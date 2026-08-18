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«Ахмат» победил «Факел» в Кубке, Мелкадзе открыл счет на девятой секунде

Ана Горшкова
Корреспондент
Георгий Мелкадзе.
Фото ФК «Ахмат»

«Ахмат» дома обыграл «Факел» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена».

На 9-й секунде счет открыл нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе. Второй мяч команды забил Эгаш Касинтура.

Единственный гол «Факела» на счету Ильнура Альшина.

«Ахмат» набрал 4 очка в двух матчах и занимает первое место в группе В. «Факел» (0 очков) располагается на четвертой строчке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
18 августа, 20:45. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Факел

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Кубок России
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)
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