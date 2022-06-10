Добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. «Спартак» назначил нового тренера

Максим Алланазаров — о перспективах нового коуча красно-белых.

«Спартак» во второй раз берет тренера из «Базеля» — им стал Гильермо Абаскаль. Первым коучем из швейцарского клуба, приехавшим в Москву, был Мурат Якин, который на тот момент пошумел в Европе, играя против «Челси», а порекомендовал его, по слухам, сам Жозе Моуринью. Из России холеный швейцарец уезжал с видом, больше напоминающим пленных под Сталинградом немцев. У Якина, мягко говоря, ничего не получилось.

В этот раз вести самый популярный клуб страны к трофеям вызвали испанца. «Базель», по мнению многих, в нынешнем году выглядел достаточно неплохо, но надо понимать, что чемпионат Швейцарии сильно уступает по уровню даже обескровленной РПЛ. В прошлом сезоне «Базель» Абаскаля потерпел всего четыре поражения в чемпионате, но все равно отдал титул «Цюриху».

Рассуждать о том, как будет работать испанец в «Спартаке», сейчас нет никого смысла. Вполне вероятно, что он может стрельнуть, как Массимо Каррера, но также может и с треском провалиться, как тот же Якин. Понятно, что спортивный директор Лука Каттани будет всячески поддерживать своего тренера, но что будет в случае провала? Они уйдут вместе?

Главный вопрос: а сколько времени руководство «Спартака» даст новому тренеру на адаптацию? Полгода? То есть клуб опять ставит эксперимент и закроет глаза на возможную неудачу, чтобы дать испанцу время привыкнуть к российским реалиям и к команде?

В любом случае добро пожаловать в ад, мистер Абаскаль. Забудьте про безмятежную Швейцарию и готовьтесь к постоянному давлению. Если вы считаете, что в своей жизни испытывали стресс, — забудьте, это были лишь мелкие волнения. Настоящий стресс вас ждет впереди.