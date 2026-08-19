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Судейство

Оздоев — о судьях в РПЛ: «У нас великолепные арбитры! Очень хорошо работают»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в интервью «Известиям» и «СЭ» поделился мнением о судействе в чемпионате России.

— Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?

— Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции — это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше. Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого — все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент. Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.

— Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?

— У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.

Магомед Оздоев.Магомед Оздоев: «У нас в России великолепные судьи! Смотрю все матчи и не понимаю, откуда столько негатива»

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Магомед Оздоев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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