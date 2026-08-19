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Керимов о Батракове в «Галатасарае»: «Турки сначала удивились: обещали же Бруну Фернандеша, а привезли...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» отреагировал на переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»?

- C интересом следил за новостями. Молодой, талантливый игрок приглашается турецким грандом на проблемную позицию. Было любопытно. И в принципе логика в этом трансфере сразу просматривалась.

— Почему?

— Алексею подходит схема 4-2-3-1. Сможет играть на позиции «десятки». Уверен, у Батракова в Турции получится.

Думаю, сделка устроит всех. И он нужен «Галатасараю», и ему сейчас такой вызов необходим с Лигой чемпионов. И «Локомотиву» Алексей поможет финансово этим трансфером. Попадание в десятку.

— Что в Турции говорят об этом трансфере? Как коллеги оценивают потенциал российского полузащитника?

— Сейчас уже на YouTube миллион роликов, посвященных этому переходу. Турки, правда, называют его БатрАков, с ударением на «а» (улыбается).

Вообще данный трансфер не выглядит для Турции, что называется, попсовым. Батракова не назовешь звездой мирового масштаба, футболистом, которого все знают. Так что поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из «МЮ», а привозят не пойми кого...

— А теперь?

— Скепсис очень быстро улетучился. Просто люди увидели хайлайты, нарезки с результативными действиями Батракова. Посмотрели на его статистику, на его возраст и одобрили подписание. Отдельные журналисты очень подробно проанализировали сильные качества россиянина, пишут про него, рассказывают, какой он крутой. Так что сейчас уже реакция позитивная. Многие понимают, что трансфер весьма перспективный.

— Кстати, некоторые СМИ по-прежнему сватают Бруну Фернандеша в «Галатасарай».

— Я не сильно верю в этот трансфер. По крайней мере, летом. У «МЮ» впереди Лига чемпионов, на португальца там, конечно, рассчитывают.

Алексей Батраков и&nbsp;Эльвин Керимов.«В «Галатасарае» Батракову придется все время прессинговать, играть в стиле Мертенса». Экспертиза Керимова

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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