ЦСКА на выезде обыграл махачкалинское «Динамо»

ЦСКА в гостях победил махачкалинское «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ — 3:1.

Армейцы открыли счет на 13-й минуте благодаря автоголу Махмуда Махамаджонова после прострела экс-игрока хозяев Мохамеда Аззи. Спустя семь минут махачкалинцы отыгрались, отличился Гамид Агаларов.

На 69-й минуте Лусиано снова вывел ЦСКА вперед, дебютную голевую передачу отдал Иван Олейников. Окончательный счет на 79-й минуте установил Имран Фиров.

ЦСКА (19 очков) поднялся на третье место в РПЛ. Армейцы по дополнительным показателям уступают «Спартаку» и опережают московское «Динамо». На два очка три московских клуба опережает лидирующий «Краснодар».

Махачкалинцы с 12 очками идут на седьмой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» после международной паузы 10 октября на выезде встретится с «Оренбургом». ЦСКА 11 октября на своем поле сыграет против «Родины».