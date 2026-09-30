Студия Лебедева потратила 228 дней на логотип для «Лужников». Он состоит из двух линий
Студия Артемия Лебедева представила новый логотип для «Лужников». На нем присутствует название олимпийского комплекса и две красные линии — кривая и прямая. На разработку было потрачено более семи месяцев.
Похоже на другие эмблемы
Обновленная айдентика спортивного комплекса появилась на сайте студии Лебедева. Главное изменение — логотип, который сейчас состоит из кривой и прямой линий, а также надписи «Лужники».
«Дуга — это движение, а вертикаль — пауза», — отмечается в релизе.
Срок работ составил 228 дней, или 7,5 месяца. Сумма, впрочем, не раскрывается. Также студия занималась оформлением навигации для территории и на самом стадионе — это заняло 276 дней.
Судя по комментариям, людям новый логотип не очень понравился. «Это гениально, вам просто не понять», — иронично написал один из пользователей, добавив подпись несколькими смеющимися эмодзи.
Есть и более конструктивная критика: «Бывший символ Олимпиады-1980 теперь связан с красной буквой «Л»? Как будто взяли логотип американской компании Atari и разрезали пополам».
Некоторые пользователи нашли в новом знаке сходство с лого российской нефтяной компании: «Не знаю почему, но какие-то вайбы «Лукойла» теперь, будто лого не стадиона, а заправки».
Впрочем, есть и позитивный отклик: «Старый логотип был эстетичнее, но бесполезным. Этот удобно в любую айдентику встраивать. Легко стилизовать и товар, и рекламный материал».
Совсем недавно студия Лебедева разработала дизайн для футбольного клуба «Родина». Впрочем, руководство команды отказалось использовать айдентику от компании российского дизайнера.
Выбрали других
В середине июля на сайте студии Лебедева появился новый логотип «Родины»: эмблема была оформлена в виде запятой. Это решение понравилось далеко не всем.
Довольно оперативно в клубе сообщили, что не планируют использовать результаты работы. На отказ от логотипа глава студии Артемий Лебедев отреагировал с издевкой.
«Любой клиент вправе в нашем ресторане забронировать стол и полностью оплатить банкет, а потом передумать и пойти на вокзал, чтобы съесть там размороженную шаурму. Мы не осуждаем», — отвечал он «Mash на спорте».
Примечательно, что уже через неделю «Родина» представила новую эмблему. Но ее выполнил уже другой дизайнер.
«Мы эволюционируем, принимая новые формы, становимся требовательнее к себе и движемся вперед. Новый логотип — визуальное выражение этого движения. В нем собраны символы, которые задают направление, напоминают об ответственности и говорят о главном: путь к вершине зависит от тебя», — сообщили в пресс-службе московского клуба.