«Тамбов» умрет через полгода. Мы знаем, как избежать таких историй в дальнейшем
«Тамбову» сделали очередной укол, и больной дотянет-таки до конца сезона.
Похоже, это было вопросом чести для РФС и РПЛ. Ситуация вышла сложнейшая, ее разрешение затянулось до последнего: уже в воскресенье команду ждет первый матч после возобновления сезона — на Кубок. Нужно было и средства найти, и футболистов уговорить отозвать заявления из Палаты по разрешению споров, чтобы можно было дозаявить новых игроков. Сейчас у Сергея Первушина на сборе в Крымске подопечных не хватит для проведения матчей.
Обе задачи с грехом пополам и на флажке решить удалось. Так что глава РПЛ Сергей Прядкин сможет продолжать гордиться: ни один клуб по ходу сезона с дистанции за время его правления не сошел.
Многие над этим иронизируют, мол, только ради этого больного и откачали вместо напрашивающейся эвтаназии. И опросы болельщиков показывают, что большинство было за досрочное закрытие проекта.
Я же не соглашусь. Да, «Тамбов» наверняка проживет еще лишь три месяца, глобально они ничего клубу не дадут. Власти области уже заявили «СЭ», что планируют создавать новую команду в ПФЛ — в нынешнюю вкладываться не планируют. Но в целом для российского футбола, на мой взгляд, все же лучше какие-то матчи, чем постоянные «технари» — 0:3.
Тем более, что интрига наверняка будет. У «Тамбова» остались вполне приличные по меркам РПЛ исполнители — Рыжиков, Чичерин, Шахов, Килин, Кабахидзе, Гигашвили, Лоуренс. Им надо будет проявлять себя, чтобы летом получить достойное предложение. Плюс другие клубы дадут футболистов основы в бесплатную аренду. Боеспособный коллектив вполне можно сколотить.
Другое дело, что вся ситуация в целом — абсурд. Здесь много намешано. В том числе и политика: губернатор Александр Никитин перед выборами, судя по всему, был готов на любые обещания, лишь бы не случилось скандала со снятием клуба из РПЛ. И стадион грозился реконструировать, и деньги на счетах для этих целей демонстрировались. Комиссия по лицензированию поверила, но обманулась.
И это, надеюсь, станет хорошим уроком для всех.
Ведь проблемы «Тамбова» появились не сегодня и не вчера. Еще при выходе клуба из ФНЛ в РПЛ в 2019-м, помнится, футбольные власти грозились не пущать в высший дивизион без стадиона. Но... Как-то рассосалось. В Тамбове обещали к августу проблему точно решить. Умаслили, закружили, заговорили, обвели вокруг пальца.
Стало уроком? Нет. Через год те же обещания, и та же реакция. Теперь сослались на пандемию.
Что подсказывает простое решение. Чтобы не зависеть от выборов, политической конъюнктуры и звонков «сверху», следует в регламенте прописать самым строгим образом: «при отсутствии стадиона на момент лицензирования клуб не допускается. Исключений быть не может».
Примерно то же самое сделать и в плане финансирования. А то сейчас со стороны клуба намекают на невыполненные областью обещания, а региональные власти отвечают, что готовы выделять средства только клубу без долгов. Мол, вы свою часть-то еще прошлого сезона покройте, а потом уже за государственные принимайтесь. Если действительно клуб тратил больше, чем получал (с учетом областных средств), то губернатора тоже можно понять.
Разбираться с этим клубком проблем комиссии по лицензированию явно надо до начала сезона. Жестко вынуждая клубы жить по средствам. Есть у вас на сезон 200 миллионов рублей, на них и играйте, а не тратьте 400 в надежде, что потом кто-то как-то покроет разницу.
Только отсутствие долгов и понятные источники финансирования могут быть пропуском в РПЛ. Иначе мы футбольное хозяйство никогда не оздоровим.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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