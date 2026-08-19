Федорищев: «У «Крыльев Советов» нет долгов. Клуб не планирует распродажу лидеров»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной продаже лидеров «Крыльев Советов» в летнее трансферное окно.



«Крылья Советов», как и обещали, в прошлом году закрыли долги перед основным кредитором. У клуба нет долгов. Весь сезон обеспечен финансированием, и есть понимание по следующему сезону. У самарского клуба нет проблем с финансированием. Поэтому клуб не планирует распродажу лидеров в трансферное окно», — сказал Федорищев «СЭ».



«Крылья Советов» после четвертого тура занимают четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ с 2 очками. В следующем туре команда встретится в гостях с «Акроном».