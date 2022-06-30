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«Если я увижу очевидную несправедливость, то не будут молчать». Гильермо Абаскаль — о новой должности, российском судействе и Суперкубке

Артем Калинин
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Первая пресс-конференция Абаскаля в качестве главного тренера красно-белых.

30 июня Гильермо Абаскаль наконец-то познакомился с российскими журналистами. После открытой тренировки на базе в Тарасовке новый главный тренер красно-белых поделился своими мыслями о переходе Зиньковского и Рыбуса в «Спартак», о жизни в России и, естественно, о Суперкубке.

«Для меня большая честь стать тренером клуба с такой огромной историей»

— Какие первые впечатления у вас о команде, о Москве?

— Хочу, во-первых, всех поприветствовать и поблагодарить тех людей, благодаря которым я сегодня тут: спортивного директора Луку Каттани и президента клуба Леонида Федуна. Все впечатления носят исключительно позитивный характер. Мы увидели вокруг больших профессионалов, готовых с желанием отдаваться полностью работе. Подготовленность сотрудников клуба и персонала очень высокая. Это довольно сильно помогает нам и команде.

— Как бы вы объяснили себе, почему «Спартак» выбрал именно вас?

— С моей стороны некорректно отвечать на этот вопрос. Думаю, ответить на него лучше спортивному директору. Думаю, он уже это и сделал. Для меня большая честь стать тренером клуба с такой огромной историей. Это вызов, и я сделаю все, чтобы оправдать ожидания.

— Почему вы считаете, что соответствуете уровню «Спартака»?

— Это вопрос не в мой адрес, а в адрес клуба, к руководству «Спартака».

— Почему вы не испугались приехать в Россию тренировать «Спартак»?

— Когда оценивается такая возможность, это не происходит быстро. У меня было время подумать. Я верю людям, верю в них. Я полностью уверен в том, что тут будет безопасно работать и жить.

— Ваша семья прилетела в Москву с вами?

— Моя супруга скоро прилетит в Москву, будет со мной здесь. Она всегда следует за мной и поддерживает меня во всем. Моя семья была очень рада за меня и оценила переход в «Спартак» положительно. Вся моя семья поздравила меня с очередным шагом вперед в моей карьере.

— У вас небольшой штаб, будете ли усиливать его? Кто принял решение об уходе с тренерской работы Андрея Ещенко?

— Мой штаб работает со мной давно, все они показали желание. Что до тех, кого с нами нет, я не хотел бы говорить об этом.

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«Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол»

— Сколько вам нужно времени, чтобы поставить свой футбол в «Спартаке»?

— Для того чтобы что-то построить, нужно больше времени, чем что-то сломать. Мы хотим построить в «Спартаке» атакующий и доминирующий футбол. Важно отметить, что доминирование — это не всегда владение мячом. Мы хотим, чтобы от нашей игры в футбол получали удовольствие все — и мы, и все наши болельщики. Это очень важно для нас.

— Вы будете играть по схеме 4-3-3, как тут, на доске, в конференц-зале?

— Любая схема — это статическая история. А мы работаем в динамике. Пробуем разные варианты. В основе три разновидности, но базируемся мы на игре в четыре защитника, в остальном же будем достаточно гибкими. У каждого игрока есть свои качества и характеристики. И тут могут быть разные вариации.

— Нуждается ли команда в усилении? Если да, то на какие позиции?

— Этот вопрос тоже скорее к спортивному директору. Он занимается этим. Мы общаемся ежедневно. Наш штаб лишь дает свое мнение.

— В трансферах Рыбуса и Зиньковского вы принимали участие?

— Конечно, да. Все решения были со мной согласованы. Подписание Рыбуса было очень правильным, у него много лидерских качеств, которые могут быть полезны нашей команде. Приобретение Антона Зиньковского тоже очень важно для нас. «Спартаку» нужен был игрок, который хорошо владеет мячом, отлично играет в пас.

— Нужно ли «Спартаку» приобретать новых центральных защитников?

