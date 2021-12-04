«Спартак» выиграл в РПЛ впервые за два месяца. Не помешало даже скандальное удаление Соболева

Забили победный в меньшинстве на последних минутах.

«Спартак» наконец-то выиграл в РПЛ, прервав серию из шести матчей без побед. Что интересно, последняя была тоже над «Ахматом» — 3 октября, то есть два месяца назад. Что еще объединяет эти матчи — не то что искрометного, но даже осмысленного футбола не было ни тогда, ни сейчас. Хотя болельщикам красно-белых все равно приятно, пусть даже этот результат, в принципе, и не имеет особого значения.

Речь не о том, что нужно плюнуть на все и плыть по течению. «Спартаку» важно было выиграть — хотя бы для позитивного настроения перед главным на этом отрезке сезона матчем с «Легией». Да еще и таким образом — в меньшинстве и с победным голом на последних минутах, который соорудили два неважно выглядящих в последние месяцы героя чемпионского сезона — Зобнин и Промес. Хочется верить, что этого заряда бодрости хватит на Варшаву, ибо с игрой все снова не очень здорово.

Но глобальной разницы, каким «Спартак» уйдет на зимовку — 10-м или, скажем, 8-м — сейчас уже нет. Разве что статистикам поиграться. До топ-2 и Лиги чемпионов в этом сезоне уже, очевидно, не добраться. А Лига конференций, куда попадают 3-я и 4-я команда по итогам сезона (вот до них подняться еще вполне реально) — турнир настолько сомнительный, что лучше совсем без него. Только лишняя трата сил и денег.

Один пример — «Партизан», выбивший «Сочи» и добравшийся до группового этапа, попал в компанию к «Генту», эстонской «Флоре» и кипрскому «Анортосису». Скажите честно: вам хочется лицезреть битвы «Спартака», да и другого российского клуба, с этими грандиозными соперниками? Лично мне — нет, уж лучше вообще без еврокубков, чем этот, простите, класс коррекции.

А если все же говорить о еврокубках, то есть Кубок России, который дает право сыграть в Лиге Европы. Всего четыре победы — и задача решена. А заодно и трофей в год столетия клуба — других пока не предвидится. Вот только решать эту задачу «Спартак» будет уже весной и, очевидно, с Паоло Ваноли, а не с Руем Виторией.

Так что есть смысл обращать внимание разве что на какие-то отдельные детали. Настораживают внезапные мышечные травмы Джордана Ларссона и Максимилиана Кофрие. И не только потому, что через четыре дня — матч с «Легией», а у «Спартака» и так большие проблемы с составом (в Варшаве, например, не будет Александра Соболева). Просто такими вот загадочными «мышечными травмами» в российских клубах принято скрывать ковид.

В итоге в стартовом составе «Спартака» дебютировал Даниил Денисов, которому полтора месяца назад исполнилось 19 лет. Забавно, что первый матч в РПЛ парень сыграл против «Ахмата» в Грозном в начале октября, выйдя на замену в компенсированное время. В итоге Денисов ничем примечательным не отметился, но и не провалился, что для игрока на позиции крайнего защитника уже неплохо. Уж он-то точно будет благодарен Рую Витории — неизвестно, сыграет ли еще Денисов в основе «Спартака».

Еще из приятного — возвращение Романа Зобнина и Георгия Мелкадзе после травм, а также гол Квинси Промеса, да еще и победный. В РПЛ голландец не забивал с 24 октября, да и то вряд ли он хочет вспоминать тот день и тот гол в Санкт-Петербурге.

Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти

Что касается самого обсуждаемого момента матча — удаления Соболева, то тут остается только кивать на ФИФА и УЕФА. Таких красных карточек, в принципе, сейчас довольно много. Можно вспомнить матч Испания — Швейцария на Евро-2020, когда выгнали Ремо Фройлера. Полузащитник швейцарцев даже толком не коснулся соперника, но летел в подкат опасно и безрассудно — и этого оказалось достаточно. Или совсем недавнее удаление Матса Хуммельса в матче Лиги чемпионов.

Применительно к «Спартаку» же вспоминается весеннее дерби с ЦСКА и красная карточка Ильзата Ахметова. Тоже в чем-то схожий эпизод. Тогда было решение в пользу красно-белых, сейчас — наоборот. Кармическое равновесие восстановлено. Проблема же исключительно в единообразии трактовок — а вот тут как раз есть большие вопросы.