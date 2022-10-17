Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль
Мы ждали дерби нашей мечты, и мы его получили! Множество эмоций, крутые голы, суперинтрига, спорные судейские решения — весь джентльменский набор.
Давно содержание матчей между ЦСКА и «Спартаком» не соответствовало вывеске до конца. Прошел — и забыли. Последний раз так полыхало, кажется, весной 2020-го в кубковом четвертьфинале, когда красно-белые в дополнительное время забили в меньшинстве, Доменико Тедеско прыгал на Виктора Гончаренко, а тот отказывался жать немцу руку.
И вот — снова отличный спектакль. Который стал возможным благодаря форме команд — обе радуют болельщиков, борются за высокие места. Нынешний «Спартак» — это кураж и порыв. ЦСКА — мощь и рациональность отлаженной машины. Что сильнее?
Первый тайм — однозначно за армейцами. Пока команда Гильермо Абаскаля с выпученными глазами ходила по грани удалений, хозяева, словно удав, накручивали кольца вокруг своей жертвы. Разве кому-то из футболистов Владимира Федотова пришла бы в голову мысль так оставить мяч, как это сделал Роман Зобнин в эпизоде с первым голом? Уверен, нет. Никаких сантиментов, никакой расслабленности — это читалось в каждом действии ЦСКА. Поступок спартаковца, сделавшего подарок сопернику, — чистые эмоции. За которые красно-белые и поплатились. Понятно, что Зобнину надо было выбить мяч в аут, если уж так хотелось проявить благородство фейр-плей. Но никак не полагаться на авось. Тем более в дерби.
Но есть второй тайм, а кураж — великая вещь! Особенно если его можно приправить выходом на замену такого джокера, как Антон Зиньковский. Человека, одним смещением в центр и сумасшедшим ударом способного обнулить все старания оппонента в предыдущие 45 минут. А как отстать от новичка лидерам — Квинси Промесу и Александру Соболеву? И вот уже 2:1 — «Спартак» все стремительно перевернул.
ЦСКА проиграл вторую половину, но не отдал всю встречу. И еще у красно-синих нашелся свой ответ Зиньковскому — поднявшийся с лавки автор голевой передачи Иван Обляков, плюс есть топ-форма Федора Чалова, не хуже, чем у Соболева.
В итоге — сумасшедшая ничья, главными выгодоприобретателями которой, помимо лидирующего «Зенита», стали болельщики и весь российский футбол. Такие матчи доказывают, что он способен давать шикарное зрелище даже в условиях международной изоляции. Дайте нам больше огня!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|0 : 1
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|0 : 0
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|2 : 3
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|3 : 2
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|2 : 0
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|0 : 3
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1