, создавая лишние варианты для паса.
Но главные изменения Абаскаль приберег на второй тайм — не просто так летом он рассказывал про команду-хамелеон. В перерыве Гильермо выпустил Маслова вместо Мевли и поменял Литвинова на Зиньковского. «Спартак» перешел на 4-3-3 с Пруцевым, Игнатовым и Зобниным в центре поля, а также с Зиньковским в свободной роли. Антон классно ворвался в игру и с первых же минут на поле начал сводить с ума защиту ЦСКА. Армейцы были не готовы к таким перестановкам и начали регулярно пускать мячи сначала за спину, а затем и в сетку.
Зиньковский и Промес магнитили пасы в зонах в опасных полуфлангов, где инсайды (Карраскаль и Медина) и крайние центральные защитники (Набабкин и Зайнутдинов) часто не могли разобраться, кто кого накрывает. Как итог — тотальное преимущество «Спартака» в первые 20 минут второго тайма и два забитых мяча. Показательно, что оба пришли после быстрых атак, зародившихся на полуфлангах. Браво, Абаскаль!
Поведя в счете, «Спартак» начал потихоньку откатываться к своим воротам. Федотов убрал выдавших откровенно слабую игру Карраскаля и Медину и выпустил на поле Облякова с Ермаковым. Это не добавило атакам остроты, зато ЦСКА наконец-то вернул себе владение во второй 45-минутке. В итоге именно Обляков закинул мяч на голову Чалова перед вторым голом.
В заключительные 15 минут обе команды сбавили обороты и куда реже рисковали — слишком велика цена ошибки. Но и 75 огненных минут хватило, чтобы удовлетворить самые зверские болельщицкие аппетиты. Довольными должны были остаться и тактические гики. Федотов шедеврально разобрал стартовый план «Спартака» и максимально подготовил команду к разоружению звездной парочки Промес — Соболев. Но Абаскаль своими заменами и умением переключать схемы вышел из критической ситуации и за счет эффекта неожиданности смог изменить рисунок игры, надавив на уязвимые точки (в конкретном случае — на слабую работу на своей половине поля без мяча Медины и Карраскаля).
Вообще ЦСКА и «Спартак» — пожалуй, две лучшие команды РПЛ по сочетанию класса и интересных тактических ходов. «Зенит» реализовывает превосходство в качестве состава, «Ростов» и «Краснодар» пока молоды и сыроваты. А вот два московских гранда при не самых выдающихся ресурсах показывают зрелый и интересный футбол. Да, по уровню игры это не дерби образца нулевых годов или начала 2010-х, но именно за счет необычных ходов такие матчи врезаются в память. Спасибо за это двум главным тренерам, подарившим нам смесь рубилова из ММА и эффектной шахматной партии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1