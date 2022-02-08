Успех Зобнина и дебютный гол Николсона. «Спартак» одержал первую победу под руководством Ваноли
Посетив два предыдущих матча «Спартака», председатель совета директоров красно-белых Леонид Федун в интервью клубной пресс-службе философски заметил: «Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будем смотреть вперед».
Заряжены на работу! ??#СпартакУрал ??? pic.twitter.com/qe2WJaM3CF— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 8, 2022
После трех ничьих на игру против «Урала» Паоло Ваноли выбрал состав, который можно считать прообразом основы на дерби с ЦСКА через две с половиной недели. Что, прежде всего, бросилось в глаза, это Жиго в центре тройки центральных защитников. Литвинов, который наряду с открытием январских сборов Денисовым на днях продлил контракт со «Спартаком» до 2026 года, располагался правее.
Руслан Литвинов и Даниил Денисов продлили контракты со «Спартаком» до 2026-го года ??— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2022
Поздравляем парней и желаем дальнейшего прогресса! ??? pic.twitter.com/imoozhiqsZ
Первый пас Литвинова сейчас — один из важных элементов в начальной стадии атаки. Когда новоиспеченный защитник действовал в центре обороны, он поднимался в центр и раздавал проникающие передачи низом. В среду это были уже смещения в бровку и забросы верхом в зону правого инсайда. При этом в каких-то эпизодах уходивший ближе к центру Мозес освобождал Литвинову бровку для включений в атаку. И в эпизоде, когда Айтртон забрал подбор и открыл счет, из-под защитника низом пробив под штангу, Литвинов находился на противоположном краю штрафной.
Думаю, уже можно говорить, что Ваноли нашел для 20-летнего уроженца Воронежа новую роль. В середину поля — по крайней мере, в ближайшее время — он вряд ли вернется. Во-первых, в обороне Литвинов нужнее. Во-вторых, в центре полузащиты и без того сумасшедшая конкуренция. В среду выбор был сделан в пользу классического опорника Мартинса и Умярова, который на данном этапе явно выделяется качеством и большим объемом работы. Хотя наивно забывать про Зобнина и про громко заявившего о себе Денисова.
Гол + празднование = ??#СпартакУрал | ?? 1:0 ? pic.twitter.com/zZSpeR3ScT— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 8, 2022
Действия связки Мозес — Денисов хороши и сами по себе, и с точки зрения возвращения на прежний уровень Ларссона. Швед при таком распределении ролей точно не игрок фланга, где ему не совсем комфортно, а форвард, который действует в оттяжке близко к Соболеву и может показать свои козыри, действуя в подыгрыше и собирая подборы. Впрочем, пока в игре шведа больше старания и желания, чем привычного по прошлому чемпионату России качества.
И ему, и «Спартаку» в целом в первом тайме не хватало завершения, хотя преимущество москвичей на протяжении 35-37 минут было неоспоримым. В плане движения в действиях появилась легкость, а прессинг с участием высоко поднимавшихся центральных защитников получался впечатляющим и слаженным. Однако восторгаться им преждевременно как минимум потому, что у «Урала» есть свой план подготовки, и состояние команды знает только Игорь Шалимов, перед игрой пообщавшийся с Ваноли и Лукой Каттани. К тому же у «шмелей» не было ряда лидеров, включая внесенного в заявку «Урала-2» Шатова.
Ведём после первого тайма! ??#СпартакУрал | ? 1:0 ? pic.twitter.com/7DPtYKp9xA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 8, 2022
Плюс, стремление екатеринбуржцев выходить из обороны за счет коротких передач помогало «Спартаку» в прессинге, тогда как в арсенале того же ЦСКА есть куда больше инструментов выхода из-под давления. Не говоря уже об уровне мастерства армейцев. Когда красно-белые ожидаемо подустали и чуть сбросили обороты, «Урал» стал чаще напрягать оборону соперника. Это в любом случае тревожило москвичей меньше, чем эпизоды, когда нескольким игроком потребовалась медицинская помощь.
При этом Ваноли, в отличие от Шалимова, по истечению часа игры не стал полностью менять состав. Бакаев, Николсон и Денисов получили по 15 минут, а главным джокером оказался Зобнин. Его появление вместо Промеса не сразу изменило схему на 3-5-2, и Роман сделал то, что не удалось Квинси. Забил, отличившись на добивании после атаки Мартинса, на чье включение в свободную зону здорово среагировал Айртон.
ГОООЛ! Первый мяч Шамара Николсона за «Спартак» ?#СпартакУрал | ?? 3:1 ? pic.twitter.com/AGf3aVybCi— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 8, 2022
А если бы не выбивший мяч с ленточки защитник, Зобнин мог завершить игру с голевым дублем, хотя во втором случае атаковать ему пришлось из куда более сложного положения, чем было у не использовавшего свой шанс Соболева. Сыграл форвард полезно, но, в отличие от открывшего свой лицевой счет в «Спартаке» Николсона, не забил. Успех ямайца для новичка психологически важен. Как и первая победа для красно-белых под началом Ваноли. Да, это всего лишь сборы, но не верьте, что результат в контрольных матчах не имеет значения.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7