Касаджиков: «В личном общении Семак сказал, что рассчитывает на меня»

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков рассказал «СЭ» детали беседы с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.



«Когда узнал об аренде в «Оренбург», положительно воспринял это. Мы обсуждали это с Сергеем Богдановичем. Он мне сказал, что нужно будет поехать для игровой практики. В личном общении Семак сказал, что рассчитывает на меня. Посмотрим, как будет», — сказал Касаджиков «СЭ».



18-летний нападающий выступает в «Оренбурге» на правах аренды из «Зенита». Касаджиков забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 6 матчах.