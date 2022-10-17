«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
Тренер ЦСКА Олег Фоменко в интервью «СЭ» рассказал, есть ли у клуба конфликт с Абаскалем, ответил Зареме, а также заявил о борьбе армейцев за чемпионство.
«Абаскаль — эмоциональный молодой человек»
— Хорошая боевая ничья. Могли сегодня как выиграть, так и проиграть. Думаю, что болельщикам матч понравился.
— Довольны ли вы ничьей?
— Когда ты ведешь 1:0, конечно, ты доволен. Но когда начинаешь проигрывать, сразу не все нормально.
— Как оцените судейство?
— На это есть компетентные органы. Всегда кажется, что тебя плохо судят. Пусть в этом разбираются специалисты.
— Повлияло ли судейство на результат?
— Если бы в начале игры были удаления, то матч бы сложился по-другому. Думаю, что судья специально дал игрокам бороться. Если он не удалил никого в первом тайме, то и во втором не должен был удалять.
— У Владимира Федотова возник конфликт с Гильермо Абаскалем. Как вы видели эпизод?
— Там не было конфликта. Он подбежал и сказал про какой-то fair play. Что он хотел этим сказать? Во втором тайме тоже был момент, когда мы выбили мяч, а нам его не вернули и продолжили игру. О каком fair play можно говорить?
— А что произошло в перерыве?
— Там была камера, Абаскаль побежал в ее сторону. Может быть, он бежал не к нам, а к камере. Я увидел, что он кричал что-то про fair play. Кому он это кричал? Мы все там стояли рядом. Эмоциональный молодой человек.
— Понимаете ли такое эмоциональное поведение?
— У меня немного другой характер. Все люди разные. Кто-то прыгает и скачет, кто-то сидит и качается, кто-то смотрит молча. Это эмоции людей. Тем и прекрасен мир — все люди с разными эмоциями.
— Не видели, как Абаскаль себя вел, когда в начале первого тайма вмешался ВАР?
— Честно говоря, не смотрел на это. Кривлялся? Нравится ему кривляться — это его выбор. Мы же свободная страна. Если хочет, кривляется. Закон не нарушает — значит, все великолепно. Мы с Владимиром Валентиновичем стоим улыбаемся. Мы абсолютно разные люди. Абаскаль выбрал такую модель поведения, у нас она другая. У нас разные характеры. Испанцы, итальянцы более темпераментны, любят помахать руками.
— Пожал ли он руку вам или Федотову?
— Мне нет, но я и не главный тренер. Я не видел, чтобы он жал руку. Поэтому не знаю.
«Зарема никого не оскорбила»
— Как вы видели момент с Зобниным?
— Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.
— Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.
— Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру. Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги — вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.
— На слова Федотова об Абаскале Зарема отреагировала высказыванием: «Можно переехать в Москву, но нельзя выбить Сочи из человека». Не обидно вам слышать такое?
— Почему Сочи? Это ее высказывание. Она, как и всякий человек, имеет право на свое мнение. Где она родилась?
— В Уфе.
— Можно из нее Уфу выбить? Нельзя, судя по ее словам. Если ты москвич — Москву из тебя не выбить. Сколько много великих людей выходило из малых городов.
— То есть никак не обижает?
— Да абсолютно нет. Это ее личное мнение. Она никого не оскорбила. Если так считает, ее право.
— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с «Зенитом»?
— Вы знаете, что будет весной?
— Никто не знает.
— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.
— Ваше мнение, ЦСКА способен бороться за чемпионство?
— Все способны.
— Все — кто?
— Мы берем первую четверку.
— Но отрыв 7 очков.
— Ну так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.
— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?
— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает.
«Может, Карраскаль на себя ругался?»
— Карраскаль был недоволен, когда уходил на замену, сказал что-то на испанском.
— Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя.
— Агент сказал, что Хорхе всегда недоволен, когда его меняют.
— Ну, это агент сказал. Завтра узнаем.
— Нет никакого конфликта?
— Да нет, если бы конфликт был, он бы не играл. Он же вышел в составе, отыграл первый тайм, второй. Потом надо было усиливать атаку.
— А вы после матча это как-то обсуждали? На кого он все-таки ругался?
— Ну зачем? Все на эмоциях. Завтра спокойно соберемся, на тренировочке сядем, поговорим. Игра — это эмоции. На эмоциях что-то решать неправильно. Футболист тоже живой человек, мы все живые люди. Спокойно все, завтра посмеемся.
— Слышали, что им интересуется «Атлетико»?
— Дай бог. Если человек будет развиваться, только двумя руками за.
— А вы слышали, что-то в клуб приходило?
— Нет. Первый раз от вас слышу об этой теме.
— Отпустите?
— Что значит отпустите? У нас не рабовладельческая страна. Есть контракт. Всё согласно контракту.
— Как обстановка в команде? Нет эмоционального спада в связи с политической обстановкой?
— Игра показывает: все отдаются, бьются. Футбол — одна из отдушин, на которую люди приходят выплеснуть эмоции.
— Дмитрий Баринов говорил, что в первое время было трудно концентрироваться.
— Каждому человеку в голову не залезешь. Наверняка все следят. Включаешь телевизор, от этого никуда не спрячешься. Информации много. Где-то правдивая, где-то нет. В любом случае она давит. Как футболисты реагируют? Наверное, можно за своих говорить: тренируются великолепно.
— На вас давит это?
— Нет.
— Спокойно работаете?
— Конечно. Мы ведь ничего не можем изменить. Работаем, а там что бог даст, то и будет.
— После «Химок» Федотов сказал: «Как от этого можно отвлекаться?»
— Только работать, делать дело. Когда сидишь и смотришь телевизор, будешь заморачиваться. Находишь себе дело, работаешь, негативные мысли уходят в другую сторону
— Борис Ротенберг говорил, что Федотов не отвечал на звонки.
— Я слышал, что он сказал, но не могу комментировать. Это разговор между руководителем и главным тренером. Как я могу сказать: отвечал он или нет. Если бы мне звонил — я бы сказал, что я не отвечал. А это вопросы к Борису Романовичу.
— А вы часто общались с Борисом Ротенбергом?
— Это не моя должностная задача. Я помощник. Когда Борис Романович приезжал и я хотел с ним пообщаться, то мы общались. А так он в большей степени контактировал с Владимиром Валентиновичем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1