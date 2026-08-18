Чумич перешел из «Рубина» в «Партизан»

Сербский полузащитник Никола Чумич покинул «Рубин» и продолжит карьеру в «Партизане». О переходе 27-летнего футболиста сообщила пресс-служба казанского клуба.

Чумич выступал за «Рубин» с 2023 года. В российскую команду серб перешел из «Войводины». За казанцев полузащитник провел 54 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Вторую половину сезона-2025/26 Чумич провел в Испании. Футболист на правах аренды выступал за «Сарагосу», представляющую Сегунду.

Теперь полузащитник вернулся в Сербию, где будет играть за «Партизан».