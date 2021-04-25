Ахметов — о красной карточке в матче со «Спартаком»: «Я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?»
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от «Спартака» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ в беседе с корреспондентом «СЭ» высказался о своем удалении.
23-летний Ахметов получил красную карточку за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве на 37-й минуте встречи.
— Контакт был. Игра в мяч была. А потом я сыграл щечкой в щиток. Это удаление разве?
— Ты считаешь, что не было удаления?
— Нет, конечно.
— Судья как-то объяснил свое решение?
— Никак не объяснил.
— Команда отнеслась с пониманием?
— Не буду на такие вопросы отвечать, — сказал Ахметов.
«Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА — 46 баллов и шестая строчка.
(Севастиан Терлецкий)
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