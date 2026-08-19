Сутормин о переломе руки на корпоративном турнире: «Крылья» хотели расторгнуть контракт, но оснований не было»

Полузащитник «Факела» Алексей Сутормин в комментарии для «СЭ» рассказал о переломе руки в любительском турнире зимой 2026 года.

4 февраля стало известно, что 32-летний россиянин получил открытый перелом руки во время игры на корпоративном турнире.



«Крылья Советов» хотели расторгнуть контракт из-за травмы, но оснований для этого никаких не было. Я просто поиграл в футбол, поддерживал форму. Конечно, неприятно было получать такую травму. Но это опыт, который в дальнейшем станет для меня уроком», — сказал Сутормин «СЭ».



Алексей Сутормин выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2025/26. За самарский клуб футболист провел 22 матча и не отличился результативными действиями.