«Рубин» хотел взять Урунова, «Спартак» попросил 6 миллионов. Чем Остон запомнился в Москве

Хавбек может остаться без футбола до лета.

«Спартак» объявил, что хавбек Остон Урунов отзаявлен на остаток сезона по решению тренерского штаба и клуба. Игрок провел все сборы с командой, но больше не сыграет за нее в этом сезоне.

«СЭ» рассказывает, как красно-белые отказались продавать узбекского полузащитника в зимнее трансферное окно и чем Урунов запомнился за полгода простоя в «Спартаке».

«Уфа» хочет вернуть Урунова: готовы на аренду и целиком платить зарплату

После сообщения об отзаявке «Уфа» тут же предприняла попытку подписать Урунова. Об этом «СЭ» рассказал генеральный директор клуба Ринат Шайбеков.

«Как только мы увидели, что «Спартак» его отзаявил, отправили письмо, что хотим взять футболиста в аренду до конца сезона. Заработную плату будем платить сами. И Остон, и агент согласны, парню нужна игровая практика», — сказал менеджер.

Ранее «Уфа» уже пыталась выкупить своего бывшего игрока за сумму в 1 миллион евро, но «Спартак» попросил за 20-летнего хавбека 3 миллиона. Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, который и провел трансфер Урунова из «Уфы», сейчас снова работает в башкирском клубе и находится рядом с командой. Попытка вернуть узбекского игрока, вероятно, не обошлась без его участия.

Урунова зимой очень хотел «Рубин», но испугался отступных — 6 миллионов евро

Предметный интерес к Урунову после провального отрезка в «Спартаке» был и со стороны «Рубина». Казанцы хотели подписать его еще летом, выходили с конкретным предложением, но Газизов провернул трансфер Урунова в Москву — в свою пользу. В Казани по этому поводу даже был траур.

«Мы же хотели взять Урунова, но все затянулось. Леонид Викторович уже имел планы, как будет строить игру с ним, как перестроит схему. И нам в итоге его не дали, мы расстроились так, будто умер кто-то», — рассказал гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов в интервью «БИЗНЕС Online».

В начале декабря «Рубин» предпринял вторую попытку подписать Урунова. Клуб направил официальный запрос в «Спартак» о трансфере незадолго до ухода Газизова с поста генерального директора. Далее казанцы вели переговоры уже со спортивным директором Дмитрием Поповым.

По информации «СЭ», «Спартак» ответил на запрос «Рубина» ценником в 6 миллионов евро, что отпугнуло казанцев. Конечно, за такие деньги подписывать резервиста «Спартака» они не стали и в итоге бесплатно на полтора года арендовали японского хавбека Мицуки Сайто.

Поведение менеджмента «Спартака» было похоже на обиду: известно, что с будущей продажи Урунова процент от вырученных средств может получить экс-менеджер клуба Газизов. Видимо, напряженность в переговорах с другими клубами связана именно с этим фактором.

Урунов мог оказаться в ЦСКА. Гончаренко хотел взять его на просмотр, но все сорвалось из-за визы

До «Спартака» и «Уфы» Урунов мог оказаться в ЦСКА и был в шаге от перехода: он должен был поехать на сборы с командой Виктора Гончаренко на просмотр. Но его приезд сорвался из-за проблем с визой.

По словам агента Германа Ткаченко, чья компания ProSports Management является участником агентских прав по Урунову, игрок очень нравился тренеру ЦСКА и летом снова мог оказаться у армейцев.

«В рамках летнего трансфера мы много спорили и чуть даже не поругались, потому что я считал, что ему лучше перейти в ЦСКА. Там молодому футболисту легче, а конкуренция велась бы с менее статусными партнерами, а не с Кралом, Бакаевым и Зобниным. Там умеют подводить к основе, меньше давления на молодых. Но я уверен, что «Спартак» с ним не прогадал. На Остона уже сегодня есть спрос. Это невероятно рандомное попадание Шамиля», — сказал Ткаченко в интервью «СЭ».

По его словам, ЦСКА предлагал «Уфе» за Урунова 2 млн евро. Но выбор был сделан в пользу «Спартака», где игрок уже полгода толком не играет.

Урунов в «Спартаке»: шопинг в ЦУМе, гол «Родине», наезд Юрана о возрасте

У Урунова 153 сыгранных минуты в составе красно-белых в чемпионате России, 90 минут в Кубке России и один забитый гол — в ворота «Родины» в разгромном матче на «Открытие Арене» (5:1).

Больше Остону не удалось отметиться в спортивном плане, зато хватало странностей вне поля. Знаменитое фото с пакетами из Gucci после перехода в московский клуб — настоящий памятник эпохи Газизова в «Спартаке».

«Я ему сказал: «Ты чего, ***** [чудак], что ли? Убирай!» — рассказал менеджер «Чемпионату» о реакции на то фото. — Слушайте, он молодой парень, купил вещи, показал — смотрите, как клево! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень. Он все понял, команда ему тоже сказала.



В «Уфе» мы бы хайповали на этой истории, раскручивали. Но «Спартак» сам по себе хайп, и эта история, пусть и временно, пошла для Урунова в минус».

Остон Урунов. Фото Instagram

Сам игрок сказал в интервью для Youtube-канала Нобеля Арустамяна, что не ожидал такого внимания к фото: «Я выложил фотку для себя и не думал, что она вызовет такой ажиотаж. Мне потом позвонили старшие товарищи и сказали, что лучше ее удалить».

Самая дорогая фраза этого сезона — об Урунове. Тренер Сергей Юран усомнился в возрасте узбекского игрока, и ему влепили штраф в 150 тысяч рублей.

«Приводят футболиста из «Уфы», который вроде молодой, а все знают, что он на 4—5 лет старше. Это же не секрет. Это то, что я слышал и что было очевидно», — сказал он в эфире «Матч Премьер».

«Урунов вроде молодой, а он на 4-5 лет старше» ???



Юран выкатил информационную бомбу в студии МАТЧ ПРЕМЬЕР ? pic.twitter.com/jTgSjM7WnO — Матч ТВ (@MatchTV) December 14, 2020

Представители Урунова после этих слов обратились в комитет по этике РФС и написали жалобу на тренера. После разбирательств Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей, правда, после апелляции сократил сумму на сто тысяч.

Весь этот большой фэйл стоил «Спартаку», помимо расходов на трансфер, 300 тысяч евро — столько Урунов, по нашим данным, уже заработал в клубе за полгода простоя. Трансферное окно в России закрывается через шесть дней, и со стороны «Спартака» будет странным и дальше удерживать футболиста вне заявки в клубе, выбрасывая кучу денег на пакеты из ЦУМа.