«Ахмат» победил «Факел» в Кубке, Мелкадзе открыл счет на девятой секунде

«Ахмат» дома обыграл «Факел» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена».

На 9-й секунде счет открыл нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе. Второй мяч команды забил Эгаш Касинтура.

Единственный гол «Факела» на счету Ильнура Альшина.

«Ахмат» набрал 4 очка в двух матчах и занимает первое место в группе В. «Факел» (0 очков) располагается на четвертой строчке.