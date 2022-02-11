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Удаление Промеса заставило Ваноли час отрабатывать игру в меньшинстве. Ничью «Спартаку» принес гол Джикии

«Спартак» сыграл вничью с «Пюником» в товарищеском матче, Промес был удален с поля
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Спартак» — «Пюник» — 1:1. Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
Красно-белые на сборе в Эмиратах сыграли вничью с армянским «Пюником».
Товарищеские матчи. Клубы.
11 февр, 16:00. ()
Спартак
1:1
Пюник
Голы
, 63 (0:1), Джикия, 80 (1:1)
Спартак
Селихов Жиго Айртон Джикия Литвинов Мозес Мартинс Умяров Зобнин Соболев (Николсон, 46 ) Промес
Удаления
Промес 36

«Спартак» за четыре дня сыграл трижды, причем спарринг с «Ливой» из Абу-Даби (5:1) стоило рассматривать, как возможность дать игровую практику тем, кто в ней нуждается. Показательными же получились игры с «Уралом» и «Пюником», где Паоло Ваноли фактически обкатывал основную обойму к началу сезона.

Ключевое отличие двух игр — разные стартовые схемы. С уральцами красно-белые начали с тремя игроками атаки. Против второй команды чемпионата Армении выбор был сделан в пользу расстановки 3-5-2, что, в принципе, читалось. Продолжающий поиски себе прежнего Ларссон отправился в запас, а дополнительным полузащитником стал здорово вошедший в прошлую игру Зобнин.

Количество нападающих — а в пятницу это были Соболев и Промес — ни в коем случае не говорит о том, что это более оборонительный вариант. Напротив, в наступлении активно участвовали центральные защитники Джикия и Литвинов. И это не только первый пас, но и включения по флангам, когда зоны им открывали Айртон и продливший контракт с красно-белыми до 2024 года Мозес.

Паоло Ваноли. Высокий прессинг, отличная физподготовка и схема с тремя центральными. Ваноли строит новый «Спартак»

Впрочем, игрокам обороны «Спартака» приходилось действовать с оглядкой на собственные ворота. «Пюник», пожалуй, первый на этом сборе соперник, который старался на протяжении всего матча играть на встречных курсах и на хорошей скорости выходить из обороны. Это в числе прочего стало еще и хорошей проверкой эффективности спартаковского прессинга в центральной зоне. Работал он довольно слаженно, тогда как проба атакующей схемы заняла всего 35 минут.

Промес в момент подачи с фланга отмахнулся от соперника, который после паузы решил упасть на газон. Возможно, это тянуло на желтую карточку, однако арбитр выбрал красную, а тренерский штаб «Пюника» отказался от общепринятой на сборах практики и не дал заменить голландца, заставив «Спартак» играть в меньшинстве. Сомнительный опыт для контрольных матчей, однако в официальных играх такое порой случается, и какие-то плюсы при желании можно найти даже в, возможно, излишней принципиальности соперника.

В итоге Ваноли перестроился на схему 4-4-1, где Литвинов стал правым защитником, Зобнин сдвинулся в зону левого хавбека, и в перерыве в атаке Соболева сменил Николсон. Ямаец забил «Уралу», потом сделал дубль против «Ливы», а сейчас здорово проявил себя в подыгрыше. Особенно хорошо был момент, когда Николсон дотащил мяч в штрафную, где поймал защитника на финт и выдал идеальный пас поддержавшему атаку Мартинсу. Как тот не попал в практически беззащитный угол из площади ворот — понять сложно.

Тем более в ситуации, когда «Спартаку» нужно было отыгрываться после того, как при фланговой подаче до мяча не добрались ни Айртон, ни Селихов. Однако красно-белые и в меньшинстве старались доминировать, добавив игре огня серией замен. Над перекладиной выстрелил Литвинов, потом Юрченко остановил удар Бакаева, которому ассистировал Николсон, и, наконец, успех принес штрафной.

Первый удар Джикии пришелся в «стенку», и уже с подбора капитан выстрелил в верхний угол. Это все еще сборы, однако запас оптимизма после таких игр у болельщиков красно-белых должен увеличиваться. Качество футбола и уровень физической готовности улучшаются, а реакция на внезапно усложнившуюся ситуацию оказалась практически идеальной.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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