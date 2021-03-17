Разбираем работу бригады арбитров в центральном матче 23-го тура

Пенальти назначен правильно, почему он не перебит?

На 41-й минуте в штрафной площади красно-синих произошел контакт мяча с рукой Мариу Фернандеса. Рука находилась в неестественном положении, увеличивала площадь тела. Мяч попал в руку от колена Сердара Азмуна. Однако арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти.

17 марта. Москва. ЦСКА — «Зенит» — 2:3. Мяч попадает в руку Мариу Фернандеса. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В его действия вмешались видеоассистенты Игорь Панин и Антон Аверьянов. Они провели проверку и предложили судье самому посмотреть видеозапись. После этого на 44-й минуте пенальти был правильно назначен.

Артем Дзюба не смог переиграть Игоря Акинфеева. Но не была ли нарушена процедура выполнения 11-метрового удара? Ведь 19-й номер ЦСКА Бактиер Зайнутдинов до удара зенитовского нападающего одной ногой, находившейся в воздухе, и корпусом наклонился над штрафной площадью. Также наклонился и Сердар Азмун. А затем Зайнутдинов был первым у мяча, отлетевшего от Акинфеева, и выбил его.

ЦСКА — «Зенит».

Правила нарушены? Нет. Да, частью тела и одной ногой армеец был над штрафной. Но в правилах написано: «Положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой касающейся земли части его тела». Правая ступня Зайнутдинова находилась на линии штрафной площади. Ни один судья не станет считать это заступом. Кукуляк правильно не назначил повторный 11-метровый удар.

Ахметов удален правильно

На 51-й минуте Кукуляк ошибся, не удалив Ильзата Ахметова. Армеец шипами ударил в икроножную мышцу Далера Кузяева. По правилам такой фол квалифицируется как серьезное нарушение правил и наказывается красной карточкой.

ЦСКА — «Зенит».

Как и в моменте с назначением пенальти в ворота красно-синих, и в этот раз судью спасли видеоассистенты Панин и Аверьянов. Спустя некоторое время после изучения видеозаписи Кукуляк достал красную карточку.

За что назначен второй пенальти?

На 90-й минуте Кукуляк правильно разобрался в эпизоде и назначил 11-метровый удар в ворота гостей. Судья занял неплохую позицию и увидел, что Алексей Сутормин сфолил в борьбе с Эмилем Бохиненом. Решение рефери сомнений не вызывало.

ЦСКА — «Зенит».

Двойка от инспектора

Решение назначить Кукуляка на матч такого уровня вызывало сомнения. В первую очередь из-за неопытности судьи, проводившего лишь девятую игру в чемпионате. С другой стороны, выбор у руководителей департамента судейства РФС был небольшой. В том числе потому, что Сергей Иванов и Виталий Мешков вместе с Сергеем Карасевым вчера работали в Лиге чемпионов. Предположу, что Иванов вполне мог стать главным претендентом на обслуживание этой игры.

Кукуляк получит низкую оценку за качество своей работы. К сожалению для судьи, два решения в ключевых эпизодах он смог принять только после вмешательства видеоассистентов. Таким образом, он потерял по половине балла за каждый момент. Инспектор Александр Гвардис, возможно, поднимет базовую оценку из-за сложности игры. В итоге арбитр сможет рассчитывать на 7,5-7,6 балла по 10-балльной системе. Это двойка по 5-балльной.