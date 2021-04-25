Федун считает справедливым удаление Ахметова в дерби
Владелец «Спартака» Леонид Федун назвал справедливым удаление полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче против красно-белых.
— Сегодня, наверняка, будет много обсуждений по поводу работы судьи.
— Слушайте, мы обсуждаем только решение судей, — сказал Федун. — По мне, это была красная карточка. Судья сначала не заметил, ВАР ему сказал, он пошел посмотрел. Я не судья, но мы сидели с болельщиками, и я сразу сказал, что это красная карточка. После этого, действительно, ВАР подтвердил.
Ахметов был удален на 37-й минуте матча за фол на нападающем «Спартака» Александре Соболеве. ЦСКА проиграл встречу со счетом 0:1
(Артем Бухаев)
«Спартак» — ЦСКА: правильно ли удален Ахметов? Мнения экспертов разделились
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