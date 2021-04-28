Самый спорный эпизод матча 27-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА ( 1:0 ).

Армейский клуб после дерби в воскресенье оспорил красную карточку полузащитника Ильзата Ахметова за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве. Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не поддержала решение главного судьи Павла Кукуяна и видеоарбитра Сергея Карасева, а Контрольно-дисциплинарный комитет союза отменил удаление.

Момент в дерби

На 34-й минуте матча Ахметов «через мяч» попал Соболеву по ноге выше голеностопа. Столкновение произошло в центре поля у технической зоны «Спартака».

Кукуян и резервный судья Владимир Москалев не увидели оснований для наказания армейца. Видеоассистенты Карасев и Игорь Демешко после просмотра повторов не согласились и предложили главному судье изучить видеозапись. Кукуян заглянул в монитор и быстро достал красную карточку.

Ахметов сгоряча срубил Соболева. Кукуян посмотрел VAR и удалил игрока ЦСКА



Второй тайм дерби ждет тебя здесь:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/1HM2yJ01UI — Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021

Первая реакция

Для полузащитника ЦСКА это удаление стало вторым в весенней части чемпионата. 17 марта он получил красную карточку в начале второго тайма домашнего матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не увидел оснований для удаления хавбека за удар шипами в икроножную мышцу зенитовца Далера Кузяева, но рефери поправили видеоарбитры и пригласили к монитору.

Ахметов после матча с «Зенитом» извинился перед командой и партнером по сборной России. Тогда вопросов о справедливости удаления не было. В ситуации с «рецидивом» возникли сомнения и споры.

Защитник армейцев Виктор Васин в интервью в перерыве сказал: «В дерби давать такую прямую красную?! Должен быть фол на двести процентов. Мне показалось, что это не красная точно».

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в то же время в матчевой студии тоже не согласился с решением судей: «Как он должен был сыграть — просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, но нога пошла дальше. Он сначала сыграл в мяч. Тут никакого удаления. Я могу одно сказать — что это абсолютно ошибочное удаление».

Бывший судья РПЛ и телеэксперт Алексей Николаев в эфире программы «После футбола с Черданцевым» заметил: «Это игровой момент, борьба за мяч, поэтому у Соболева тоже идет ответное движение ногой. В этой ситуации как раз можно говорить, что желтая карточка была бы адекватным решением. Не черно-белый момент. Если можно так сказать, «проблема» — то, что у нас есть ВАР, и это мы получили телевизионное удаление. Очень интересно будет мнение экспертно-судейской комиссии на этот счет. Это исключительно телевизионное удаление. В любом случае нужно было, наверное, показать желтую карточку. И возможно, даже не вмешиваться ВАР. Потому что это не очевидная, не явная ошибка».

Стык Ильзата Ахметова и Александра Соболева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слова Ахметова

Грустный полузащитник ЦСКА после игры ответил на несколько вопросов корреспондента «СЭ» Севастиана Терлецкого об удалении.

«Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве? Считаю, что нет, конечно. Судья [свое решение] никак не объяснил», — сказал Ахметов.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич перед перерывом эмоционально пообщался с Кукуяном, а после игры задался вопросом о переменах в правилах: «Могу сказать, что до удаления было отличное дерби, было видно желание обеих команд. Не могу забыть этот момент. Может быть, правила поменялись. Сначала была рука у Айртона, потом — красная карточка».

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев после дерби сделал отсыл к угрозе Леонида Федуна снять «Спартак» с чемпионата из-за судейства после 1-го тура и поднял тему последовательности в решениях арбитров.

«Надо было еще кого-нибудь удалить, тогда игра была бы еще интереснее. Дело не в том, как судья трактовал этот эпизод, а в том, что должна быть последовательность. Если такой строгий стиль судейства, то почему на 8-й минуте не было предупреждения, когда Ларссон локтем попал Щенникову в голову? Так что речь о последовательности, не более того. Не собираемся возмущаться, сниматься и так далее. Просто расстраивает, когда в одном и том же матче такой избирательный стиль судейства. Арбитр, если он строг, должен быть строг во всех эпизодах, а не выборочно», — сказал Бабаев журналистам.

Оценка «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско видел момент стыка Ахметова и Соболева из своей технической зоны, эмоционально отреагировал на эпизод и потом приветствовал решение об удалении.

После игры тренер больше переживал из-за постоянных дисквалификаций своих футболистов: «Ничего не могу сказать об удалении Ахметова. Красная была показана после просмотра видео, изначально судья даже желтую не показал. Я расстроен потерей большого количества игроков из-за перебора карточек. Может, я смотрю на ситуацию через спартаковские очки, но карточек действительно много».

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча тоже выразил уверенность, что удаление справедливо.

«Слушайте, мы обсуждаем только решение судей. По мне, это была красная карточка. Судья сначала не заметил, ВАР ему сказал, он пошел, посмотрел. Я не судья, но мы сидели с болельщиками, и я сразу сказал, что это красная карточка. После этого действительно ВАР подтвердил», — сказал Федун журналистам.

Эксперты РФС не поддержали судей, КДК отменил удаление

ЦСКА воспользовался возможностью отменить красную карточку Ахметова. Армейский клуб направил свои вопросы в ЭСК, члены которого вынесли вердикт для КДК.

Заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по рассмотрению обращений ряда клубов на качество судейства матчей прошлой недели состоялось во вторник. Как накануне сообщал «СЭ», на нем красная карточка Ахметова была признана ошибочной.

Нашему изданию также стало известно: решение судьи Кукуяна и ВАР Карасева удалить полузащитника ЦСКА поддержал только один из восьми экспертов ЭСК — глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. За вердикт об ошибке рефери проголосовали семь человек — Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди.

В опубликованном в среду релизе на сайте РФС по итогам заседания ЭСК говорится: «Судья ошибочно удалил Ильзата Ахметова. Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях футболиста ЦСКА отсутствуют критерии серьезного нарушения правил игры — нет усилия, злого умысла, использования шипов. Касание ноги соперника происходит в воздухе после обычной игры в мяч, внутренней стороной стопы, вскользь. Данное действие заслуживает вынесения предупреждения за безрассудное поведение».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в среду с учетом мнения экспертов ЭСК на своем заседании принял решение отменить красную карточку Ахметова.

Глава КДК Артур Григорьянц после заседания сообщил: «КДК РФС удовлетворил запрос ЦСКА и решил исправить ошибку, допущенную судьей. Красная карточка Ильзата Ахметова должна быть отменена на основании решения ЭСК РФС. Ильзат присутствовал на заседании КДК, но в онлайн-формате. Он все объяснил, рассказал — и мы пришли к общему решению».

Ахметов сможет сыграть в 28-м туре против «Уфы». При этом запрос «Спартака» на отмену желтых карточек Айртона (восьмое предупреждение в чемпионате) и Александра Максименко (четвертое) был отклонен. Защитник и вратарь пропустят выездной матч красно-белых с «Арсеналом».