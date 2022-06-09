Ваноли перечеркнул все достижения некрасивым уходом. По итальянцу точно не будут скучать

А «Спартак» ждет очередная перестройка.

Каким тренером был итальянец, какое наследие он оставил после себя в «Спартаке»? Понятно, что в первую очередь все вспомнят трофей — выигрыш Кубка страны, на пути к которому одержаны две победы в классических московских дерби.

Что еще?

Реанимация Александра Соболева. Год назад форвард, казавшийся конкурентом Артема Дзюбы в роли главного нападающего сборной России, провел ужасную осень, но к завершению сезона начал напоминать себя прежнего.

Доверие Руслану Литвинову. Универсал (способен выходить и в середине поля, и в центре обороны в схеме с тремя футболистами), заигравший в основе еще при Руе Витории, продолжил прогрессировать. Для «Спартака», где всегда особое и даже несколько болезненное отношение к собственным воспитанникам, это важная история.

Оставляющая очень приятное впечатление игра Даниила Пруцева. Воспитанник «Чертанова» по делу вытеснил из состава Романа Зобнина. Довелось слышать сравнение молодого полузащитника с Дмитрием Торбинским, в лучшие годы и в лучших матчах своим постоянным движением точно так же сшивавшим в единое целое не слишком складный командный футбол. И в данном случае это сравнение стоит рассматривать как комплимент.

То, что Александр Максименко снова больше похож на вратаря, чем на «мышелова», каким вдруг стал осенью, когда едва ли не каждый удар в створ превращался в гол.

Наверное, можно вспомнить что-то еще, но в любом случае это детали, не сильно влияющие на общую картину.

А она такова, что, по моим ощущениям, никто так и не понял, куда движется «Спартак» и чего хочет от него Ваноли. То есть общий контур проглядывался — что-то вроде Антонио Конте — style, но не более того. Поначалу при просмотре матчей красно-белых возникало ощущение, что красно-белым не хватает самой малости, что они не забирают вроде бы свои игры (отличный пример — встреча с «Краснодаром»). Причем ясно, что это за малость — креатив в полузащите, последний пас, тонкие и умные ходы. Но постепенно это впечатление сошло на нет, а все последние победы достигались за счет класса отдельных исполнителей.

А главное, все то хорошее, что произошло при Ваноли, итальянец перечеркнул своим уходом, оставившим крайне неприятное послевкусие. Паоло мог поступить максимально честно, как Сандро Шварц, — доработать сезон, а потом объявить об уходе. Немца, несмотря на проигранный финал Кубка и смазанную концовку чемпионата, провожали очень тепло. Мог сорваться сразу, как Даниэль Фарке или Маркус Гисдоль, — подобное можно если не принять, то понять. В итоге же получилось как-то совсем некрасиво — уехал в отпуск и не вернулся...

Но в любом случае Ваноли — это уже прошлое. Куда интереснее будущее. По информации «СЭ», «Спартак» должен снова возглавить иностранный специалист. Которого ждет то, что и всех его предшественников, — перестройка. И связанная с ней турбулентность.