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Студия Лебедева разработала новый логотип Лужников: на работу ушло 228 дней

Студия Лебедева потратила 228 дней на логотип для «Лужников». Он состоит из двух линий

Максим Клементьев
Фото студия Артемия Лебедева / Федор Успенский, «СЭ»
Мнения пользователей разделились.

Студия Артемия Лебедева представила новый логотип для «Лужников». На нем присутствует название олимпийского комплекса и две красные линии — кривая и прямая. На разработку было потрачено более семи месяцев.

Похоже на другие эмблемы

Обновленная айдентика спортивного комплекса появилась на сайте студии Лебедева. Главное изменение — логотип, который сейчас состоит из кривой и прямой линий, а также надписи «Лужники».

«Дуга — это движение, а вертикаль — пауза», — отмечается в релизе.

Срок работ составил 228 дней, или 7,5 месяца. Сумма, впрочем, не раскрывается. Также студия занималась оформлением навигации для территории и на самом стадионе — это заняло 276 дней.

Судя по комментариям, людям новый логотип не очень понравился. «Это гениально, вам просто не понять», — иронично написал один из пользователей, добавив подпись несколькими смеющимися эмодзи.

Есть и более конструктивная критика: «Бывший символ Олимпиады-1980 теперь связан с красной буквой «Л»? Как будто взяли логотип американской компании Atari и разрезали пополам».

Некоторые пользователи нашли в новом знаке сходство с лого российской нефтяной компании: «Не знаю почему, но какие-то вайбы «Лукойла» теперь, будто лого не стадиона, а заправки».

Впрочем, есть и позитивный отклик: «Старый логотип был эстетичнее, но бесполезным. Этот удобно в любую айдентику встраивать. Легко стилизовать и товар, и рекламный материал».

Совсем недавно студия Лебедева разработала дизайн для футбольного клуба «Родина». Впрочем, руководство команды отказалось использовать айдентику от компании российского дизайнера.

Артемий Лебедев.Студия Лебедева разработала новый логотип для «Родины» в виде запятой. Но клуб от него отказался

Выбрали других

В середине июля на сайте студии Лебедева появился новый логотип «Родины»: эмблема была оформлена в виде запятой. Это решение понравилось далеко не всем.

Довольно оперативно в клубе сообщили, что не планируют использовать результаты работы. На отказ от логотипа глава студии Артемий Лебедев отреагировал с издевкой.

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем», — отвечал он «Mash на спорте».

Примечательно, что уже через неделю «Родина» представила новую эмблему. Но ее выполнил уже другой дизайнер.

«Мы эволюционируем, принимая новые формы, становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип — визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя», — сообщили в пресс-службе московского клуба.

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