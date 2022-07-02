«Спартак» разгромил «Енисей»: Соболев уже забивает с передач Зиньковского, а лучший снова Промес

Красно-белые выиграли очередной контрольный матч.

Матчи на сборах, конечно, интересны. Особенно если свою работу в команде начинает новый тренерский штаб. Вместе с тем не всегда задуманное переносится на официальные игры. Зимой, например, бросалось в глаза возросшая роль Наиля Умярова. Однако весной травмы помешали полузащитнику в полной мере реализовать себя.

Сейчас о стопроцентной чистоте эксперимента говорить тоже не приходится, так как в расположение красно-белых еще не вернулись Мартинс Перейра и Шамар Николсон. Обоих ждут в Тарасовке на следующей неделе. Плюс — традиционные для сборов эксперименты, как, например, появление в субботу на правом фланге обороны Николая Рассказова. Хотя в остальном многое было уже привычно.

Например, четверка защитников, на чем делал акцент Гильермо Абаскаль, и Никита Чернов в роли напарника Георгия Джикии. Или ромб в центре поля с диспетчером Михаилом Игнатовым на вершине, а также пара нападающих в лице Квинси Промеса и Александра Соболева. Как они организовали победный гол в финале Кубка России — поклонники красно-белых вспоминают до сих пор.

А если кто забыл, то им об этом напомнила комбинация в середине первого тайма. Важным отличием стало то, что в этот раз умчавшийся от защитников Промес не забил, в какой-то момент чуть отпустив мяч и дав шанс самоотверженно сыгравшему красноярскому голкиперу. Зато второй свой момент Квинси использовал, в касание завершив родившуюся на левом фланге комбинацию с участием Мацея Рыбуса и Романа Зобнина.

То, что последний снова востребован в полной мере в схемах Абаскаля, — одна из самых заметных деталей, которые сейчас бросаются в глаза. Отметить можно и то, что после отказа от схемы с тремя центральными защитниками места в центре обороны не находится для Руслана Литвинова. В средней линии предпочтение отдается Даниилу Денисову, тогда как универсал Литвинов по ходу второго тайма оказался на позиции правого защитника.

Глобально обращает внимание то, что визуально доминирование в версии Абаскаля — это контроль мяча с обилием коротких и средних передач, а также прессинг. И то, и другое работает довольно симпатично, хотя все равно нужно делать поправку на сборы и уровень соперника. «Енисей» на каких-то отрезках смотрелся интересно, но после ухода в «Сочи» Вадима Гаранина и расставания с рядом лидером это не та команда, что весной наделала шума в БЕТСИТИ Кубке России и первенстве ФНЛ.

Но вернемся к «Спартаку», который во втором тайме скорректировал схему. Промес в соответствии со своим номером сместился на позицию «десятки» и продолжил генерировать моменты. Голевой дубль голландца отменила только блестящая игра голкипера, однако Квинси все равно заработал второй результативный балл, выдав голевую передачу Даниилу Хлусевичу.

К этому времени автор третьего гола поменялся флангами с Антоном Зиньковским, который с первых минут второго тайма своей активностью сместил акцент наступления налево. Новичок опасно бил, смело шел в обводку, а его связь с Соболевым с самарских времен — почти телепатическая.

Удвоивший перевес красно-белых форвард, которого перед этим в неоднозначной ситуации наказали предупреждением за симуляцию, получил от Зиньковского отданный в касание голевой пас, едва начав движение в свободную зону. Да, это всего лишь сборы, но это еще и отличная заявка на новый сезон, и конкретно на предстоящий через неделю розыгрыш Суперкубка.