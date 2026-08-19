Пловчиха Чикунова назвала Мостового своим любимым игроком «Зенита»

Двукратная чемпионка Европы по плаванию Евгения Чикунова назвала полузащитника Андрея Мостового своим любимым футболистом из состава «Зенита».

«Я люблю и футбол, и баскетбол, очень люблю «Зенит». Стараюсь в целом следить и смотреть матчи. Любимый футболист «Зенита»? Тяжело, нужно подумать. Андрей Мостовой очень нравился. 17-й номер, поэтому так», — цитирует 21-летнюю спортсменку ТАСС.

Мостовому 28 лет. Он играет за «Зенит» с 2019 года. Вместе с командой он становился пятикратным чемпионом России, выигрывал Кубок России и Суперкубок России (6 раз).