Федун считает справедливым удаление Ахметова в дерби

Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал справедливым удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против красно-белых.

— Сегодня, наверняка, будет много обсуждений по поводу работы судьи.

— Слушайте, мы обсуждаем только решение судей, — сказал Федун. — По мне, это была красная карточка. Судья сначала не заметил, ВАР ему сказал, он пошел посмотрел. Я не судья, но мы сидели с болельщиками, и я сразу сказал, что это красная карточка. После этого, действительно, ВАР подтвердил.

Ахметов был удален на 37-й минуте матча за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве. ЦСКА проиграл встречу со счетом 0:1

(Артем Бухаев)

«Спартак» — ЦСКА: правильно ли удален Ахметов? Мнения экспертов разделились