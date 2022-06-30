«Сразу выбрал «Спартак». А в «Зенит» меня не звали». Зиньковский — о своем трансфере и Суперкубке

Интервью с новичком красно-белых.

В четверг «Спартак», готовящийся к новому сезону на базе в Тарасовке, провел открытую тренировку — первую при новом главном тренере Гильермо Абаскале. После окончания занятия с журналистами пообщался новичок красно-белых Антон Зиньковский.

— Ваш первый день в «Спартаке». Какие у вас ощущения?

— Клуб принял меня хорошо. Новый главный тренер, новая команда. Потихоньку привыкаю, ребята активно помогают мне. Мы пробуем играть в комбинационный футбол. Начинаю привыкать ко всему в «Спартаке».

— Как вам работа с Гильермо Абаскалем?

— Он довольно эмоционален, как и все испанцы. Видно, что хороший, качественный тренер. Мне нравится работать под его руководством. Я начинаю его понимать.

— Зарема Салихова сказала о вашем переходе, что в последний раз болельщики так радовались возвращению Квинси Промеса. Что вы думаете об этом?

— Это приятно. Хорошо, когда болельщики радуются. В последний раз они радовались победе в Кубке. Надеемся и делаем все, чтобы порадовать их вновь — победой в Суперкубке.

— Как вы приняли решение перейти в «Спартак»?

— У меня дедушка болел за «Спартак». Были у меня еще варианты для перехода? Да, но «Зенита» в этом списке не было.

— Вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из клуба был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал: «Давайте «Спартак». И уже более детально перешли к обсуждению вопроса. Мне никто не звонил, все делал мой агент.

— То есть даже до финансовой стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и это стало основным мотивом?

— Да. Ну и потом уже стали обсуждать вопрос детально.

— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.

— По тому, как прошел минувший чемпионат и как выглядит «Зенит» сейчас, вам не кажется, что он непобедим и что перед матчем за Суперкубок шансов нет?

— Не сказал бы так. Это всего лишь один матч. А один конкретный матч может выиграть любая команда.

— В чем слабость «Зенита»?

— 9 июля посмотрим.