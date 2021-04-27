За удаление Ахметова проголосовал только один эксперт. «СЭ» знает его фамилию

Решение арбитра Павла Кукуяна и видеоарбитра Сергея Карасева удалить полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком» (0:1) поддержал только один из восьми экспертов ЭСК — глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.

Сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подавляющим большинством голосов признала удаление Ахметова ошибочным. За такой вердикт проголосовали семь человек — Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди. Напомню, что Левников и Де Блекере входят в комиссию УЕФА по развитию судейства.

О том, что наказание Ахметова выглядело чрезмерным, после матча писал и эксперт «СЭ».

В среду, 28 апреля, КДК РФС на основании решения ЭСК аннулирует красную карточку хавбека ЦСКА и не применит в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.

Ахметов на 35-й минуте матча в Тушине «через мяч» ударил ногой спартаковца Александра Соболева. Арбитр Кукуян сначала не наказал армейца ни предупреждением, ни удалением. В действия судьи вмешались его видеоассистенты Карасев и Игорь Демешко. После их проверки и после просмотра видеозаписи самим Кукуяном на 37-й минуте Ахметов был удален. По мнению ЭСК, судье следовало ограничиться вынесением предупреждения.

(Александр Бобров)