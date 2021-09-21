Егоров — о «Спартаке» и его тренере

После дерби «Спартака» с ЦСКА ругают всех. Футболистов — за то что слабые и вальяжные. Менеджеров — за то что набрали слабых и вальяжных. РФС — за то что довели до того, что все стали слабыми и вальяжными. Роспотребнадзор — за то что на этих слабых и вальяжных не наорешь с трибуны.

В общем, все кругом плохие. Все не заслуживают жалости. Все, кроме одного — Руя Витории, португальского чемпиона, которого в течение трех месяцев, видите ли, лишали игроков, обижали в Telegram, мучили тупыми вопросами на пресс-конференциях и делали условия для его работы нечеловеческими.

Но, знаете, мы все тысячами саркастических эпиграмм описывали все ошибки Федуна, Заремы, Попова, Цорна и остальных — так что давайте хоть раз присмотримся к униженному и оскорбленному главному тренеру и поймем, что Витория в «Спартаке» — полный ноль.

Во-первых, у Руя есть аккаунты в соцсетях — значит, он не забанен на гугле. А раз не забанен на гугле, то он точно читал о «Спартаке» и знал, что идет не в футбольный клуб, а в какой-то «Тикток Хаус».

Во-вторых, за это ему отлично платили. 3,5 миллиона евро в год на штаб и возможность отчислять минимальные налоги, отработав в России минимум полгода.

В-третьих, у него такое был набор отличных футболистов — как состоявшихся звезд, так и молодых талантов — которые вместе с Тедеско только что заняли второе место в РПЛ.

Не совсем бедовые условия, правда же?

Особенно для тренера, который еще и провалил последний сезон не в Германии, Испании, Англии или даже Португалии, а Саудовской Аравии.

Нет, без шуток и без ваших любимых Зарем, Поповых и Федунов — Витория имел массу возможностей, чтобы запомниться хоть чем-то вызывающим уважение, а не смесью из поражений, косяков, дешевого выпендрежа и вранья.

Именно вранья, потому что начал Витория с поста в инстаграме о просмотре действий игроков Спартака в составе сборной. Но вы же помните, что вместо видео на планшете Витория пялился в принтскрин.

За обманом последовал пофигизм в виде ролика, где вместо фанатов московского «Спартака» на его странице появились фанаты «Спартака» из Трнавы.

Следом шли глупость и самоуверенность, когда Витория первым среди тренеров «Спартака» и всех российских клубов ПОЛНОСТЬЮ закрыл сборы от прессы, приехавшей в Австрию. Было подозрение, что это ухищрения Дмитрия Попова или Антона Фетисова, но кислая мина Руя демонстрировала — это его гениальное решение. Сейчас, кстати, журналисты могли бы опровергнуть слухи о том, что нагрузки перед сезоном были легкими, но сказать нам нечего. Зато мы можем оперировать фактами: суперигра на предсезонном турнире, худший тренерский старт в истории клуба, травмы и ужасная форма лидеров — все это говорит о том, что подготовка провалена и команда с этим тренером в июне/июле страдала фигней.

Кстати, Марко Николич в то же время давал часовые интервью прямо во время изнуряющих тренировок «Локо», располагая к себе и прессу, и зрителей. Но Витория до сих пор не открылся ни публике (что еще полбеды), ни команде. Все три месяца он душнит общими фразами и рассказывает о своих когда-то завоеванных титулах. Звучит это ничтожно — как текст из сериала про Гену Букина и кожаный мяч, ведь на сегодня у Витории девятое место в РПЛ с самым легким календарем, жуть в еврокубках и 3 победы, 1 ничья и 7 поражений в 11 матчах во главе «Спартака».

Еще раз: до беды «Спартак» дошел, конечно же, с Федуном. Но Каррера на эмоциях и без штаба доехал до золота. Тедеско при такой же смене тренера и без трансферов — до серебра. Тот же Эмери сходил с ума на публике и пытался хоть что-то изменить.

Но Витория — полный ноль. А также трусливый ноль, засунувший 10 человек в защиту в ответной игре с «Бенфикой». Горделивый ноль, нахамивший журналисту после вопроса о плохой физический форме команды. Скучный ноль, который не дал ничего интересного — ни в игровом плане, ни в турнирном, ни в развлекательном. И, наконец, меркантильный ноль, который уже три года катается по тухлым чемпионатам и рассказывает там о прежних португальских титулах.

И сам этот меркантильный ноль не уйдет, даже если «Спартак» скатится до зоны вылета. Его уберут лишь миллионов 5 неустойки.

Впрочем, в любой истории есть поправки.

1. Вернувшись в Португалию в нормальную команду, а не в «Тикток Хаус» — Витория может быть успешен и хорош.

2. Витория не имеет права уходить полным нулем и должен забрать у «Спартака» каждую монету за это действительно печальное и унизительное шоу, в котором ни один участник не заслуживает ни капли любви или жалости.