РЕН ТВ: отец хоккеиста Кузьменко погиб при нападении медведя
Хоккейный тренер Александр Кузьменко погиб в Туве после нападения медведя, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, трагедия случилась 23 сентября: медведь неожиданно вышел из леса и напал на мужчину, вцепившись ему в голову. Друзья Александра Кузьменко смогли отогнать зверя, оказали пострадавшему первую помощь и вызвали скорую. В результате атаки у мужчины были серьезно повреждены мягкие ткани лица — врачи не сумели его спасти.
Telegram-канал 112 сообщает, что инцидент произошел в Тоджинском районе на берегу Большого Енисея. Кузьменко отдыхал там с друзьями — компания занималась рыбалкой.
Позже в министерстве природы Красноярского края прошли обыски, связанные с участившимися случаями выхода медведей к людям. В ходе следственных мероприятий в ведомстве изъяли ряд документов.
Кузьменко было 62 года. Среди его воспитанников — игрок «Питтсбурга» Андрей Кузьменко, хоккеисты КХЛ Никита Коростелев и Даниил Григорьев, а также Александр Пелевин, выступающий в ВХЛ.
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