— Этот вопрос не стоит сейчас остро. У нас есть Павел Маслов. Он продолжает набирать форму после длительной травмы. Он очень хороший защитник. Я уже наблюдал за его игрой два года назад.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Однозначно надо играть Суперкубок»

— Не страшно вам работать в команде, где есть игроки, близкие к вам по возрасту или старше вас?

— У меня были в карьере игроки, которые были старше меня. И опыт, который есть у таких возрастных игроков, может мне помочь, они расскажут мне о каких-то особенностях, имеющихся в каждой стране. И помогут своим партнерам сплотить команду. Футбол — это спорт, тут неуместно говорить о страхе или боязни. Есть люди, которым тяжело жить, которые нуждаются. А говорить о страхе в футболе странно.

— Каково ваше мнение по Суперкубку? Играть, не играть?

— Мое мнение однозначное — оно полностью совпадает с тем решением, которое приняло руководство клуба. В этом матче мы будем играть.

— Как вам Жигулев, который находится на просмотре сейчас?

— Пока решения по нему нет, просмотр продолжается. Я рад видеть его у нас на сборах. У него есть опыт за плечами, это очень важно для нашей команды. Это хороший игрок центра поля.

— Будете ли вы пробовать учить русский язык и разговаривать на нем?

— Коммуникация очень важна в нашей работе. Люди могут просто неправильно тебя понять, и коммуникация нарушится. Такого быть у нас не должно. Очень важно доносить информацию до каждого игрока правильно. На данный момент тренировки у нас проходят на английском. С тем трафиком, который есть в Москве, первые слова, которые я выучил: «направо» и «налево». Эти слова каждый раз произносит навигатор.

— Вы работали с Эмери. Не советовались с ним перед переездом?

— Я работал не напрямую с Эмери, а с его аналитиком. Ну и в целом мне больше нравится подход, когда я приезжаю в страну и сам знакомлюсь с особенностями, с людьми. И уже потом, если нужно будет, могу посоветоваться с кем-то.

— Что вы думаете о Викторе Мозесе? Почему он задержался в отпуске и не вернулся к сбору команды?

— Над возвращением Мозеса работают клуб и спортивный директор. Я говорю об игроках, которые есть в моем распоряжении. Когда он приедет к нам, мы поговорим о нем. Это будет неуважением к моим игрокам, говоря о других.

— Вы разговаривали с иностранцами «Спартака»? Кто-то мог уйти уже по ходу работы с вами в Тарасовке?

— Гарантий в этой ситуации быть не может. Здесь должны быть те люди, кто хочет этого. Я сам иностранец. И уверен, что если узнаю, что кто-то не хочет играть за «Спартак» и быть тут, — лучше, чтобы он не играл. Футбол командный вид спорта.

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«О глобальных целях на сезон мы пока не говорим»

— Каттани сказал, объясняя ваш выбор, что вы готовый специалист. Как быстро вы согласились и подготовились к работе в «Спартаке» — за четыре, кажется, дня?

— В четырех сутках много часов. Помимо этого, есть опыт, есть люди рядом. Такие решения не принимаются за 10 минут. Надо оценить игроков, понять их характеристики, какого плана команда, какие амбиции есть у клуба. Случайностей не бывает, потому я всегда стараюсь подготовиться максимально хорошо.

— Вы уже четвертый тренер в «Спартаке» за один год. Какие у вас цели на предстоящий сезон? Поставлены ли они уже вам?

— Моя цель — всегда становиться лучше. С каждой тренировкой становиться только лучше себя предыдущего. Чтобы на завтрашней тренировке мы были сильнее, чем на сегодняшней. Нам нужно работать над собой и максимально прогрессировать. О глобальных целях на сезон мы пока не говорим, потому что чемпионат России еще даже не начался. Чем больше ожиданий, тем больнее будет после возможных неудач в дальнейшем.

— Ваш ответ о целях становиться лучше никто не поймет. Какие у вас конкретные цели?

— Чемпионат еще не начался. Если хотите, можете сами обозначить цель.

— Стать чемпионом.

— Хорошо, значит, такая ваша цель.

— А ваша личная?

— Чтобы каждая следующая тренировка была лучше, чем предыдущая. Повторю еще раз — мы должны побеждать каждый день. На каждой тренировке. Победа достигается множеством разных факторов. И мы должны каждый день работать над этим и к этому идти. Таково мое убеждение.

