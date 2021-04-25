Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о своем удалении.

23-летний Ахметов получил красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве на 37-й минуте встречи.

— Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?

— Ты считаешь, что не было удаления?

— Нет, конечно.

— Судья как-то объяснил свое решение?

— Никак не объяснил.

— Команда отнеслась с пониманием?

— Не буду на такие вопросы отвечать, — сказал Ахметов.

«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.

(Севастиан Терлецкий)