После ошибок рефери в матчах 27-го тура Тинькофф чемпионата России у руководителей департамента судейства в очередной раз может возникнуть проблема, связанная с нехваткой арбитров.

Минус Кукуян, Кукуляк, Москалев, Карасев и Иванов?

Главное внимание футбольного мира приковал матч в Тушине, в котором «Спартак» победил ЦСКА (1:0). Кто знает, как сложилась бы игра, не удали Павел Кукуян полузащитника гостей Ильзата Ахметова. Произошло это на 37-й минуте, после чего значительную часть дерби красно-белые играли в большинстве.

Сегодня экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала удаление ошибочным — подавляющим большинством голосов. Решение Кукуяна и видеоарбитра Сергея Карасева поддержал только один из восьми экспертов ЭСК — глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи. А Сергей Зуев, Сергей Фурса, Николай Левников, Юрий Баскаков, Франк Де Блекере, Вольфганг Штарк и Алан Снодди выступили за то, что следовало ограничиться предупреждением.

Претензии можно и нужно предъявить не только Кукуяну и Карасеву, но и резервному судье Владимиру Москалеву. Он должен был подсказать судье, поскольку находился в хорошей позиции и мог (или был обязан) видеть детали единоборства.

Помимо дерби вопросы к судьям возникли в игре «Динамо» — «Химки» (0:1). В Петровском парке арбитр Евгений Кукуляк как минимум один раз ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Его ошибку не исправил видеоарбитр Сергей Иванов.

Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Минус Безбородов, Казарцев, Лапочкин, Левников, Любимов и Сиденков

Получается, что в 28-м туре не должны получить назначения Кукуян, Москалев, Карасев, Кукуляк и Иванов. Кто же тогда будет судить важнейший матч второй части сезона, в котором может решиться судьба золотых медалей?

Игру «Зенита» с «Локомотивом» 2 мая в Санкт-Петербурге по разным причинам (в первую очередь из-за прописки) не вправе обслуживать питерцы Владислав Безбородов, Василий Казарцев, Кирилл Левников, Артем Любимов и Иван Сиденков. А их земляк Сергей Лапочкин к тому же отстранен от работы до второй половины июня.

Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Минус Вилков, Матюнин, Мешков, Панин и Шадыханов

По разным причинам не могут получить назначения на игру в городе на Неве Михаил Вилков, Алексей Матюнин, Виталий Мешков, Игорь Панин и Павел Шадыханов.

Вилков вынужденно завершил карьеру. Панин неудачно провел игру «Уфа» — «Сочи» (2:3). Мешков в 27-м туре судил встречу «Зенит» — «Ротор» (6:0) и не может второй тур подряд получить назначение на игру с участием сине-бело-голубых. Шадыханов — москвич. Московская прописка и у Матюнина, к тому же у него перелом, с одной рабочей рукой судить в поле сложно.

Минус Бобровский, Фролов, Чистяков

В списке судей есть Ян Бобровский, Антон Фролов и Артем Чистяков. Бобровский из Питера, Фролов — из Москвы. К тому же у всех трех пока нет лицензий для работы судьей на тех матчах, где используются видеоарбитры.

Станислав Васильев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Васильев

Проведем несложное действие — суммируем число упомянутых в подзаголовках судей. У вас получилось 19? У меня тоже. В списке арбитров на вторую часть сезона было 20 человек.

Кто не назван? Станислав Васильев.

Способен он судить игру «Зенит» — «Локомотив»? Отвечу вопросом на вопрос: почему нет? Если учесть, что Кукуляка назначали на матч ЦСКА — «Зенит» (2:3), когда у него в активе было меньше 10 встреч в чемпионатах России. Васильев опытнее — у него сегодня три десятка игр.

Назначат ли его на золотой матч? Не уверен. Скорее всего, нет.

Виктор Кашшаи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что сделает Кашшаи?

В такой ситуации у главы департамента судейства РФС выбор небольшой. На камне, стоящем на его пути, три надписи:

1. Поехать прямо — назначить Васильева. Большой риск.

2. Поехать налево — назначить в виде исключения на игру арбитра ФИФА из Москвы. То есть не казнить Карасева за ошибку в матче «Спартак» — ЦСКА.

3. Поехать направо — назначить Иванова. То есть не казнить за ошибку в матче «Динамо» — «Химки».

Как видите, в каждом из решений свои нюансы. Предположу, что Кашшаи выберет второй или третий путь. Именно поэтому я поставил в первом подзаголовке вопросительный знак.