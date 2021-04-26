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Судейство

КДК вправе отменить удаление Ахметова. У игрока ЦСКА есть шанс избежать дисквалификации

19:56
Судья Павел Кукуян и хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Павел Кукуян и хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, удаленный, как указано в протоколе, за серьезное нарушение правил в первом тайме матча 27-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1), может избежать дисквалификации.

Это произойдет в том случае, если экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК), чье заседание пройдет во второй половине дня во вторник или утром в среду, признает, что судья Павел Кукуян ошибочно применил красную карточку. Тогда КДК РФС, члены которого соберутся в 12 часов дня в среду, на основании мнения экспертов вправе аннулировать эту карточку и не использовать в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.

Напомню, что в состав ЭСК входят Ашот Хачатурянц (председатель), Сергей Зуев (заместитель председателя), Виктор Кашшаи, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк, Алан Снодди и Павел Каманцев (ответственный секретарь, без права голоса).

Ахметов на 35-й минуте матча в Тушине «через мяч» ударил ногой спартаковца Александра Соболева. Кукуян сначала не наказал армейца ни предупреждением, ни удалением. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко. После их проверки и после просмотра видеозаписи самим Кукуяном на 37-й минуте Ахметов был удален.

(Александр Бобров)

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