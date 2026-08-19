Оздоев — о судьях в РПЛ: «У нас великолепные арбитры! Очень хорошо работают»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в интервью «Известиям» и «СЭ» поделился мнением о судействе в чемпионате России.

— Этим летом ходили слухи, что главный тренер греческого АЕК Марко Николич хотел позвать к себе из ЦСКА Дмитрия Баринова, с которым работал в «Локомотиве». Если бы Дмитрий спросил вас, вы бы ему порекомендовали принять это предложение?

— Не знаю, он меня не спрашивал. Но для ребят в любом случае переход туда будет прогрессом. Потому что чемпионат Греции — это турнир, который на данный момент выше уровнем, чем РПЛ. Потому что греческие клубы играют в еврокубках, а «Олимпиакос» пару лет назад выиграл Лигу конференции. Уровень выше. Если мы сравниваем с командами, которые в РПЛ уровнем ниже «Краснодара» и «Спартака», то тут темпа никакого — все только набрасываются на судей. Но, по мне, судьи прекрасно отрабатывают каждый момент. Я смотрю все матчи и не понимаю, почему столько негатива в адрес арбитров. Судья ведь нужен для того, чтобы судить. И когда у тебя за первый тайм 30 фолов на две команды, он, конечно, должен свистеть и останавливать это. Иначе драка начнется.

— Кстати, судьи в России лучше или хуже, чем в Греции?

— У нас в России великолепные судьи. До того момента, как наш футбол отстранили от еврокубков, у нас были прекрасные арбитры, которые ездили на все турниры и работали на них. Вот вам и ответ. Другое дело, что их в 2022 году отстранили так же, как и наши команды. Поэтому сейчас сложнее сравнивать, но, на мой взгляд, судят в России хорошо.