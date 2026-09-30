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Marca: форвард Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

Marca: Роналду покинул расположение сборной Португалии

Руслан Минаев
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул расположение команды, сообщает Marca.

Ранее главный тренер национальной команды Жорже Жезуш заявил, что 41-летний форвард пропустит предстоящий матч против сборной Дании в групповом турнире Лиги наций. Игра пройдет 1 октября в Копенгагене.

27 сентября Роналду не вышел на поле в матче против сборной Норвегии (2:1), а затем не участвовал в командной тренировке. В СМИ сообщалось, что между Роналду и тренером возник конфликт. Позже стороны провели переговоры с участием руководства Португальской футбольной федерации, чтобы урегулировать разногласия.

Криштиану Роналду и&nbsp;Жорже Жезуш.Роналду взбунтовался из-за решения Жезуша оставить его в запасе. Дошло до президента федерации

Роналду провел за сборную Португалии 234 матча и забил 146 голов. Форвард дебютировал за национальную команду в 2003 году.

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Криштиану Роналду
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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