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Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Getty Images
Максим Алланазаров — о перспективах нового коуча красно-белых.

«Спартак» во второй раз берет тренера из «Базеля» — им стал Гильермо Абаскаль. Первым коучем из швейцарского клуба, приехавшим в Москву, был Мурат Якин, который на тот момент пошумел в Европе, играя против «Челси», а порекомендовал его, по слухам, сам Жозе Моуринью. Из России холеный швейцарец уезжал с видом, больше напоминающим пленных под Сталинградом немцев. У Якина, мягко говоря, ничего не получилось.

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В этот раз вести самый популярный клуб страны к трофеям вызвали испанца. «Базель», по мнению многих, в нынешнем году выглядел достаточно неплохо, но надо понимать, что чемпионат Швейцарии сильно уступает по уровню даже обескровленной РПЛ. В прошлом сезоне «Базель» Абаскаля потерпел всего четыре поражения в чемпионате, но все равно отдал титул «Цюриху».

Рассуждать о том, как будет работать испанец в «Спартаке», сейчас нет никого смысла. Вполне вероятно, что он может стрельнуть, как Массимо Каррера, но также может и с треском провалиться, как тот же Якин. Понятно, что спортивный директор Лука Каттани будет всячески поддерживать своего тренера, но что будет в случае провала? Они уйдут вместе?

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Главный вопрос: а сколько времени руководство «Спартака» даст новому тренеру на адаптацию? Полгода? То есть клуб опять ставит эксперимент и закроет глаза на возможную неудачу, чтобы дать испанцу время привыкнуть к российским реалиям и к команде?

В любом случае добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. Забудьте про безмятежную Швейцарию и готовьтесь к постоянному давлению. Если вы считаете, что в своей жизни испытывали стресс, — забудьте, это были лишь мелкие волнения. Настоящий стресс вас ждет впереди.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
45
125
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«Спартак» за один день поменял тренера: вместо Ваноли пришел Абаскаль. Онлайн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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