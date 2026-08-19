Федорищев о задачах «Крыльев Советов»: «Цель — не седьмое-восьмое место, а чтобы болельщики видели красивый футбол»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал «СЭ» о целях «Крыльев Советов» на сезон-2026/27.

«В конце прошлого сезона мы были вынуждены принять кадровые изменения по тренеру. Поэтому сейчас мы с тренерским штабом смотрим на конфигурацию, которая будет. «Крылья Советов» начали сезон с двух трудовых ничьих и победы в Кубке, а потом было два обидных поражения.

Сезон только начался. Если говорить про цель, то мы ее не поменяли. Но сейчас смотрим, что можно изменить по тактике, какие трансферы нужно сделать, чтобы эта задача была выполнена. Но сама цель не седьмое-восьмое место, а чтобы наши болельщики видели красивый атакующий футбол. Я всегда об этом говорю, и считаю, что у нас это получится», — сказал Федорищев «СЭ».



«Крылья Советов» после четвертого тура занимают четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками. В следующем туре команда встретится в гостях с «Акроном».