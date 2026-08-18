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Батраков: «Локомотив» — это мой дом. «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов, это моя мечта»

Руслан Минаев

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пообщался с болельщиками железнодорожников в гостевом секторе во время матча с «Ростовом» в Пути РПЛ FONBET Кубка России.

21-летний россиянин подтвердил, что с большой долей вероятности перейдет в «Галатасарай». Он отметил, что его цель и мечта — сыграть в Лиге чемпионов.

«Думаю, вы все читаете, понимаете, что, скорее всего, я перейду в «Галатасарай». Я всегда говорил, что для меня цель — попробовать себя в европейском чемпионате. «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов, это моя мечта», — сказал хавбек на видео, опубликованном в соцсетях фанатов красно-зеленых United South.

Батраков поблагодарил болельщиков за поддержку и назвал «Локомотив» своим домом.

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда поддерживали меня, переживали за команду, за меня. Два года вы признавали меня лучшим игроком сезона — это бесценно. Я надеюсь, мы еще скоро увидимся. Я безумно благодарен вам. Благодарю футбольный клуб «Локомотив» от всей души. Это мой дом, и я никогда не буду забывать его.

Про себя я все сказал. Я думаю, вы все понимаете, что сейчас непростой период для всего клуба. Знаю, что вы переживаете. Уверяю вас, вся команда тоже переживает, и все хотят выбраться из этого. Я очень прошу, чтобы вы не оставляли команду в этот тяжелый период. Все читаете, все понимаете. Мы стараемся, мы пашем на каждой тренировке. Я прошу вас, чтобы вы так же продолжали поддерживать наш футбольный клуб. Спасибо вам большое», — сказал Батраков.

Алексей Батраков.Отъезд ничего не гарантирует Батракову, но дает шанс стать европейской звездой. Нужно пробовать!

Батраков — воспитанник «Локомотива». Всего за основную команду железнодорожников он провел 84 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Батраков признавался лучшим молодым игроком РПЛ в последних двух сезонах.

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Алексей Батраков
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ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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