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Судейство

Ахметов удален — история с «Зенитом» ничему не научила. А Олич упрекнул Кукуяна, что он не увидел руку Айртона

Владислав Зимагулов
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Сегодня, 18:05
25 апреля. «Спартак» — ЦСКА. Фол Ахметова на Соболеве. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Спартак» — ЦСКА. «Спартак» — ЦСКА. Удаление Ахметова в матче ЦСКА — «Зенит».
25 апреля. «Спартак» — ЦСКА. Фол Ахметова на Соболеве. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Очередной судейский скандал.
Спартак — ЦСКА

В центральном матче 27-го тура «Спартак» и ЦСКА рубятся за место в Лиге чемпионов. Ключевой момент матча случился уже в первом тайме — удаление Ахметова после вмешательства ВАР.

На 35-й минуте полузащитник ЦСКА влетел в форварда «Спартака» Соболева на бровке: игрок армейцев ногой врезал в голеностоп сопернику, при этом изначально попал по мячу. ВАР Сергей Карасев обратил внимание главного судьи Павла Кукуяна на эпизод. После видеопросмотра рефери показал Ахметову прямую красную карточку. Пнув рекламный щит, игрок покинул поле и скрылся в раздевалке.

«Спартак» — ЦСКА.
«Спартак» — ЦСКА.
«Спартак» — ЦСКА.
«Спартак» — ЦСКА.

После свистка на перерыв Олич отправился к Кукуяну высказать претензии. Тренер не согласен с тем, как рефери трактовал момент до удаления Ахметова.

«Если бы ты дал штрафной, все нормально было бы!» — кричал тренер на судью у входа в подтрибунку. Видимо, речь идет о моменте с Айртоном: мяч попал в руку бразильцу за пару секунд до удаления игрока ЦСКА, но Кукуян не остановил игру. В ином случае армейцы могли бы остаться в полном составе.

Что касается Ахметова, то Ильзат не впервые оставляет команду в меньшинстве в этом году: в важном матче с «Зенитом» в 23-м туре чуть больше месяца назад Ахметов тоже получил прямое удаление за грубый фол на Кузяеве. Тогда хавбек ЦСКА тоже влетел в голень, но тогда в меньшинстве армейцы играли с 53-й минуты, а не больше тайма.

Удаление Ахметова в матче ЦСКА - "Зенит".
Удаление Ахметова в матче ЦСКА — «Зенит».

«В дерби давать такую прямую красную. Должен быть фол на двести процентов. Мне показалось, что это не красная точно», — высказался в перерыве защитник ЦСКА Виктор Васин.

Для армейцев это лишь второе удаление в сезоне и обе красные заработал Ахметов. Матч со «Спартаком» может стать третьим для Ильзата с марта прошлого года, в котором его удаление приводит к проигрышу. С «Ростовом» его красная в первом тайме закончилась для ЦСКА поражением 2:3.

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«Спартак» — ЦСКА: справедливо ли удален армеец Ахметов?
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