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Динамо Махачкала — ЦСКА: счет и результат матча 9 тура РПЛ 17 сентября 2026

ЦСКА на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Мохамед Аззи и Иван Олейников.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

Армейцы открыли счет на 13-й минуте благодаря автоголу Махмуда Махамаджонова после прострела экс-игрока хозяев Мохамеда Аззи. Спустя семь минут махачкалинцы отыгрались, отличился Гамид Агаларов.

На 69-й минуте Лусиано снова вывел ЦСКА вперед, дебютную голевую передачу отдал Иван Олейников. Окончательный счет на 79-й минуте установил Имран Фиров.

ЦСКА (19 очков) поднялся на третье место в РПЛ. Армейцы по дополнительным показателям уступают «Спартаку» и опережают московское «Динамо». На два очка три московских клуба опережает лидирующий «Краснодар».

Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» после международной паузы 10 октября на выезде встретится с «Оренбургом». ЦСКА 11 октября на своем поле сыграет против «Родины».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
17 сентября, 20:45. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
1:3
ЦСКА

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА 1 : 3
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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