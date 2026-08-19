Оздоев — о «Краснодаре»: «Думаю, каждый год мы будем бороться за чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев в интервью «Известиям» и «СЭ» заявил, что краснодарский клуб должен бороться за чемпионство.

— Какое на вас впечатление производит «Краснодар»? За полтора месяца поняли, за счет чего ему в прошлом году удалось отобрать чемпионство у «Зенита»?

— Сбалансированная команда, хороший подбор футболистов. В первую очередь отмечу именно командную игру «Краснодара». Думаю, каждый год, как и в этом сезоне, мы будем бороться за чемпионство.

— В эту команду, которая уже сложилась, вам труднее вливаться, чем в «Зенит», который в момент вашего перехода еще только перестраивался?

— Думаю, нет. Везде тяжело вливаться в коллектив. В большой команде всегда большая конкуренция. Приезжая в нее, ты знаешь, что от тебя хотят. На мой взгляд, ни один клуб не берет футболиста, если на него не рассчитывает.

— Вы пока выходите за «Краснодар» на замены в завершающих стадиях матчей. Насколько тяжело будет пробиться в основу со сложившимся годами костяком, где тренер не так часто проводит ротацию состава?

— Думаю, что время какое-то нужно. Все зависит в первую очередь от меня самого, а уже потом от тренера.

— Как оцените свой четырехлетний зарубежный опыт по десятибалльной шкале? Добились всего, чего хотели?

— Да. Я оцениваю этот период великолепно — 10 из 10. То, чего хотел достичь, я достиг. Очень хорошее время, которое я там провел. Я был счастлив.