— Можно тренироваться очень хорошо, но при этом проигрывать.

— Конечно. В футболе, например, в отличие от баскетбола, можно проиграть, пропустив случайный гол. Или нанести 18 ударов, а пропустить с пенальти. Или забить в свои ворота. Такое бывает... Мы должны каждый день много работать, убирать неуверенность, повышать уверенность, создавать моменты, идти вперед. Чтобы каждая наша победа была заслуженной. В футболе может что-то решить удача, но «Спартак» не должен рассчитывать на нее.

Гильермо Абаскаль на&nbsp;своей первой пресс-конференции в &laquo;Спартаке&raquo;.

«У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у «Зенита»

— «Спартак» довольно поздно вышел из отпуска из-за матча в Кубке. Хватит ли вам времени подготовить команду к матчу с чемпионом России?

— Клуб уже делал заявление по этому поводу. Я полностью согласен с этими словами. У нас действительно меньше времени на подготовку, чем у «Зенита». Нам некуда деваться, мы будем готовиться к матчу за Суперкубок и делать все, что от нас зависит.

— В «Спартаке» несколько молодых игроков из «Спартака-2». Каково их будущее?

— Мы сейчас на стадии оценивания игроков. Я не принимаю решений до того, как сам не увижу их работу и тренировки. Что до молодых, в возрасте от 16 до 21 года очень важна игровая практика. Чем больше ее, тем лучше для них. Важно получать время в настоящих матчах. Если они такое решение примут, они должны будут уйти. И еще важна стабильность и последовательность. Нельзя давать оценку по небольшому количеству эпизодов на тренировках.

— Каттани сказал, что тренер команды должен страдать за «Спартак». Вы готовы к этому?

— Если нам нужно будет страдать, нам придется это делать. Но я надеюсь, что таких моментов у нас не будет. Давление никак на меня не влияет. Это служит для меня мотивацией вставать каждый день и работать. Буду работать в «Спартаке» с холодным умом, иначе у меня будут мерзнуть ноги. Я уверен в том, что давление никак не скажется на мне в этой команде. На данный момент я его совсем не ощущаю.

— «Спартак» часто страдал от судей. Как вы относитесь к работе судей и как часто ее комментируете?

— В футболе могут ошибаться все. Ранее у меня был опыт работы в стране, где на важные матчи приглашали иностранцев. В целом я верю в честность людей. Если будут случаи, когда я увижу очевидную несправедливость, то не буду молчать. Готов говорить об этом. Но я верю, что каждый будет честно выполнять свою работу. Нас оценивают по очкам, которые набирает команда. Судей — по тем оценкам, что они получают. Чем меньше говорить об этом, тем лучше.

— Вы на тренировке обратились к команде с просьбой не ругаться матом. Какие еще меры принимаете для чистоты языка?

— Прежде всего я сделал это для себя. Есть определенные слова, которые могут негативно сказываться на атмосфере. Особенно когда их произносят в горячих моментах. Я за то, чтобы заменять их на позитивные.

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«Если выиграем Суперкубок, налысо стричься не готов»

— Руслан Литвинов в последнее время показал значительный прогресс. Но вы не видите его на месте центрального защитника. Ему найдется место в вашей команде?

— Мне приятно иметь такого игрока у себя в команде. Он всегда работает и выкладывается на все сто процентов. Я его больше вижу в полузащите. Это лично мое видение ситуации. Я могу ошибаться, но вижу данную ситуацию именно так. Если он будет играть исключительно центрального защитника — мы потеряем его главные качества. Но надо заметить, что у него отличные данные и для защитника: он хорош в борьбе, цепок, у него замечательные данные. Но я думаю, что с его характером, если мы попросим сыграть его в нападении, он, конечно же, выйдет на острие атаки.

— В соцсети нашлись фото ваших модельных стрижек. Вы были бы готовы постричься налысо, если «Спартак» выиграет Суперкубок?

— Нет. Очень мало людей с рыжими волосами. Нас таких мало! Если вдруг я побреюсь, а потом у меня вырастут темные волосы, будет настоящая катастрофа!

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