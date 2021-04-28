ВАР запутал все еще больше.

Казалось, в судействе мы видели уже все, но жизнь подбрасывает новые сюжеты. 27-й тур РПЛ родил две резонансные истории, которые усугубляются тем, что на финишную прямую вышла борьба за еврокубки, и цена каждого очка может достигать десятков миллионов лигочемпионских евро. А встреча «Спартак» — ЦСКА еще и самоценна, к ней всегда приковано повышенное внимание.

В итоге ЭСК признала ошибки как в дерби, так и во встрече «Динамо» — «Химки». У них есть общее: у рефери было время рассмотреть эпизоды во всех подробностях на экранах, принять обдуманные и взвешенные решения. Казалось бы, все карты в руки... Но, ошиблись.

И это обескураживает больше всего. Раньше мы хотя бы списывали огрехи арбитров на то, что они в пылу борьбы что-то не так рассмотрели, что у них оказался перекрыт обзор. А теперь что получается? Что судьи сами не знают правила?

ВАР не упростил работу рефери и восприятие их решений со стороны болельщиков, а только все запутал. Карасев и Кукуян видят на экране нарушение Ахметова, которое, на их взгляд, заслуживает удаления.

Но эксперты ЭСК большинством голосов (семь против одного) постановляют — ребята, это не красная карточка. Главный же судья Руси — Виктор Кашшаи — поддерживает бригаду. И это взрывает мозг. То есть при видеоразборе подобной ситуации авторитетный венгр станет учить подчиненных: «Вот такой фол — удаление». Те согласно кивнут, но экспертно-судейская комиссия потом влепит за такой вердикт «двойку».

Абсурд? В чистом виде. Теперь ничего не понимают, похоже, не только зрители, но и сами арбитры — что усугубляет ситуацию. Судить и так после всех отстранений уже практически некому, так что Карасев (лучший российский рефери, что доказывает путевка на Евро) после признанной ошибки в дерби отправляется главным на решающий матч финиша сезона «Зенит» — «Локомотив». Работают в 28-м туре в разных качествах и Кукуян, и Кукуляк с Ивановым, проштрафившиеся в игре «Динамо» — «Химки».

По моим данным, Кукуляк сообщил Иванову по аудиосвязи, что помощь ВАР ему не требуется, он хорошо видел эпизод с захватом динамовца Комличенко химчанином Филиным в режиме реального времени. Судя по предыдущим встречам, которые обслуживал этот арбитр, и его репутации, речь просто идет о низкой квалификации.

А командам с этим жить. Три очка уже никто не вернет.

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