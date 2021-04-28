Кашшаи доверил золотой матч Карасеву. Безбородова вынуждают завершить карьеру?

Москвич в восьмой раз за сезон будет обслуживать игру с участием «Зенита» — решающую встречу чемпионата с «Локомотивом» 2 мая. После ошибок рефери в 27-м туре Тинькофф РПЛ у руководителей департамента судейства снова возникла проблема, связанная с нехваткой арбитров.

Карасев, Иванов или Васильев

Выбора у Виктора Кашшаи фактически не было. По разным причинам игру в Санкт-Петербурге не могли судить 19 из 20 арбитров, допущенных к обслуживанию встреч РПЛ во второй части сезона.

Оставался только Станислав Васильев. Но назначать на золотой матч его не рискнули. Отправили в Волгоград.

Предположу, что венгр выбирал между Сергеем Карасевым и Сергеем Ивановым. Оба допустили ошибки в 27-м туре, работая видеоарбитрами на играх «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Химки» соответственно. Карасев ошибочно предложил Павлу Кукуяну удалить армейца Ильзата Ахметова, а Иванов как минимум в одном случае не вмешался в действия Евгения Кукуляка, не назначившего пенальти в пользу динамовцев.

В другой ситуации глава департамента судейства, возможно, дал бы обоим отдохнуть. Но сегодня выхода не было — пришлось закрыть глаза на их промахи. В итоге в виде исключения на игру «Зенит» — «Локомотив» отправлен арбитр ФИФА из Москвы. А Иванов поедет в Тулу, где «Арсенал» примет «Спартак».

Кто будет судить финал «Локомотив» — «Крылья»?

Не исключаю, что ростовчанина не назначили на питерский матч, чтобы сохранить его для финала Кубка «Локомотив» — «Крылья Советов».

Общий список назначений арбитров и инспекторов матчей 28-го тура выглядит так:

«Ротор» — «Ахмат» — Станислав Васильев, Владимир Миневич, Игорь Князев, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Артем Любимов, АВАР Арам Петросян, инспектор Николай Иванов.

«Рубин» — «Динамо» — Виталий Мешков, Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Николай Волошин, АВАР Антон Аверьянов, инспектор Сергей Мартынов.

ЦСКА — «Уфа» — Василий Казарцев, Андрей Веретешкин, Максим Ковалев, резервный Антон Анопа, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Николай Богач, инспектор Сергей Французов.

«Краснодар» — «Сочи» — Иван Сиденков, Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов, резервный Сергей Куликов, ВАР Павел Шадыханов, АВАР Валентин Мурашов, инспектор Александр Гвардис.

«Химки» — «Урал» — Владимир Москалев, Роман Милюченко, Константин Шаламберидзе, резервный Роман Сафьян, ВАР Василий Казарцев, АВАР Илья Елеференко, инспектор Александр Гончар.

«Ростов» — «Тамбов» — Игорь Панин, Андрей Болотенков, Антон Кобзев, резервный Артем Чистяков, ВАР Павел Кукуян, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Николай Левников.

«Зенит» — «Локомотив» — Сергей Карасев, Игорь Демешко, Максим Гаврилин, резервный Евгений Кукуляк, ВАР Евгений Турбин, АВАР Алексей Лунев, инспектор Андрей Бутенко.

«Арсенал» — «Спартак» — Сергей Иванов, Валерий Данченко, Алексей Стипиди, резервный Антон Фролов, ВАР Алексей Сухой, АВАР Тихон Калугин, инспектор Сергей Лапочкин.

Минус Безбородов, Левников, Лапочкин и Матюнин

Странная ситуация складывается вокруг рекордсмена чемпионатов России Владислава Безбородова. Недавно ему дали игру совершенно не его уровня — «Химки» — «Тамбов», сейчас на один тур перевели в ФНЛ, назначив на матч «Балтика» — «Алания». Понятно, что во встрече «Ростов» — «Арсенал» петербуржец прибегал к помощи ВАР, за это ему снизили оценку. Но в целом складывается ощущение, что 48-летнего рефери вынуждают вслед за Михаилом Вилковым завершить карьеру.

Не будет Вилкова, уйдет Безбородов, могут надолго отстранить Сергея Лапочкина... Кто будет судить в следующем сезоне, если Антон Фролов, Ян Бобровский и Артем Чистяков в июне или июле не получат лицензии для работы с ВАР?

Без назначений Кирилл Левников — он продолжает отбывать наказание за инцидент со входом в судейскую начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины. Продолжает восстанавливаться Алексей Матюнин, у которого был перелом кости плеча. Он начнет возвращение в РПЛ через игры в ФНЛ.

Кукуян, Кукуляк и Москалев

Не остались без работы Кукуян и Кукуляк. Первый приедет в московский ВАР-центр, чтобы помочь во время матча «Ростов» — «Тамбов» Игорю Панину. Подмосковного судью почему-то не наказали за некачественную работу на игре «Уфа» — «Сочи».

А Кукуляк полетит в Санкт-Петербург, там он выполнит функции резервного, то есть при определенных обстоятельствах может заменить Карасева в роли судьи золотого матча. Так его наказали за ошибки в Петровском парке...