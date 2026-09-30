Студия Лебедева потратила 228 дней на логотип для «Лужников». Он состоит из двух линий

Мнения пользователей разделились.

Студия Артемия Лебедева представила новый логотип для «Лужников». На нем присутствует название олимпийского комплекса и две красные линии — кривая и прямая. На разработку было потрачено более семи месяцев.

Похоже на другие эмблемы

Обновленная айдентика спортивного комплекса появилась на сайте студии Лебедева. Главное изменение — логотип, который сейчас состоит из кривой и прямой линий, а также надписи «Лужники».

«Дуга — это движение, а вертикаль — пауза», — отмечается в релизе.

Срок работ составил 228 дней, или 7,5 месяца. Сумма, впрочем, не раскрывается. Также студия занималась оформлением навигации для территории и на самом стадионе — это заняло 276 дней.

Судя по комментариям, людям новый логотип не очень понравился. «Это гениально, вам просто не понять», — иронично написал один из пользователей, добавив подпись несколькими смеющимися эмодзи.

Есть и более конструктивная критика: «Бывший символ Олимпиады-1980 теперь связан с красной буквой «Л»? Как будто взяли логотип американской компании Atari и разрезали пополам».

Некоторые пользователи нашли в новом знаке сходство с лого российской нефтяной компании: «Не знаю почему, но какие-то вайбы «Лукойла» теперь, будто лого не стадиона, а заправки».

Впрочем, есть и позитивный отклик: «Старый логотип был эстетичнее, но бесполезным. Этот удобно в любую айдентику встраивать. Легко стилизовать и товар, и рекламный материал».

Совсем недавно студия Лебедева разработала дизайн для футбольного клуба «Родина». Впрочем, руководство команды отказалось использовать айдентику от компании российского дизайнера.

Выбрали других

В середине июля на сайте студии Лебедева появился новый логотип «Родины»: эмблема была оформлена в виде запятой. Это решение понравилось далеко не всем.

Довольно оперативно в клубе сообщили, что не планируют использовать результаты работы. На отказ от логотипа глава студии Артемий Лебедев отреагировал с издевкой.

«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем», — отвечал он «Mash на спорте».

Примечательно, что уже через неделю «Родина» представила новую эмблему. Но ее выполнил уже другой дизайнер.

«Мы эволюционируем, принимая новые формы, становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип — визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя», — сообщили в пресс-службе московского клуба.