Marca: Роналду покинул расположение сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение команды, сообщает Marca.

Ранее главный тренер национальной команды Жорже Жезуш заявил, что 41-летний форвард пропустит предстоящий матч против сборной Дании в групповом турнире Лиги наций. Игра пройдет 1 октября в Копенгагене.

27 сентября Роналду не вышел на поле в матче против сборной Норвегии (2:1), а затем не участвовал в командной тренировке. В СМИ сообщалось, что между Роналду и тренером возник конфликт. Позже стороны провели переговоры с участием руководства Португальской футбольной федерации, чтобы урегулировать разногласия.

Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и забил 146 голов. Форвард дебютировал за национальную команду в 2003 году.

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