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«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

Микеле Антонов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Спартак» — 2:2.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью Олега Фоменко.

Тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» рассказал, есть ли у клуба конфликт с Абаскалем, ответил Зареме, а также заявил о борьбе армейцев за чемпионство.

«Абаскаль — эмоциональный молодой человек»

— Хорошая боевая ничья. Могли сегодня как выиграть, так и проиграть. Думаю, что болельщикам матч понравился.

— Довольны ли вы ничьей?

— Когда ты ведешь 1:0, конечно, ты доволен. Но когда начинаешь проигрывать, сразу не все нормально.

— Как оцените судейство?

— На это есть компетентные органы. Всегда кажется, что тебя плохо судят. Пусть в этом разбираются специалисты.

Хорхе Карраскаль, судья Сергей Карасев, Антон Зиньковский и&nbsp;Хесус Мануэль Медина. Карасев ошибочно не удалил спартаковца и двух армейцев. Что скажут его руководители?

— Повлияло ли судейство на результат?

— Если бы в начале игры были удаления, то матч бы сложился по-другому. Думаю, что судья специально дал игрокам бороться. Если он не удалил никого в первом тайме, то и во втором не должен был удалять.

— У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?

— Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?

— А что произошло в перерыве?

— Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.

Гильермо Абаскаль. «Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

— Понимаете ли такое эмоциональное поведение?

— У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.

— Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР?

— Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.

— Пожал ли он руку вам или Федотову?

— Мне нет, но я и не главный тренер. Я не видел, чтобы он жал руку. Поэтому не знаю.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

«Зарема никого не оскорбила»

— Как вы видели момент с Зобниным?

— Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

— Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

— Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру. Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги — вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.

— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?

— Почему Сочи? Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?

— В Уфе.

— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич — Москву из тебя не выбить. Сколько много великих людей выходило из малых городов.

— То есть никак не обижает?

— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.

— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с «Зенитом»?

— Вы знаете, что будет весной?

— Никто не знает.

— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.

Федор Чалов и&nbsp;Мойзес празднуют забитый мяч в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. Дерби нашей мечты. ЦСКА и «Спартак» выдали суперспектакль

— Ваше мнение, ЦСКА способен бороться за чемпионство?

— Все способны.

— Все — кто?

— Мы берем первую четверку.

— Но отрыв 7 очков.

— Ну так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.

— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?

— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Александр Соболев и&nbsp;вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев во&nbsp;время дерби.

«Может, Карраскаль на себя ругался?»

— Карраскаль был недоволен, когда уходил на замену, сказал что-то на испанском.

— Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя.

— Агент сказал, что Хорхе всегда недоволен, когда его меняют.

— Ну, это агент сказал. Завтра узнаем.

— Нет никакого конфликта?

— Да нет, если бы конфликт был, он бы не играл. Он же вышел в составе, отыграл первый тайм, второй. Потом надо было усиливать атаку.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру

— А вы после матча это как-то обсуждали? На кого он все-таки ругался?

— Ну зачем? Все на эмоциях. Завтра спокойно соберемся, на тренировочке сядем, поговорим. Игра — это эмоции. На эмоциях что-то решать неправильно. Футболист тоже живой человек, мы все живые люди. Спокойно все, завтра посмеемся.

— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?

— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.

— А вы слышали, что-то в клуб приходило?

— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.

— Отпустите?

— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всё согласно контракту.

— Как обстановка в команде? Нет эмоционального спада в связи с политической обстановкой?

— Игра показывает: все отдаются, бьются. Футбол — одна из отдушин, на которую люди приходят выплеснуть эмоции.

— Дмитрий Баринов говорил, что в первое время было трудно концентрироваться.

— Каждому человеку в голову не залезешь. Наверняка все следят. Включаешь телевизор, от этого никуда не спрячешься. Информации много. Где-то правдивая, где-то нет. В любом случае она давит. Как футболисты реагируют? Наверное, можно за своих говорить: тренируются великолепно.

— На вас давит это?

— Нет.

— Спокойно работаете?

— Конечно. Мы ведь ничего не можем изменить. Работаем, а там что бог даст, то и будет.

Александр Соболев. Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!

— После «Химок» Федотов сказал: «Как от этого можно отвлекаться?»

— Только работать, делать дело. Когда сидишь и смотришь телевизор, будешь заморачиваться. Находишь себе дело, работаешь, негативные мысли уходят в другую сторону

— Борис Ротенберг говорил, что Федотов не отвечал на звонки.

— Я слышал, что он сказал, но не могу комментировать. Это разговор между руководителем и главным тренером. Как я могу сказать: отвечал он или нет. Если бы мне звонил — я бы сказал, что я не отвечал. А это вопросы к Борису Романовичу.

— А вы часто общались с Борисом Ротенбергом?

— Это не моя должностная задача. Я помощник. Когда Борис Романович приезжал и я хотел с ним пообщаться, то мы общались. А так он в большей степени контактировал с Владимиром Валентиновичем.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Фоменко
49
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
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Оренбург

 9
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Зенит

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П
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Локомотив

 12 1 3
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