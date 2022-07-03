Антиспартаковский заговор: как угоняли машины футболистов красно-белых в лихие 90-е

Без иномарок осталась почти вся команда, а Андрей Тихонов едва избежал трагедии.

В 90-е в России жили в постоянном страхе из-за высочайшего уровня криминала. Комфортно и спокойно себя не могли чувствовать даже обеспеченные и знаменитые люди вроде футболистов «Спартака». Точнее, они даже считались особо уязвимой категорией. У них водились деньги и имущество, а значит, преступникам было чем поживиться. В те лихие годы жертвой серийных автоугонщиков стал почти весь состав красно-белых.

Спасли только две машины

В 1994-м «Спартак» оформил золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок России. Руководство решило широким жестом отблагодарить футболистов. Каждому подарили по новенькому «Мицубиси Галант» с возможностью за доплату обменять его на «Паджеро». Разумеется, почти все сделали выбор в пользу легендарного внедорожника. И зря. Почти как в бессмертном романе Агаты Кристи «Десять негритят», машины стали исчезать одна за другой. Правда, концовки с «и никого не стало» не вышло, два автомобиля удалось спасти.

Повезло Игорю Ледяхову и Дмитрию Хлестову. Первый отправил внедорожник отцу в Сочи, а второй держал его на охраняемой стоянке. Хотя Владимиру Бесчастных это помогло не особо. Один из лучших бомбардиров в истории сборной России прятал машину в гараже и уходил домой с тяжеленным аккумулятором. Гараж все равно взломали, а аккумулятор украли у соседа по кооперативу. До этого нападающий лишился еще и «девятки» — ее увели со двора. Но самое страшное, в его квартире побывали вооруженные налетчики. Череда преступлений заставила форварда покинуть страну. Владимир уехал в немецкий «Вердер».

Владимир Бесчастных. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

У Дмитрия Ананко «Паджеро» угнали прямо с базы в Тарасовке, пока «Спартак» был на сборах. С ним уехала и «девятка» Андрея Тихонова. В крайне неприятную ситуацию из-за угонщиков попал Андрей Пятницкий. Он продал свой «Мицубиси» тренеру Александру Тарханову, но деньги еще не успел забрать. На следующий день автомобиль стал очередным эпизодом криминальной хроники. Естественно, ни один из инцидентов так и не был нормально расследован, угонщики не найдены, никто не наказан.

Защитник Рамиз Мамедов подозревал, что в деле замешаны дилеры. Якобы когда машины выдавали спартаковцам, к ним уже были сделаны дополнительные комплекты ключей. Сам Мамедов, кстати, от угонов не пострадал. Он не стал менять «Галант» на «Паджеро». Но больше помог, наверное, трюк с рулем. И с иномарки, и с отечественной «восьмерки» футболист снимал его каждый раз, как оставлял машину без присмотра.

Последней жертвой угонщиков японских внедорожников стал Виктор Онопко. Его машина ушла прямо из-под окон. Он же подтверждает версию Мамедова о заговоре.

«Думаю, меня «вели», как и многих спартаковцев. В тот день «Спартак» играл, а я пропускал матч из-за карточек. Потренировался в Тарасовке, заехал домой пообедать. Вечером собирался на футбол. Машина стояла под окнами, а я каждые пять минут выбегал на балкон. Но пока ел борщ, успели увести. Самая дорогая тарелка борща в мире. Во дворе рассказали: парень в черных очках сел за руль и уехал», — вспоминал Онопко в интервью «СЭ».

Разборки Нигматуллина и ужасная история Тихонова

Голкипер Руслан Нигматуллин перешел в «Спартак» только в 1995 году, поэтому трофейных «Мицубиси» не застал. Зато прикупил себе модную спортивную БМВ-850. Но проездил на ней недолго. Угнали прямо из сервиса.

«Поставил спортивную БМВ в сервис — порвался ремень генератора. Но это не помешало ночью увести ее с закрытой территории. Подозревал директора сервиса. Я общался с ним, однажды приехал с друзьями, чтоб по-мужски поговорить. Вернулся домой — звонок из РУБОП. Говорят: «Зачем честного человека обижаете? Может, вы сами и украли машину, а теперь на другого все сваливаете?» Словом, директор принял меры. Так я ничего и не добился. Обидно, ведь в те годы машины еще не страховали», — рассказал Нигматуллин «СЭ».

Причем в ГАИ немецкий автомобиль голкипера почему-то не зарегистрировали как числящийся в угоне. 13 лет Руслану приходили квитанции об уплате налогов. Но он не обращал на них внимания, пока не накопился долг в 10 000 долларов и не стали беспокоить судебные приставы.

Настоящей трагедией мог обернуться угон «Ленд Крузера» у спартаковской легенды Андрея Тихонова. Команда была на сборах в Турции, а «Тойотой» управляла жена футболиста. Она подъехала к дому в Подмосковье и вышла из машины, чтобы открыть ворота. В этот момент в автомобиль заскочил угонщик и почти слинял с полуторагодовалым сыном Тихонова на заднем сиденье. Мишу спас только истошный крик матери. Преступник вытолкал ребенка и скрылся. Сейчас мальчик, едва не ставший жертвой киднеппинга, — профессиональный футболист, как и его отец. В минувшем сезоне Михаил Тихонов почти вышел в РПЛ со «СКА-Хабаровском», а в новом будет играть за «Родину».

Андрей Тихонов. Андрей Голованов, Сергей Киврин

Проклятие «Спартака»

В наши дни противоугонные системы, другие меры безопасности и снижение общего уровня криминогенной обстановки в стране заметно сократили число угонов. Тем не менее иногда они все же случаются. В том числе угоняют и машины футболистов. Как ни странно, самые громкие такие истории опять происходят с ребятами со спартаковским бэкграундом. Похоже, тут замешано какое-то проклятие.

Так, в очередной раз пострадал Нигматуллин. У голкипера украли «Ленд Крузер», но его нашли в гаражах у МКАД благодаря спутнику. Повезло отыскать свою БМВ X6 и бывшему спартаковскому капитану Сергею Паршивлюку. А вот экс-защитник красно-белых Кирилл Комбаров лишился «Гелендвагена», когда играл за «Торпедо». Такую же машину совсем недавно угнали и у бывшего спартаковского нападающего Дмитрия Сычева.

Вышло проклятие и на международный уровень. Сразу после поражения от «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы минувшего сезона без своего средства передвижения остался главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти. Непонятно зачем, но итальянским угонщикам потребовался его маленький и дешевый «Фиат Панда», который экс-наставник «Зенита» приобретал для езды по узким улочкам Неаполя.