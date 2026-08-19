Керимов о Батракове в «Галатасарае»: «Турки сначала удивились: обещали же Бруну Фернандеша, а привезли...»
Комментатор Эльвин Керимов в интервью «СЭ» отреагировал на переходе Алексея Батракова в «Галатасарай».
— Ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Батракова в «Галатасарай»?
- C интересом следил за новостями. Молодой, талантливый игрок приглашается турецким грандом на проблемную позицию. Было любопытно. И в принципе логика в этом трансфере сразу просматривалась.
— Почему?
— Алексею подходит схема 4-2-3-1. Сможет играть на позиции «десятки». Уверен, у Батракова в Турции получится.
Думаю, сделка устроит всех. И он нужен «Галатасараю», и ему сейчас такой вызов необходим с Лигой чемпионов. И «Локомотиву» Алексей поможет финансово этим трансфером. Попадание в десятку.
— Что в Турции говорят об этом трансфере? Как коллеги оценивают потенциал российского полузащитника?
— Сейчас уже на YouTube миллион роликов, посвященных этому переходу. Турки, правда, называют его БатрАков, с ударением на «а» (улыбается).
Вообще данный трансфер не выглядит для Турции, что называется, попсовым. Батракова не назовешь звездой мирового масштаба, футболистом, которого все знают. Так что поначалу в Турции его возможный приезд восприняли довольно настороженно. Мол, обещали приобрести Бруну Фернандеша из «МЮ», а привозят не пойми кого...
— А теперь?
— Скепсис очень быстро улетучился. Просто люди увидели хайлайты, нарезки с результативными действиями Батракова. Посмотрели на его статистику, на его возраст и одобрили подписание. Отдельные журналисты очень подробно проанализировали сильные качества россиянина, пишут про него, рассказывают, какой он крутой. Так что сейчас уже реакция позитивная. Многие понимают, что трансфер весьма перспективный.
— Кстати, некоторые СМИ по-прежнему сватают Бруну Фернандеша в «Галатасарай».
— Я не сильно верю в этот трансфер. По крайней мере, летом. У «МЮ» впереди Лига чемпионов, на португальца там, конечно, рассчитывают.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
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2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
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3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
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5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
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6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
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11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
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13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
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15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
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16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
|4
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
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Виктор Окишор
Динамо
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0