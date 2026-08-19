Керимов о Батракове в «Галатасарае»: «Турки сначала удивились: обещали же Бруну Фернандеша, а привезли...»

Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» отреагировал на переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».

— Ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»?

- C интересом следил за новостями. Молодой, талантливый игрок приглашается турецким грандом на проблемную позицию. Было любопытно. И в принципе логика в этом трансфере сразу просматривалась.

— Почему?

— Алексею подходит схема 4-2-3-1. Сможет играть на позиции «десятки». Уверен, у Батракова в Турции получится.

Думаю, сделка устроит всех. И он нужен «Галатасараю», и ему сейчас такой вызов необходим с Лигой чемпионов. И «Локомотиву» Алексей поможет финансово этим трансфером. Попадание в десятку.

— Что в Турции говорят об этом трансфере? Как коллеги оценивают потенциал российского полузащитника?

— Сейчас уже на YouTube миллион роликов, посвященных этому переходу. Турки, правда, называют его БатрАков, с ударением на «а» (улыбается).

Вообще данный трансфер не выглядит для Турции, что называется, попсовым. Батракова не назовешь звездой мирового масштаба, футболистом, которого все знают. Так что поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из «МЮ», а привозят не пойми кого...

— А теперь?

— Скепсис очень быстро улетучился. Просто люди увидели хайлайты, нарезки с результативными действиями Батракова. Посмотрели на его статистику, на его возраст и одобрили подписание. Отдельные журналисты очень подробно проанализировали сильные качества россиянина, пишут про него, рассказывают, какой он крутой. Так что сейчас уже реакция позитивная. Многие понимают, что трансфер весьма перспективный.

— Кстати, некоторые СМИ по-прежнему сватают Бруну Фернандеша в «Галатасарай».

— Я не сильно верю в этот трансфер. По крайней мере, летом. У «МЮ» впереди Лига чемпионов, на португальца там, конечно, рассчитывают.