Удаление Промеса заставило Ваноли час отрабатывать игру в меньшинстве. Ничью «Спартаку» принес гол Джикии
«Спартак» за четыре дня сыграл трижды, причем спарринг с «Ливой» из Абу-Даби (5:1) стоило рассматривать, как возможность дать игровую практику тем, кто в ней нуждается. Показательными же получились игры с «Уралом» и «Пюником», где Паоло Ваноли фактически обкатывал основную обойму к началу сезона.
Ключевое отличие двух игр — разные стартовые схемы. С уральцами красно-белые начали с тремя игроками атаки. Против второй команды чемпионата Армении выбор был сделан в пользу расстановки 3-5-2, что, в принципе, читалось. Продолжающий поиски себе прежнего Ларссон отправился в запас, а дополнительным полузащитником стал здорово вошедший в прошлую игру Зобнин.
Количество нападающих — а в пятницу это были Соболев и Промес — ни в коем случае не говорит о том, что это более оборонительный вариант. Напротив, в наступлении активно участвовали центральные защитники Джикия и Литвинов. И это не только первый пас, но и включения по флангам, когда зоны им открывали Айртон и продливший контракт с красно-белыми до 2024 года Мозес.
Впрочем, игрокам обороны «Спартака» приходилось действовать с оглядкой на собственные ворота. «Пюник», пожалуй, первый на этом сборе соперник, который старался на протяжении всего матча играть на встречных курсах и на хорошей скорости выходить из обороны. Это в числе прочего стало еще и хорошей проверкой эффективности спартаковского прессинга в центральной зоне. Работал он довольно слаженно, тогда как проба атакующей схемы заняла всего 35 минут.
Промес в момент подачи с фланга отмахнулся от соперника, который после паузы решил упасть на газон. Возможно, это тянуло на желтую карточку, однако арбитр выбрал красную, а тренерский штаб «Пюника» отказался от общепринятой на сборах практики и не дал заменить голландца, заставив «Спартак» играть в меньшинстве. Сомнительный опыт для контрольных матчей, однако в официальных играх такое порой случается, и какие-то плюсы при желании можно найти даже в, возможно, излишней принципиальности соперника.
В итоге Ваноли перестроился на схему 4-4-1, где Литвинов стал правым защитником, Зобнин сдвинулся в зону левого хавбека, и в перерыве в атаке Соболева сменил Николсон. Ямаец забил «Уралу», потом сделал дубль против «Ливы», а сейчас здорово проявил себя в подыгрыше. Особенно хорошо был момент, когда Николсон дотащил мяч в штрафную, где поймал защитника на финт и выдал идеальный пас поддержавшему атаку Мартинсу. Как тот не попал в практически беззащитный угол из площади ворот — понять сложно.
Тем более в ситуации, когда «Спартаку» нужно было отыгрываться после того, как при фланговой подаче до мяча не добрались ни Айртон, ни Селихов. Однако красно-белые и в меньшинстве старались доминировать, добавив игре огня серией замен. Над перекладиной выстрелил Литвинов, потом Юрченко остановил удар Бакаева, которому ассистировал Николсон, и, наконец, успех принес штрафной.
Первый удар Джикии пришелся в «стенку», и уже с подбора капитан выстрелил в верхний угол. Это все еще сборы, однако запас оптимизма после таких игр у болельщиков красно-белых должен увеличиваться. Качество футбола и уровень физической готовности улучшаются, а реакция на внезапно усложнившуюся ситуацию оказалась практически идеальной.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7