РЕН ТВ: отец хоккеиста Кузьменко погиб при нападении медведя

Хоккейный тренер Александр Кузьменко погиб в Туве после нападения медведя, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, трагедия случилась 23 сентября: медведь неожиданно вышел из леса и напал на мужчину, вцепившись ему в голову. Друзья Александра Кузьменко смогли отогнать зверя, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. В результате атаки у мужчины были серьезно повреждены мягкие ткани лица — врачи не сумели его спасти.

Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошел в Тоджинском районе на берегу Большого Енисея. Кузьменко отдыхал там с друзьями — компания занималась рыбалкой.

Позже в министерстве природы Красноярского края прошли обыски, связанные с участившимися случаями выхода медведей к людям. В ходе следственных мероприятий в ведомстве изъяли ряд документов.

Кузьменко было 62 года. Среди его воспитанников — игрок «Питтсбурга» Андрей Кузьменко, хоккеисты КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также Александр Пелевин, выступающий в ВХЛ.