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Оздоев — о «Краснодаре»: «Думаю, каждый год мы будем бороться за чемпионство»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в интервью «Известиям» и «СЭ» заявил, что краснодарский клуб должен бороться за чемпионство.

— Какое на вас впечатление производит «Краснодар»? За полтора месяца поняли, за счет чего ему в прошлом году удалось отобрать чемпионство у «Зенита»?

— Сбалансированная команда, хороший подбор футболистов. В первую очередь отмечу именно командную игру «Краснодара». Думаю, каждый год, как и в этом сезоне, мы будем бороться за чемпионство.

— В эту команду, которая уже сложилась, вам труднее вливаться, чем в «Зенит», который в момент вашего перехода еще только перестраивался?

— Думаю, нет. Везде тяжело вливаться в коллектив. В большой команде всегда большая конкуренция. Приезжая в нее, ты знаешь, что от тебя хотят. На мой взгляд, ни один клуб не берет футболиста, если на него не рассчитывает.

— Вы пока выходите за «Краснодар» на замены в завершающих стадиях матчей. Насколько тяжело будет пробиться в основу со сложившимся годами костяком, где тренер не так часто проводит ротацию состава?

— Думаю, что время какое-то нужно. Все зависит в первую очередь от меня самого, а уже потом от тренера.

— Как оцените свой четырехлетний зарубежный опыт по десятибалльной шкале? Добились всего, чего хотели?

— Да. Я оцениваю этот период великолепно — 10 из 10. То, чего хотел достичь, я достиг. Очень хорошее время, которое я там провел. Я был счастлив.

Магомед Оздоев.Магомед Оздоев: «У нас в России великолепные судьи! Смотрю все матчи и не понимаю, откуда столько негатива»

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Магомед Оздоев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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