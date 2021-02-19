Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о «Тамбове», Кубке и проблемах всего российского футбола.

— «Тамбов» продолжает выступать в премьер-лиге. Наш футбол уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса... По отрицательным фактам! Команда второй сезон проводит в премьер-лиге. И ни одного матча дома! Как такое возможно? Там разве взрыв произошел или землетрясение? Как такую команду могли допустить к соревнованиям в элитном дивизионе? Она же несостоятельна. Что делали все эти комитеты? Что мы теперь видим? Для болельщиков «Тамбова» это команда-фантом, существует только в интернете.

У нас любят говорить про спортивный принцип. Но, во-первых, «Тамбов» — это сборная солянка, своих там нет или почти нет. При этом клуб по праву вышел в премьер-лигу. Однако стадиона нет, денег нет...

Приведу вам другой пример. «Краснодар». Эта команда ничего не выиграла, а повышалась в классе за счет приглашения. Почему? Потому что были гарантированные условия, деньги, стадион. Вот вам и противовес.

Может быть, надо искать, прежде всего, те клубы, которые способны существовать, а не руководствоваться исключительно спортивным принципом?

А откуда эти долги у «Тамбова»? Темная история. Наш российский футбол — уникален. По-моему, нигде в мире (может быть, только в Северной Корее), нет такой ситуации, где государство финансирует профессиональные клубы. Бюджетные деньги идут в закрытые акционерные общества, которые именуются футбольными клубами. Так? И как потом проследить, куда уходят средства? Значит, это повод для возможных коррупционных схем?

Надо придумать другие варианты. Какие? Государство может построить стадион, базу. А уже зарплаты игрокам, трансферы осуществляет исключительно клуб. Без помощи сверху. Понимаете? Иначе как вы отследите деятельность ЗАО? Нужны прозрачные схемы. Почему клубы не отчитываются о своих расходах?

У меня сегодня в интернете вышло интервью с Юрием Семиным. Он говорит там замечательную вещь. В бундеслиге приняли решение: при трансферах клубы должны платить агентам вознаграждение не больше 10 процентов. Не больше! Причем настаивала на этом «Бавария». Так давайте пойдем по этому пути. Тогда и не всплывут такие сумасшедшие цифры... Наши агенты получают намного больше! Вспомните, сколько «Спартак» потратил недавно на посредников. Ведь эта информация была в открытом доступе!

Украина же еще с начала 90-х пошла в частный футбол. И сейчас их сборная не хуже нашей. И игроков, насколько я понимаю, у них сейчас больше в крепких европейских клубах, чем россиян.

Нам, к сожалению, не хватает квалифицированных, сильных менеджеров. Вот вчера «Краснодар» на своем поле уступил загребскому «Динамо». Серьезные ошибки совершил голкипер Городов. А как он оказался в этом клубе? Почему именно его позвали? Кто отвечает за это приобретение? Не знаю, что у них там с Сафоновым случилось, но Городов оказался не готов к Лиге Европы. Он и раньше особенно ничем не выделялся в РПЛ. В итоге он подвел команду. Или возьмите их пару центральных защитников. Мартынович и окаянный Кайо. Окаянный! Они тоже... Мог же «Краснодар» найти игроков посильнее? Опять все упирается в селекцию, менеджмент. Галицкий построил великолепный стадион, создал академию, а вот менеджеры ему почему-то не тех футболистов подбирают. Мне обидно за «быков». В атаке они смотрелись достойно. Но оборона и вратарь...

И последнее. Кубок. Зачем проводят матч между «Зенитом» и «Арсеналом» в рабочий день? Мне на радио звонят болельщики питерского клуба и задают такой вопрос. Резонный! Почему встреча начнется в 17.00? Кто уже успеет добраться до стадиона? Им, получается, в 2-3 часа дня нужно уходить с работы? А кто им разрешит, кто отпустит? Ну для кого это все сделано? В советском футболе такого никогда не было! Люди справедливо недоумевают. Все как-то у нас не то и не так...