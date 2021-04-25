Оцениваем работу Павла Кукуяна и его бригады во время дерби в Тушине.

Игра «Спартак» — ЦСКА, на мой взгляд, продемонстрировала: можно рисковать и назначать на встречи такого уровня разных судей, в том числе тех, кто не обладает большим опытом. Но все же в воскресенье в Тушине с матчем такого накала, пожалуй, справился бы только опытнейший Владислав Безбородов или Сергей Иванов, проводящий свой лучший сезон в карьере. При соответствующем резервном в бригаде.

Нельзя говорить, что Павел Кукуян провалился. Скорее он не убедил, что готов регулярно судить дерби красно-белых с красно-синими или встречи спартаковцев и зенитовцев.

Возможно, ему помешало единоборство Ильзата Ахметова и Александра Соболева. Помешало в том смысле, что удаление армейца затем давило на судью на протяжении всех оставшихся 60 минут.

Ахметов сгоряча срубил Соболева. Кукуян посмотрел VAR и удалил игрока ЦСКА



Второй тайм дерби ждет тебя здесь:https://t.co/IPONxPzoe6 pic.twitter.com/1HM2yJ01UI — Матч ТВ (@MatchTV) April 25, 2021

Правильно ли удален Ахметов? Вы, возможно, удивитесь, но многие и многие эксперты, с которыми я достаточно долго обсуждал эпизод на бровке, не поняли, почему вмешался видеоарбитр Сергей Карасев и почему он выступил за красную карточку.

«Спартак» — ЦСКА.

Напомню, что поначалу Кукуян и резервный судья Владимир Москалев не увидели оснований для удаления Ахметова, который «через мяч» ударил ногой Соболева. В действия рефери вмешались его видеоассистенты Карасев и Игорь Демешко. Они посмотрели повторы, не согласились с Кукуяном и предложили ему самому изучить видеозапись. Едва бросив взгляд на монитор, судья поменял свое решение и достал красную карточку. С момента фола, который был в начале 35-й минуты, прошло немногим более двух минут.

Бывшие и действующие коллеги Карасева и Кукуяна посчитали наказание чрезмерным — достаточно было вынести предупреждение, исходя из характера фола (сравнение с удалением Фабиана Бальбуэны в субботней игре АПЛ «Вест Хэм» — «Челси» неуместно, это разные моменты. — Прим. А.Б.).

Основное внимание привлекло удаление Ахметова. Все споры шли только вокруг этого эпизода. Хотя был и другой ключевой момент, в котором, на мой взгляд, судьи поступили правильно. Речь о 19-й минуте, когда спартаковцы требовали назначить 11-метровый удар в их пользу. Этого не произошло.

«Спартак» — ЦСКА.

По тем повторам, что показали в первом тайме, можно сделать такой вывод: сначала мяч после удара Виктора Мозеса попал в лицо Ивану Облякову. Затем, отлетев, он, возможно, коснулся правой руки Джордана Ларссона (это был фол в атаке). После этого Мозес нанес второй удар — мяч угодил Ахметову в бедро, а от него отлетел то ли в живот, то ли в руку, которая не увеличивала площади тела.

«Спартак» — ЦСКА.

«Спартак» — ЦСКА.

Отдельно объясню, почему в начале заметки упомянул значение резервного. Не каждый четвертый судья выбирает правильную тактику поведения в играх «Спартака». А они ведь почти всегда особенные — из-за главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. Москалев с ним не справился. Это тоже в целом сказалось на восприятии работы бригады арбитров и смазало общее впечатление.