Успех Зобнина и дебютный гол Николсона. «Спартак» одержал первую победу под руководством Ваноли

Красно-белые на сборе в Эмиратах обыграли «Урал».

Посетив два предыдущих матча «Спартака», председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун в интервью клубной пресс-службе философски заметил: «Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед».

После трех ничьих на игру против «Урала» Паоло Ваноли выбрал состав, который можно считать прообразом основы на дерби с ЦСКА через две с половиной недели. Что, прежде всего, бросилось в глаза, это Жиго в центре тройки центральных защитников. Литвинов, который наряду с открытием январских сборов Денисовым на днях продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года, располагался правее.

Руслан Литвинов и Даниил Денисов продлили контракты со «Спартаком» до 2026-го года ??



Поздравляем парней и желаем дальнейшего прогресса! ??? pic.twitter.com/imoozhiqsZ — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2022

Первый пас Литвинова сейчас — один из важных элементов в начальной стадии атаки. Когда новоиспеченный защитник действовал в центре обороны, он поднимался в центр и раздавал проникающие передачи низом. В среду это были уже смещения в бровку и забросы верхом в зону правого инсайда. При этом в каких-то эпизодах уходивший ближе к центру Мозес освобождал Литвинову бровку для включений в атаку. И в эпизоде, когда Айтртон забрал подбор и открыл счет, из-под защитника низом пробив под штангу, Литвинов находился на противоположном краю штрафной.

Думаю, уже можно говорить, что Ваноли нашел для 20-летнего уроженца Воронежа новую роль. В середину поля — по крайней мере, в ближайшее время — он вряд ли вернется. Во-первых, в обороне Литвинов нужнее. Во-вторых, в центре полузащиты и без того сумасшедшая конкуренция. В среду выбор был сделан в пользу классического опорника Мартинса и Умярова, который на данном этапе явно выделяется качеством и большим объемом работы. Хотя наивно забывать про Зобнина и про громко заявившего о себе Денисова.

Действия связки Мозес — Денисов хороши и сами по себе, и с точки зрения возвращения на прежний уровень Ларссона. Швед при таком распределении ролей точно не игрок фланга, где ему не совсем комфортно, а форвард, который действует в оттяжке близко к Соболеву и может показать свои козыри, действуя в подыгрыше и собирая подборы. Впрочем, пока в игре шведа больше старания и желания, чем привычного по прошлому чемпионату России качества.

И ему, и «Спартаку» в целом в первом тайме не хватало завершения, хотя преимущество москвичей на протяжении 35-37 минут было неоспоримым. В плане движения в действиях появилась легкость, а прессинг с участием высоко поднимавшихся центральных защитников получался впечатляющим и слаженным. Однако восторгаться им преждевременно как минимум потому, что у «Урала» есть свой план подготовки, и состояние команды знает только Игорь Шалимов, перед игрой пообщавшийся с Ваноли и Лукой Каттани. К тому же у «шмелей» не было ряда лидеров, включая внесенного в заявку «Урала-2» Шатова.

Плюс, стремление екатеринбуржцев выходить из обороны за счет коротких передач помогало «Спартаку» в прессинге, тогда как в арсенале того же ЦСКА есть куда больше инструментов выхода из-под давления. Не говоря уже об уровне мастерства армейцев. Когда красно-белые ожидаемо подустали и чуть сбросили обороты, «Урал» стал чаще напрягать оборону соперника. Это в любом случае тревожило москвичей меньше, чем эпизоды, когда нескольким игроком потребовалась медицинская помощь.

При этом Ваноли, в отличие от Шалимова, по истечению часа игры не стал полностью менять состав. Бакаев, Николсон и Денисов получили по 15 минут, а главным джокером оказался Зобнин. Его появление вместо Промеса не сразу изменило схему на 3-5-2, и Роман сделал то, что не удалось Квинси. Забил, отличившись на добивании после атаки Мартинса, на чье включение в свободную зону здорово среагировал Айртон.

А если бы не выбивший мяч с ленточки защитник, Зобнин мог завершить игру с голевым дублем, хотя во втором случае атаковать ему пришлось из куда более сложного положения, чем было у не использовавшего свой шанс Соболева. Сыграл форвард полезно, но, в отличие от открывшего свой лицевой счет в «Спартаке» Николсона, не забил. Успех ямайца для новичка психологически важен. Как и первая победа для красно-белых под началом Ваноли. Да, это всего лишь сборы, но не верьте, что результат в контрольных матчах не имеет значения.