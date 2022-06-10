Тактический ботаник, чей талант оценил Эмери и который защищал Чалова. Что нужно знать о новом тренере «Спартака»
Футбольный магистр
Назначение 33-летнего Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака» — огромный сюрприз. Хотя Массимо Каррера до чемпионского сезона никогда не работал главным тренером, а весь опыт самостоятельной работы подарившего красно-белым БЕТСИТИ Кубок России Паоло Ваноли ограничивался юношеской сборной Италии U-19. Так что столичный клуб, с одной стороны, рискует, а с другой — нет.
Абаскаль молод, почти как Доменико Тедеско, и у них довольно много общего. Испанец знает четыре языка и считается тактическим гиком. А точнее, когда он только начинал работу в «Базеле», его назвали тактическим ботаником. И, возможно, последнее определение даже больше подходит новому тренеру «Спартака», который с юного возраста сосредоточился на новой профессии и много учился.
С мыслями о карьере футболиста Абаскаль простился очень рано, хотя в 13 лет его пригласили в академию «Барселоны». Однако спустя три года он простился с «Ла Масией» и вернулся в родную Севилью. Отучившись в двух университетах — Севильи и Алгарве, — получил степень магистра по специальности «Физическая подготовка и реабилитация травм в футболе» и начал работу в молодежке «Севильи» в качестве фитнес-тренера.
Крестным отцом Абаскаля в профессиональном футболе можно назвать Унаи Эмери.
Именно этот специалист обратил внимание на талант тренера и назначил его на должность видеоаналитика. «Пять лет, которые были лучше, чем степень магистра», — вспоминал о работе в нескольких должностях в «Севилье» Абаскаль.
Старик в теле молодого человека
Вообще-то, новый наставник «Спартака» должен был начать самостоятельную карьеру в Португалии, однако судьба забросила его в скромный швейцарский клуб «Кьяссо». Не сказать, что все там складывалось удачно, однако спустя несколько дней после завершившейся увольнением неудачной серии ему позвонили из «Лугано», который отчаянно сражался за сохранение прописки в суперлиге.
Импульсивный президент этого клуба Анджелло Ренцетти рискнул — и не прогадал. «Лугано» выжил, но потом боссу вдруг разонравился стиль команды, и дело завершилось увольнением 28-летнего на тот момент тренера. О неоднозначности того решения лучше всего говорят слова капитана команды Жонатана Саббатини, который после боевой ничьей с «Базелем» заявил: «Если Абаскаля уволят, это будет поражением для всего клуба».
Впрочем, таковы будни тренера, и реакция испанца на то, что после классной игры президент демонстративно отказался пожать Абаскалю руку, оказалась достойной. «Если не можешь справиться с критикой, надо искать другую работу», — заявил он.
Рассказывая о своем опыте в «Лугано» в интервью Marca, тренер производил впечатление не по годам мудрого человека. «Вам не обязательно быть 60-летним или бывшим игроком, чтобы доносить свои мысли и получать результат, — подчеркивал Абаскаль. — Не задумываюсь над тем, что я самый молодой в суперлиге. Я считаю себя стариком в теле молодого человека. А молодость приносит силу, ритм, уверенность. Она позволяет вам вникать в детали, она дает вам силу передачи информации, необходимую для того, чтобы достучаться до раздевалки, где говорят на одиннадцати языках».
Агрессивный стиль
Следующий этап карьеры Абаскаля в итальянском «Асколи» получился скомканным. Он начинал с примаверы, временно исполнял обязанности главного тренера, возвращался в молодежку и был уволен уже из основной команды по ходу сезона, который так и не доиграли из-за пандемии. Далее был клуб высшего греческого дивизиона «Волос», а зиму испанец встретил в качестве одного из членов штаба «Базеля».
Дальше — новый крутой поворот, которыми в принципе богата карьера Абаскаля. Когда стало ясно, что предыдущий главный тренер не в силах кардинально поменять ситуацию и навязать конкуренцию «Цюриху» в борьбе за титул, именно испанца назначили исполняющим обязанности, а приобретший перед началом сезона контрольный пакет акций клуба экс-игрок «Базеля» и сборной Швейцарии Давид Деген рассчитывал, что молодой тренер поставит команде атакующую игру.
«Я стремлюсь создавать команды, которые всегда хотят мяч. Умные, агрессивные и быстрые — это мои отличительные черты», — говорил ранее Абаскаль о своем тренерском кредо.
Не исключаю, что после назначения в «Спартак» он повторит те же слова, что и в «Базеле». О том, что команде не нужны большие потрясения, а изменений он ждет в действиях футболистов. «Это все тот же игрок, который находится на поле, но который, возможно, будет принимать другие решения, чем это было раньше. Менять все не в моем стиле», — говорил в марте Абаскаль.
И, кстати, именно под началом испанца все четыре своих гола забил в Швейцарии Федор Чалов. Тренеру же опыт работы в «Базеле» явно пригодится в «Спартаке», так как многолетний гегемон швейцарского футбола вот уже несколько лет не на первых ролях, а уровень ожидания остался прежним. Даже в безнадежной с точки зрения борьбы за титул ситуации местные СМИ представляли Абаскаля как человека, который должен сделать красно-синих чемпионами.
Подвиг не удался, однако рисковавший финишировать за пределами топ-3 «Базель» в итоге стал вторым, обойдя в таблице сначала «Лугано», а потом и наделавший шума в последней Лиге чемпионов «Янг Бойз». Правда, концовка команде откровенно не удалась (+1=3-1), и, как отмечалось, «Базель» словно доигрывал сезон, а тренер готовился переходу в молодежную команду клуба. И вдруг — «Спартак».
Для красно-белых это безумный риск, однако Абаскаль не боится перемен, и это может сыграть в его пользу. К тому же он, в отличие от многих иностранных специалистов, разделяет спорт и политику. В «Базеле» данная тема поднималась в связи с Чаловым.
«Мы как клуб против осуждения и наказания игрока на основании его происхождения», — заявили тогда швейцарцы.
Абаскаль делал акцент на том же, отмечая профессионализм российского форварда. Теперь уже самому тренеру предстоит в Москве показать свой уровень, и «Спартак» для него — шанс по-настоящему выстрелить.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0