Удаление Ахметова признано ошибочным. Завтра КДК отменит красную карточку игрока ЦСКА

Как сообщил «СЭ» источник в ЦСКА, сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, получившего, как указано в протоколе, красную карточку за серьезное нарушение правил в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

Завтра КДК РФС на основании мнения экспертов вправе аннулировать эту карточку и не использовать в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.

Напомню, что в состав ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк, Алан Снодди и Павел Каманцев (ответственный секретарь, без права голоса).

Ахметов на 35-й минуте матча в Тушине «через мяч» ударил ногой спартаковца Александра Соболева. Арбитр Павел Кукуян сначала не наказал армейца ни предупреждением, ни удалением. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко. После их проверки и после просмотра видеозаписи самим Кукуяном на 37-й минуте Ахметов был удален. По мнению ЭСК, судье следовало ограничиться вынесением предупреждения.

(Александр Бобров)