Центральные полузащитники «Спартака» в дерби с ЦСКА не сделали ни одной ключевой передачи.

У «Спартака» слабый центр поля: Зобнин, Умяров, Хендрикс — набор не для серьезных достижений. Так получилось отчасти из-за лимитных ограничений, отчасти — из-за кадровых решений. Особенно обидно, что впереди у красно-белых великолепная и разнообразная атака, позади — вполне рабочая оборона. Во всяком случае, в РПЛ центральная часть обороны, сопоставимая со спартаковской, есть только у «Зенита».

Мы занимаемся самообманом, когда думаем, что все спартаковские беды — это какой-то там правый защитник. Матч «Челси» и «Зенита» красноречиво доказывает, что при наличии великолепного Барриоса (пусть он и играл третьего центрального защитника) на фланге обороны может вполне успешно действовать даже Сутормин. А значит — кто угодно.

Поэтому Руй Витория выбрал схему, в которой влияние центральных полузащитников именно на контроль мяча — минимально. Вся атака легко обходится продвижением мяча через фланги/полуфланги. Не зря у «Спартака» в последние матчи лидером по общему количеству (и точности) передач становится Николай Рассказов, а пара центральных полузащитников концентрируется на отборе/прессинге/открываниях в финальную треть.

Это удивительно, насколько непоследовательные решения спартаковское руководство принимает на трансферном рынке. Покупка Кофрие — кричащая реклама хаотичности. Бельгиец — седьмой центральный защитник, если считать Маслова. И это в условиях, когда «Спартак» теряет Крала и остается с тройкой Зобнин — Умяров — Хендрикс, из которой перед дерби у Руя Витории остался только Наиль, а к нему в пару пришлось прицеплять Литвинова.

Очень характерно, что центральные полузащитники «Спартака» за матч не сделали ни одной ключевой передачи. Просто даже не пытались, а ведь продвижение мяча — одна из главных задач для игроков этой позиции.

В этом смысле состав ЦСКА в центре поля отличался не сильно: Бистрович, Кучаев, Ахметов, Дзагоев, Мухин, Бохинен. При этом, конечно, выделялся Дзагоев. Футболистов с такими качествами во всей РПЛ сейчас почти нет. Но для того чтобы их показывать, нужно быть здоровым. Алана здоровым мы почти не видим, хотя в дерби он вышел в старте и сделал одну из двух ключевых передач ЦСКА в матче, вторую точную, кстати, исполнил Ильзат Ахметов. И эта статистика обострений — закономерная катастрофа.

Дело в том, что лимитные ограничения ввели в составы лучших команд России молодых центральных полузащитников. Обляков, Ахметов, Умяров, Марадишвили, Мухин. К сожалению, эти игроки показывают слабость в игре под давлением. Это максимально важно в современных условиях, где прессинг — основной игровой инструмент многих европейских команд. Но самое ужасное — эти парни не особенно развиваются.

Если вы еще не до конца поняли мысль или считаете это пустым рассуждением, то вспомните центр поля праймового ЦСКА, который выносил «Манчестер Сити» в ЛЧ: Еременко, Натхо, Вернблум, Дзагоев. Каждый из них мог успешно действовать под прессингом и обладал высоким игровым интеллектом, что стабильно создавало для ЦСКА возможности для продвижения мяча вперед.

Если брать пример из истории «Спартака», то предлагаю обратить внимание на лучший европоход «Спартака» за последние 10 лет: 2011 год, Лига Европы, домашний матч с «Аяксом». В спартаковском старте — Кариока, Ибсон, Алекс. Каждый из бразильцев также вполне соответствовал европейским требованиям к уровню контроля мяча, действиям под прессингом и качеству передач. Или последний чемпионский сезон: Фернандо, Глушаков, Зобнин, Джано Ананидзе. С таким качественным окружением Роман Зобнин выглядел частью системы, которая маскировала его слабости. И, кстати, правого защитника в той команде играли Андрей Ещенко и бразилец Маурисио (Петкович приехал позже).

Вообще очень странно, что многие российские клубы решили сделать ставку на центр поля, составленный из стагнирующих россиян, уровень которых в настоящее время не соответствует большим целям. В том числе поэтому «Зенит» — вечный чемпион последние годы. У питерского клуба есть пара Барриос — Вендел. Остальная РПЛ в этом смысле куда слабее. На несколько порядков.

Из-за этого в дерби ЦСКА — «Спартак» все было настолько бледно. У обеих команд нет качественной игры, центр поля по уровню почти идентичный (если убрать за скобки Дзагоева в лучшей форме). Для интриги перед матчем это было здорово, но прямо сильно плохо для общего уровня лиги и результатов наших команд в Европе. Вы это, скорее всего, уже заметили в таблице коэффициентов.

И низкое качество прошедшего дерби — еще одно свидетельство системных просчетов наших лучших клубов.