Ваноли перечеркнул все достижения некрасивым уходом. По итальянцу точно не будут скучать
Каким тренером был итальянец, какое наследие он оставил после себя в «Спартаке»? Понятно, что в первую очередь все вспомнят трофей — выигрыш Кубка страны, на пути к которому одержаны две победы в классических московских дерби.
Что еще?
Реанимация Александра Соболева. Год назад форвард, казавшийся конкурентом Артема Дзюбы в роли главного нападающего сборной России, провел ужасную осень, но к завершению сезона начал напоминать себя прежнего.
Доверие Руслану Литвинову. Универсал (способен выходить и в середине поля, и в центре обороны в схеме с тремя футболистами), заигравший в основе еще при Руе Витории, продолжил прогрессировать. Для «Спартака», где всегда особое и даже несколько болезненное отношение к собственным воспитанникам, это важная история.
Оставляющая очень приятное впечатление игра Даниила Пруцева. Воспитанник «Чертанова» по делу вытеснил из состава Романа Зобнина. Довелось слышать сравнение молодого полузащитника с Дмитрием Торбинским, в лучшие годы и в лучших матчах своим постоянным движением точно так же сшивавшим в единое целое не слишком складный командный футбол. И в данном случае это сравнение стоит рассматривать как комплимент.
То, что Александр Максименко снова больше похож на вратаря, чем на «мышелова», каким вдруг стал осенью, когда едва ли не каждый удар в створ превращался в гол.
Наверное, можно вспомнить что-то еще, но в любом случае это детали, не сильно влияющие на общую картину.
А она такова, что, по моим ощущениям, никто так и не понял, куда движется «Спартак» и чего хочет от него Ваноли. То есть общий контур проглядывался — что-то вроде Антонио Конте — style, но не более того. Поначалу при просмотре матчей красно-белых возникало ощущение, что красно-белым не хватает самой малости, что они не забирают вроде бы свои игры (отличный пример — встреча с «Краснодаром»). Причем ясно, что это за малость — креатив в полузащите, последний пас, тонкие и умные ходы. Но постепенно это впечатление сошло на нет, а все последние победы достигались за счет класса отдельных исполнителей.
А главное, все то хорошее, что произошло при Ваноли, итальянец перечеркнул своим уходом, оставившим крайне неприятное послевкусие. Паоло мог поступить максимально честно, как Сандро Шварц, — доработать сезон, а потом объявить об уходе. Немца, несмотря на проигранный финал Кубка и смазанную концовку чемпионата, провожали очень тепло. Мог сорваться сразу, как Даниэль Фарке или Маркус Гисдоль, — подобное можно если не принять, то понять. В итоге же получилось как-то совсем некрасиво — уехал в отпуск и не вернулся...
Но в любом случае Ваноли — это уже прошлое. Куда интереснее будущее. По информации «СЭ», «Спартак» должен снова возглавить иностранный специалист. Которого ждет то, что и всех его предшественников, — перестройка. И связанная с ней турбулентность.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0