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«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за два месяца. Не помешало даже скандальное удаление Соболева

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:45
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Красно-белые одержали победу в меньшинстве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4 декабря. Москва. «Спартак» — «Ахмат» — 2:1. Красно-белые одержали победу в меньшинстве. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Забили победный в меньшинстве на последних минутах.

«Спартак» наконец-то выиграл в РПЛ, прервав серию из шести матчей без побед. Что интересно, последняя была тоже над «Ахматом» — 3 октября, то есть два месяца назад. Что еще объединяет эти матчи — не то что искрометного, но даже осмысленного футбола не было ни тогда, ни сейчас. Хотя болельщикам красно-белых все равно приятно, пусть даже этот результат, в принципе, и не имеет особого значения.

Речь не о том, что нужно плюнуть на все и плыть по течению. «Спартаку» важно было выиграть — хотя бы для позитивного настроения перед главным на этом отрезке сезона матчем с «Легией». Да еще и таким образом — в меньшинстве и с победным голом на последних минутах, который соорудили два неважно выглядящих в последние месяцы героя чемпионского сезона — Зобнин и Промес. Хочется верить, что этого заряда бодрости хватит на Варшаву, ибо с игрой все снова не очень здорово.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Ахмат
Голы
Мозес, 13 (1:0), Уткин, 45+3 (1:1), Промес, 87 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Денисов Хендрикс (Зобнин, 59 ) Литвинов Промес Мозес (Мелкадзе, 81 ) Соболев Игнатов (Бакаев, 72 )
Ахмат
Гудиев Семенов Нижич Богосавац Тодорович Коновалов (Карапузов, 46) Швец Уткин Харин (Конате, 88) Полярус (Садулаев, 78) Архипов (Себай, 55)
Предупреждения
Промес 65, Жиго 72, Айртон 90, Селихов 90  -  Коновалов 5, Семенов 38, Архипов 49
Удаления
Соболев 32
Судьи
Мешков (Дмитров) Мухтаров (Петрозаводск) Ковалев (Реутов)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Но глобальной разницы, каким «Спартак» уйдет на зимовку — 10-м или, скажем, 8-м — сейчас уже нет. Разве что статистикам поиграться. До топ-2 и Лиги чемпионов в этом сезоне уже, очевидно, не добраться. А Лига конференций, куда попадают 3-я и 4-я команда по итогам сезона (вот до них подняться еще вполне реально) — турнир настолько сомнительный, что лучше совсем без него. Только лишняя трата сил и денег.

Один пример — «Партизан», выбивший «Сочи» и добравшийся до группового этапа, попал в компанию к «Генту», эстонской «Флоре» и кипрскому «Анортосису». Скажите честно: вам хочется лицезреть битвы «Спартака», да и другого российского клуба, с этими грандиозными соперниками? Лично мне — нет, уж лучше вообще без еврокубков, чем этот, простите, класс коррекции.

А если все же говорить о еврокубках, то есть Кубок России, который дает право сыграть в Лиге Европы. Всего четыре победы — и задача решена. А заодно и трофей в год столетия клуба — других пока не предвидится. Вот только решать эту задачу «Спартак» будет уже весной и, очевидно, с Паоло Ваноли, а не с Руем Виторией.

Так что есть смысл обращать внимание разве что на какие-то отдельные детали. Настораживают внезапные мышечные травмы Джордана Ларссона и Максимилиана Кофрие. И не только потому, что через четыре дня — матч с «Легией», а у «Спартака» и так большие проблемы с составом (в Варшаве, например, не будет Александра Соболева). Просто такими вот загадочными «мышечными травмами» в российских клубах принято скрывать ковид.

В итоге в стартовом составе «Спартака» дебютировал Даниил Денисов, которому полтора месяца назад исполнилось 19 лет. Забавно, что первый матч в РПЛ парень сыграл против «Ахмата» в Грозном в начале октября, выйдя на замену в компенсированное время. В итоге Денисов ничем примечательным не отметился, но и не провалился, что для игрока на позиции крайнего защитника уже неплохо. Уж он-то точно будет благодарен Рую Витории — неизвестно, сыграет ли еще Денисов в основе «Спартака».

Еще из приятного — возвращение Романа Зобнина и Георгия Мелкадзе после травм, а также гол Квинси Промеса, да еще и победный. В РПЛ голландец не забивал с 24 октября, да и то вряд ли он хочет вспоминать тот день и тот гол в Санкт-Петербурге.

Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти

Что касается самого обсуждаемого момента матча — удаления Соболева, то тут остается только кивать на ФИФА и УЕФА. Таких красных карточек, в принципе, сейчас довольно много. Можно вспомнить матч Испания — Швейцария на Евро-2020, когда выгнали Ремо Фройлера. Полузащитник швейцарцев даже толком не коснулся соперника, но летел в подкат опасно и безрассудно — и этого оказалось достаточно. Или совсем недавнее удаление Матса Хуммельса в матче Лиги чемпионов.

Применительно к «Спартаку» же вспоминается весеннее дерби с ЦСКА и красная карточка Ильзата Ахметова. Тоже в чем-то схожий эпизод. Тогда было решение в пользу красно-белых, сейчас — наоборот. Кармическое равновесие восстановлено. Проблема же исключительно в единообразии трактовок — а вот тут как раз есть большие вопросы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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