Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Судейские скандалы взрывают мозг. Правила теперь не понимает вообще никто — ни болельщики, ни арбитры

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 17:35
21 апреля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0. Гжегож Крыховяк, Соломон Рондон и Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 апреля. Москва. «Локомотив» — ЦСКА — 3:0. Гжегож Крыховяк, Соломон Рондон и Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
ВАР запутал все еще больше.
25&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 1:0. Стык Ильзата Ахметова и&nbsp;Александра Соболева.Удаление Ахметова отменили. РФС признал ошибку судей дерби «Спартак» — ЦСКА

Казалось, в судействе мы видели уже все, но жизнь подбрасывает новые сюжеты. 27-й тур РПЛ родил две резонансные истории, которые усугубляются тем, что на финишную прямую вышла борьба за еврокубки, и цена каждого очка может достигать десятков миллионов лигочемпионских евро. А встреча «Спартак» — ЦСКА еще и самоценна, к ней всегда приковано повышенное внимание.

В итоге ЭСК признала ошибки как в дерби, так и во встрече «Динамо» — «Химки». У них есть общее: у рефери было время рассмотреть эпизоды во всех подробностях на экранах, принять обдуманные и взвешенные решения. Казалось бы, все карты в руки... Но, ошиблись.

И это обескураживает больше всего. Раньше мы хотя бы списывали огрехи арбитров на то, что они в пылу борьбы что-то не так рассмотрели, что у них оказался перекрыт обзор. А теперь что получается? Что судьи сами не знают правила?

Павел Кукуян.РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ

ВАР не упростил работу рефери и восприятие их решений со стороны болельщиков, а только все запутал. Карасев и Кукуян видят на экране нарушение Ахметова, которое, на их взгляд, заслуживает удаления.

Но эксперты ЭСК большинством голосов (семь против одного) постановляют — ребята, это не красная карточка. Главный же судья Руси — Виктор Кашшаи — поддерживает бригаду. И это взрывает мозг. То есть при видеоразборе подобной ситуации авторитетный венгр станет учить подчиненных: «Вот такой фол — удаление». Те согласно кивнут, но экспертно-судейская комиссия потом влепит за такой вердикт «двойку».

Сергей Карасев.Кашшаи доверил золотой матч Карасеву. Безбородова вынуждают завершить карьеру?

Абсурд? В чистом виде. Теперь ничего не понимают, похоже, не только зрители, но и сами арбитры — что усугубляет ситуацию. Судить и так после всех отстранений уже практически некому, так что Карасев (лучший российский рефери, что доказывает путевка на Евро) после признанной ошибки в дерби отправляется главным на решающий матч финиша сезона «Зенит» — «Локомотив». Работают в 28-м туре в разных качествах и Кукуян, и Кукуляк с Ивановым, проштрафившиеся в игре «Динамо» — «Химки».

По моим данным, Кукуляк сообщил Иванову по аудиосвязи, что помощь ВАР ему не требуется, он хорошо видел эпизод с захватом динамовца Комличенко химчанином Филиным в режиме реального времени. Судя по предыдущим встречам, которые обслуживал этот арбитр, и его репутации, речь просто идет о низкой квалификации.

А командам с этим жить. Три очка уже никто не вернет.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 39635
Все опросы
«Спартак» — ЦСКА: справедливо ли удален армеец Ахметов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Авангард» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина
В сети обсуждают биографию отца официального представителя МВД Ирины Волк
Матыцин прокомментировал инцидент с российским флагом на ЧМ по шашкам
Трехлетнего мальчика расстреляли в день его рождения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора
vs
25
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры