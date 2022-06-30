«Сразу выбрал «Спартак». А в «Зенит» меня не звали». Зиньковский — о своем трансфере и Суперкубке
В четверг «Спартак», готовящийся к новому сезону на базе в Тарасовке, провел открытую тренировку — первую при новом главном тренере Гильермо Абаскале. После окончания занятия с журналистами пообщался новичок красно-белых Антон Зиньковский.
— Ваш первый день в «Спартаке». Какие у вас ощущения?
— Клуб принял меня хорошо. Новый главный тренер, новая команда. Потихоньку привыкаю, ребята активно помогают мне. Мы пробуем играть в комбинационный футбол. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке».
— Как вам работа с Гильермо Абаскалем?
— Он довольно эмоционален, как и все испанцы. Видно, что хороший, качественный тренер. Мне нравится работать под его руководством. Я начинаю его понимать.
— Зарема Салихова сказала о вашем переходе, что в последний раз болельщики так радовались возвращению Квинси Промеса. Что вы думаете об этом?
— Это приятно. Хорошо, когда болельщики радуются. В последний раз они радовались победе в Кубке. Надеемся и делаем все, чтобы порадовать их вновь — победой в Суперкубке.
— Как вы приняли решение перейти в «Спартак»?
— У меня дедушка болел за «Спартак». Были у меня еще варианты для перехода? Да, но «Зенита» в этом списке не было.
— Вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из клуба был самым настойчивым?
— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал: «Давайте «Спартак». И уже более детально перешли к обсуждению вопроса. Мне никто не звонил, все делал мой агент.
— То есть даже до финансовой стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и это стало основным мотивом?
— Да. Ну и потом уже стали обсуждать вопрос детально.
— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?
— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.
— По тому, как прошел минувший чемпионат и как выглядит «Зенит» сейчас, вам не кажется, что он непобедим и что перед матчем за Суперкубок шансов нет?
— Не сказал бы так. Это всего лишь один матч. А один конкретный матч может выиграть любая команда.
— В чем слабость «Зенита»?
— 9 июля посмотрим.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -