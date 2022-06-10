Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера
«Спартак» во второй раз берет тренера из «Базеля» — им стал Гильермо Абаскаль. Первым коучем из швейцарского клуба, приехавшим в Москву, был Мурат Якин, который на тот момент пошумел в Европе, играя против «Челси», а порекомендовал его, по слухам, сам Жозе Моуринью. Из России холеный швейцарец уезжал с видом, больше напоминающим пленных под Сталинградом немцев. У Якина, мягко говоря, ничего не получилось.
В этот раз вести самый популярный клуб страны к трофеям вызвали испанца. «Базель», по мнению многих, в нынешнем году выглядел достаточно неплохо, но надо понимать, что чемпионат Швейцарии сильно уступает по уровню даже обескровленной РПЛ. В прошлом сезоне «Базель» Абаскаля потерпел всего четыре поражения в чемпионате, но все равно отдал титул «Цюриху».
Рассуждать о том, как будет работать испанец в «Спартаке», сейчас нет никого смысла. Вполне вероятно, что он может стрельнуть, как Массимо Каррера, но также может и с треском провалиться, как тот же Якин. Понятно, что спортивный директор Лука Каттани будет всячески поддерживать своего тренера, но что будет в случае провала? Они уйдут вместе?
Главный вопрос: а сколько времени руководство «Спартака» даст новому тренеру на адаптацию? Полгода? То есть клуб опять ставит эксперимент и закроет глаза на возможную неудачу, чтобы дать испанцу время привыкнуть к российским реалиям и к команде?
В любом случае добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. Забудьте про безмятежную Швейцарию и готовьтесь к постоянному давлению. Если вы считаете, что в своей жизни испытывали стресс, — забудьте, это были лишь мелкие волнения. Настоящий стресс вас ждет впереди.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0