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Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press
Рассказываем о Гильермо Абаскале.

Футбольный магистр

Назначение 33-летнего Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» — огромный сюрприз. Хотя Массимо Каррера до чемпионского сезона никогда не работал главным тренером, а весь опыт самостоятельной работы подарившего красно-белым БЕТСИТИ Кубок России Паоло Ваноли ограничивался юношеской сборной Италии U-19. Так что столичный клуб, с одной стороны, рискует, а с другой — нет.

Абаскаль молод, почти как Доменико Тедеско, и у них довольно много общего. Испанец знает четыре языка и считается тактическим гиком. А точнее, когда он только начинал работу в «Базеле», его назвали тактическим ботаником. И, возможно, последнее определение даже больше подходит новому тренеру «Спартака», который с юного возраста сосредоточился на новой профессии и много учился.

С мыслями о карьере футболиста Абаскаль простился очень рано, хотя в 13 лет его пригласили в академию «Барселоны». Однако спустя три года он простился с «Ла Масией» и вернулся в родную Севилью. Отучившись в двух университетах — Севильи и Алгарве, — получил степень магистра по специальности «Физическая подготовка и реабилитация травм в футболе» и начал работу в молодежке «Севильи» в качестве фитнес-тренера.

Крестным отцом Абаскаля в профессиональном футболе можно назвать Унаи Эмери.

Именно этот специалист обратил внимание на талант тренера и назначил его на должность видеоаналитика. «Пять лет, которые были лучше, чем степень магистра», — вспоминал о работе в нескольких должностях в «Севилье» Абаскаль.

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Старик в теле молодого человека

Вообще-то, новый наставник «Спартака» должен был начать самостоятельную карьеру в Португалии, однако судьба забросила его в скромный швейцарский клуб «Кьяссо». Не сказать, что все там складывалось удачно, однако спустя несколько дней после завершившейся увольнением неудачной серии ему позвонили из «Лугано», который отчаянно сражался за сохранение прописки в суперлиге.

Импульсивный президент этого клуба Анджелло Ренцетти рискнул — и не прогадал. «Лугано» выжил, но потом боссу вдруг разонравился стиль команды, и дело завершилось увольнением 28-летнего на тот момент тренера. О неоднозначности того решения лучше всего говорят слова капитана команды Жонатана Саббатини, который после боевой ничьей с «Базелем» заявил: «Если Абаскаля уволят, это будет поражением для всего клуба».

Впрочем, таковы будни тренера, и реакция испанца на то, что после классной игры президент демонстративно отказался пожать Абаскалю руку, оказалась достойной. «Если не можешь справиться с критикой, надо искать другую работу», — заявил он.

Рассказывая о своем опыте в «Лугано» в интервью Marca, тренер производил впечатление не по годам мудрого человека. «Вам не обязательно быть 60-летним или бывшим игроком, чтобы доносить свои мысли и получать результат, — подчеркивал Абаскаль. — Не задумываюсь над тем, что я самый молодой в суперлиге. Я считаю себя стариком в теле молодого человека. А молодость приносит силу, ритм, уверенность. Она позволяет вам вникать в детали, она дает вам силу передачи информации, необходимую для того, чтобы достучаться до раздевалки, где говорят на одиннадцати языках».

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Агрессивный стиль

Следующий этап карьеры Абаскаля в итальянском «Асколи» получился скомканным. Он начинал с примаверы, временно исполнял обязанности главного тренера, возвращался в молодежку и был уволен уже из основной команды по ходу сезона, который так и не доиграли из-за пандемии. Далее был клуб высшего греческого дивизиона «Волос», а зиму испанец встретил в качестве одного из членов штаба «Базеля».

Дальше — новый крутой поворот, которыми в принципе богата карьера Абаскаля. Когда стало ясно, что предыдущий главный тренер не в силах кардинально поменять ситуацию и навязать конкуренцию «Цюриху» в борьбе за титул, именно испанца назначили исполняющим обязанности, а приобретший перед началом сезона контрольный пакет акций клуба экс-игрок «Базеля» и сборной Швейцарии Давид Деген рассчитывал, что молодой тренер поставит команде атакующую игру.

«Я стремлюсь создавать команды, которые всегда хотят мяч. Умные, агрессивные и быстрые — это мои отличительные черты», — говорил ранее Абаскаль о своем тренерском кредо.

Не исключаю, что после назначения в «Спартак» он повторит те же слова, что и в «Базеле». О том, что команде не нужны большие потрясения, а изменений он ждет в действиях футболистов. «Это все тот же игрок, который находится на поле, но который, возможно, будет принимать другие решения, чем это было раньше. Менять все не в моем стиле», — говорил в марте Абаскаль.

И, кстати, именно под началом испанца все четыре своих гола забил в Швейцарии Федор Чалов. Тренеру же опыт работы в «Базеле» явно пригодится в «Спартаке», так как многолетний гегемон швейцарского футбола вот уже несколько лет не на первых ролях, а уровень ожидания остался прежним. Даже в безнадежной с точки зрения борьбы за титул ситуации местные СМИ представляли Абаскаля как человека, который должен сделать красно-синих чемпионами.

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Подвиг не удался, однако рисковавший финишировать за пределами топ-3 «Базель» в итоге стал вторым, обойдя в таблице сначала «Лугано», а потом и наделавший шума в последней Лиге чемпионов «Янг Бойз». Правда, концовка команде откровенно не удалась (+1=3-1), и, как отмечалось, «Базель» словно доигрывал сезон, а тренер готовился переходу в молодежную команду клуба. И вдруг — «Спартак».

Для красно-белых это безумный риск, однако Абаскаль не боится перемен, и это может сыграть в его пользу. К тому же он, в отличие от многих иностранных специалистов, разделяет спорт и политику. В «Базеле» данная тема поднималась в связи с Чаловым.

«Мы как клуб против осуждения и наказания игрока на основании его происхождения», — заявили тогда швейцарцы.

Абаскаль делал акцент на том же, отмечая профессионализм российского форварда. Теперь уже самому тренеру предстоит в Москве показать свой уровень, и «Спартак» для него — шанс по-настоящему выстрелить.

Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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Рубин – Уфа
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