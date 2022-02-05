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Чернов в «Спартаке» — замена Кутепову, а не Жиго. Каттани бюджетно укрепил обойму

Бывший защитник ЦСКА Чернов перешел в «Спартак»
Максим Никитин
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«СЭ» — о новичке красно-белых с армейским прошлым.

Подписание Никиты Чернова — самый неожиданный шаг «Спартака» в зимнее трансферное окно. Уход Понсе читался, поскольку в «Спартаке» после покупки Шамара Николсона стало сразу три центральных нападающих на одну позицию. Логично, что ушел еще не до конца восстановившийся аргентинец.

Другое дело, что логика появилась после трансфера Николсона. Насколько нужен Шамар, если на его позиции в команде уже был проверенный форвард с понятными характеристиками, покажет только время и уровень игры. С последним вопрос открытый до рестарта сезона.

Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Чернов — опция для усиления резерва красно-белых. Несмотря на комплиментарный отзыв Луки Каттани, я уверен, что Кутепов летом покинет команду, а переход Чернова — нацеленная замена экс-игроку сборной России.

Тем более схема с тремя центральными защитниками у красно-белых по-прежнему базовая, а это значит, что на подмену троим основным нужно как минимум два защитника, а еще лучше — три.

Сейчас красно-белые располагают таким составом центрбеков: Жиго, Джикия, Кофрие, Кутепов, Гапонов, Маслов. К ним примкнул Руслан Литвинов, которого до этого в «Спартаке» на позиции центрального защитника не рассматривали. На сегодня комплект вполне себе нормальный. Есть семь защитников, правда, по факту — шесть. Маслов по-прежнему восстанавливается от полученной травмы в игре с «Химками», которая случилась еще в концовке прошлого сезона. Но летом ситуация поменяется: Жиго уедет в «Марсель», у Кутепова закончится контракт, Гапонов, скорее всего, уйдет в аренду. Получается, что останется только четверо: Кофрие, Джикия, Маслов и Литвинов, а пятым окажется как раз Чернов. Логично, что основной задачей Каттани на весну станет поиск мощного центрбека на замену Жиго. И он будет шестым.

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В целом Никита Чернов — бюджетный вариант в обойму, для которого игра в основе — привилегия, поэтому он вряд ли создаст негативный фон, как это последние пару лет делает Кутепов, вкусивший игру в чемпионском составе и четвертьфинал чемпионата мира. К тому же Илья получает серьезные по любым меркам деньги — около 2 миллионов евро в год. Разумеется, зарплата Чернова окажется в разы меньше. Тот же Евгеньев, у которого летом заканчивается контракт с «Динамо», мог бы стать возможным вариантом для красно-белых, но в его случае и ожидаемые расходы на зарплату, и амбиции были бы несоизмеримо выше, чем у спартаковского новичка. То есть налицо и спортивные, и моральные, и даже экономические факторы.

Если говорить про уровень игры, то Чернов — игрок основы ультракомбинационных «Крыльев Советов». Не обладает какими-то суперданными, хотя и вызывался Капелло в сборную России. К слову, вместе с Денисом Давыдовым. При этом неплохо действует позиционно, обладает неплохим отбором и, самое главное, понимает свои сильные и слабые стороны. То есть не будет пытаться отдать длинную передачу, когда не уверен, получится ли. Или, например, выходить из обороны под прессингом на дриблинге. Его козырь — здравая оценка своих возможностей.

В итоге «Спартак» бесплатно получает не восхитительного, но достаточно опытного стоппера, который способен заменить любого из центральных защитников. Главное, что нужно понимать: Чернов — не замена Жиго. Это замена Кутепову. Исходя из этой роли его и нужно оценивать. Пожалуй, самое сложное в трансфере — армейское прошлое. Но в «Спартаке» играли и Широков, и Еременко.

Широков, как и Чернов, воспитанник ЦСКА. И ничего. Играл и даже забивал за красно-белых. В современном футболе все определяется пользой. А идеологическая несовместимость игрока и клуба быстро забывается, когда он приносит результат.

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Посмотрим, что у Чернова получится в «Спартаке». Правда, случится это только в следующем сезоне, и это пока вопрос не главный. Впереди весна, в которую «Спартак» проникает в четырех очках от вылета, в шести от еврокубков, а еще — с надеждами в Кубке России и в Лиге Европы (тут, правда, шансы минимальные).

От красивого до безобразного в этой команде один шаг. И сейчас никто не сможет предсказать, в какую сторону шагнет команда Паоло Ваноли.

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Основные источники исследования

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3
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4
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5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
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7
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8
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