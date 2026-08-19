«Спартак» поздравил Карседо с 53-летием

«Спартак» опубликовал пост в связи с днем рождения главного тренера Хуана Карседо. 19 августа ему исполнилось 53 года.

«С вашим днем, Мистер!» — говорится в подписи к нескольким фотографиям испанского специалиста.

Карседо работает в «Спартаке» с января 2026 года. В 23 матчах под его руководством команда одержала 15 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Вместе со «Спартаком» он выиграл Кубок России.