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«Сразу выбрал «Спартак». А в «Зенит» меня не звали». Зиньковский — о своем трансфере и Суперкубке

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Интервью с новичком красно-белых.

В четверг «Спартак», готовящийся к новому сезону на базе в Тарасовке, провел открытую тренировку — первую при новом главном тренере Гильермо Абаскале. После окончания занятия с журналистами пообщался новичок красно-белых Антон Зиньковский.

— Ваш первый день в «Спартаке». Какие у вас ощущения?

— Клуб принял меня хорошо. Новый главный тренер, новая команда. Потихоньку привыкаю, ребята активно помогают мне. Мы пробуем играть в комбинационный футбол. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке».

— Как вам работа с Гильермо Абаскалем?

— Он довольно эмоционален, как и все испанцы. Видно, что хороший, качественный тренер. Мне нравится работать под его руководством. Я начинаю его понимать.

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— Зарема Салихова сказала о вашем переходе, что в последний раз болельщики так радовались возвращению Квинси Промеса. Что вы думаете об этом?

— Это приятно. Хорошо, когда болельщики радуются. В последний раз они радовались победе в Кубке. Надеемся и делаем все, чтобы порадовать их вновь — победой в Суперкубке.

— Как вы приняли решение перейти в «Спартак»?

— У меня дедушка болел за «Спартак». Были у меня еще варианты для перехода? Да, но «Зенита» в этом списке не было.

Гильермо Абаскаль на&nbsp;своей первой пресс-конференции в &laquo;Спартаке&raquo;.

— Вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из клуба был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал: «Давайте «Спартак». И уже более детально перешли к обсуждению вопроса. Мне никто не звонил, все делал мой агент.

— То есть даже до финансовой стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и это стало основным мотивом?

— Да. Ну и потом уже стали обсуждать вопрос детально.

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— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.

— По тому, как прошел минувший чемпионат и как выглядит «Зенит» сейчас, вам не кажется, что он непобедим и что перед матчем за Суперкубок шансов нет?

— Не сказал бы так. Это всего лишь один матч. А один конкретный матч может выиграть любая команда.

— В чем слабость «Зенита»?

— 9 июля посмотрим.

Антон Зиньковский
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ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
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15.07 20:00
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 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
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 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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