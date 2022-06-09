Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 23:10

Ваноли перечеркнул все достижения некрасивым уходом. По итальянцу точно не будут скучать

Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А «Спартак» ждет очередная перестройка.

Каким тренером был итальянец, какое наследие он оставил после себя в «Спартаке»? Понятно, что в первую очередь все вспомнят трофей — выигрыш Кубка страны, на пути к которому одержаны две победы в классических московских дерби.

Что еще?

Паоло Ваноли. «Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли

Реанимация Александра Соболева. Год назад форвард, казавшийся конкурентом Артема Дзюбы в роли главного нападающего сборной России, провел ужасную осень, но к завершению сезона начал напоминать себя прежнего.

Доверие Руслану Литвинову. Универсал (способен выходить и в середине поля, и в центре обороны в схеме с тремя футболистами), заигравший в основе еще при Руе Витории, продолжил прогрессировать. Для «Спартака», где всегда особое и даже несколько болезненное отношение к собственным воспитанникам, это важная история.

Оставляющая очень приятное впечатление игра Даниила Пруцева. Воспитанник «Чертанова» по делу вытеснил из состава Романа Зобнина. Довелось слышать сравнение молодого полузащитника с Дмитрием Торбинским, в лучшие годы и в лучших матчах своим постоянным движением точно так же сшивавшим в единое целое не слишком складный командный футбол. И в данном случае это сравнение стоит рассматривать как комплимент.

Паоло Ваноли. Ваноли покидает «Спартак», так и не став своим. Каким его запомнят болельщики красно-белых

То, что Александр Максименко снова больше похож на вратаря, чем на «мышелова», каким вдруг стал осенью, когда едва ли не каждый удар в створ превращался в гол.

Наверное, можно вспомнить что-то еще, но в любом случае это детали, не сильно влияющие на общую картину.

А она такова, что, по моим ощущениям, никто так и не понял, куда движется «Спартак» и чего хочет от него Ваноли. То есть общий контур проглядывался — что-то вроде Антонио Конте — style, но не более того. Поначалу при просмотре матчей красно-белых возникало ощущение, что красно-белым не хватает самой малости, что они не забирают вроде бы свои игры (отличный пример — встреча с «Краснодаром»). Причем ясно, что это за малость — креатив в полузащите, последний пас, тонкие и умные ходы. Но постепенно это впечатление сошло на нет, а все последние победы достигались за счет класса отдельных исполнителей.

Курбан Бердыев и&nbsp;Валерий Карпин. Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых

А главное, все то хорошее, что произошло при Ваноли, итальянец перечеркнул своим уходом, оставившим крайне неприятное послевкусие. Паоло мог поступить максимально честно, как Сандро Шварц, — доработать сезон, а потом объявить об уходе. Немца, несмотря на проигранный финал Кубка и смазанную концовку чемпионата, провожали очень тепло. Мог сорваться сразу, как Даниэль Фарке или Маркус Гисдоль, — подобное можно если не принять, то понять. В итоге же получилось как-то совсем некрасиво — уехал в отпуск и не вернулся...

Но в любом случае Ваноли — это уже прошлое. Куда интереснее будущее. По информации «СЭ», «Спартак» должен снова возглавить иностранный специалист. Которого ждет то, что и всех его предшественников, — перестройка. И связанная с ней турбулентность.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
8
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Скатертью дорога. Почему уход Паоло Ваноли может спасти «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера
Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»
«Спартак» сделал заявление о расставании с Ваноли
Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Ваноли: «Масса вопросов, что будет с командой. Не завидую болельщикам «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли
Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
Материалы сюжета: «Спартак» и Ваноли: расставание
Меньше Ваноли в «Спартаке» продержались только четыре тренера
Дасаев — об уходе Ваноли: «Ребятам сложно из-за постоянной смены тренеров. Надо дать шанс своим»
«Спартак» сделал заявление о расставании с Ваноли
Ветеран ЦСКА Пономарев — об уходе Ваноли: «Масса вопросов, что будет с командой. Не завидую болельщикам «Спартака»
«Спартак» объявил об уходе Паоло Ваноли
Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кто возглавит «Спартак»? Карпин, Бердыев, Осинькин и другие кандидаты для красно-белых
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости